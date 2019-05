“Coco” Basile contó sobre el día que Teo Gutiérrez sacó un arma en el vestuario y él se paró adelante

En el año 2012 Alfio Basile era el técnico de Racing de Avellaneda y luego de perder 4 a 1 el clásico con Independiente renunció a su cargo. Lo que pasó en el vestuario fue determinante para su renuncia.

Basile estuvo este miércoles en el programa Estudio Fútbol de TyC Sports y recordó el episodio como “el momento más difícil dentro de un vestuario”. El técnico argentino contó que todo comenzó por una pelea donde el arquero Sebastián Saja le recrimino al colombiano Teófilo Gutiérrez la expulsión en el primer tiempo por una protesta al juez Sergio Pezzotta.

Basile relató que al entrar al vestuario los jugadores ya estaban luchando. “Llegué último al vestuario y nadie los separaba, los separe con ayuda de algunos jugadores y gente del cuerpo técnico”, dijo. En ese momento todos pensaban que lo peor había pasado y sería una pelea más de las tantas que se dan en los vestuarios de fútbol.

Pero el entrenador continuó con la historia y agregó que después de separarlos y alejarse un poco Gutierrez retomó la disputa con insultos y sacó un arma. Basile agregó luego algunos detalles de la pelea que todavía eran desconocidos.

“Mete la mano en la mochila y saca un fierro pero yo me quede adelante; me mete un tiro y me rompe el mate”, afirmó. Si bien luego se supo que el arma no era real en el momento Basile no pudo distinguirlo. “Yo hasta el día de hoy no sé si es de verdad o mentira”, sostuvo el ex técnico de Racing.

Luego de ese episodio Gutiérrez fue detenido por la policía y se fue del estadio en un taxi separado de sus compañeros de equipo que se fueron en el ómnibus del club. Ese fue el último partido de Teo Gutiérrez en Racing, y luego del escándalo partiría a préstamo a Lanús.

El golero Saja, el otro implicado en la pelea, ya había recordado el hecho años atrás cuando fue consultado en el programa Marca y presión del mismo canal. Saja dijo que el hecho se minimizó a los pocos días diciendo que era una arma de mentira pero “en el momento nadie minimizó nada”, afirmó.