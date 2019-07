¿Cómo es interpretar a Simba de El Rey León en el cine? El mexicano Carlos Rivera cuenta su experiencia

El cantante y actor mexicano Carlos Rivera encarnó al león Simba más de mil veces. Literalmente. Porque primero lo interpretó en el teatro, en la versión musical que adapta la película, tanto en España durante dos años como en su país natal durante otro. Y ahora volvió a darle la voz al protagonista de El Rey León para el doblaje latinoamericano de la nueva versión del clásico de Disney, que desde el pasado jueves puede verse en los cines locales.

La relación entre el intérprete y la película es extensa y ha tenido múltiples instancias. Cuando la película animada original se estrenó en 1994, Rivera tenía 8 años. La primera vez que la vio fue en su casa de la ciudad de Huamantla, en el este mexicano. La localidad no tenía cine, pero se acuerda de la cinta de VHS que le compraron sus padres que vio una y otra vez.

“Es mi película favorita de la infancia, y la música es mi preferida de las bandas sonoras de Disney. De hecho, el primer disco que me compré en mi vida fue un karaoke de las canciones de El Rey León”, recordó Rivera, que ahora tiene 33 años y una creciente carrera como cantante, que lo traerá en diciembre por primera vez a Montevideo en el marco de la gira de presentación de su quinto disco, Guerra.

Su personaje predilecto, dijo, siempre fue Simba, el arrogante y energético león que acaba exiliado por su tío Scar luego de que su padre, Mufasa, muere protegiéndolo de una estampida orquestada por el villano. Y su canción favorita fue El ciclo sin fin, el tema principal de la película. “Es el que no canto”, comentó con una risa.

La conexión con la película no termina ahí, porque el inicio de su carrera musical fue en el reality show de la televisión mexicana La Academia (similar a otros como Operación Triunfo o La Voz), donde ganó la tercera temporada interpretando Esta noche es para amar, otra de las canciones de la banda sonora de El Rey León, y una de las que interpreta en esta nueva versión, además del himno a la actitud Don’t worry, be happy: Hakuna Matata.

Después de un proceso de casting, Rivera volvió a cruzarse con Simba, o, como dice él, “lo volvió a elegir”, pero esta vez tuvo que pararse detrás del micrófono en el estudio y trabajar el papel desde un punto de vista diferente. Si bien no tuvo que cambiar su acento como hizo cuando lo interpretó en España, reconoce que la labor de doblaje acota más al actor que encarnarlo en un escenario. “Aquí uno tiene que adaptarse a lo que ya está creado, a lo que hizo la voz primaria, es muy diferente a cualquier otro tipo de grabación donde podés hacer lo que quieras con la voz”.

La voz primaria en este caso es la del actor, cantante, rapero y guionista estadounidense Donald Glover (de la serie Atlanta), que da su voz a la versión adulta del príncipe león, además de cantar las canciones. Mientras que en la versión inglesa los actores, bajo la dirección de Jon Favreau, recrearon las escenas antes de grabar sus líneas en el estudio, Rivera comenta que para el doblaje el método fue más tradicional, porque la responsabilidad de generar el tono y la atmósfera corresponde a los actores originales.

Pero así como doblar una voz es un desafío particular, en el rubro musical para Carlos Rivera todo fue mucho más fácil, dada su experiencia previa con el material. “Tengo las canciones muy interiorizadas, por más que sean versiones algo diferentes a las originales”, comenta. Entre el karaoke de la infancia, las versiones televisivas, y las dos adaptaciones teatrales, el mexicano jugó de memoria y ahora su voz está en tres discos con las canciones de la historia.

Las novedades

De las nuevas interpretaciones de esta película, Rivera destaca Hakuna Matata, que Simba canta junto a los personajes Timón y Pumba. “Es muy fresca esta versión, no es la que nos acostumbramos a escuchar. Van a enamorarse de nuevo de Timón y Pumba. Y si bien pensamos que es una historia que ya conocemos – y por supuesto, sabemos desde el principio que Mufasa muere – emociona igual y se siente como algo diferente”, comentó el actor.

Los diálogos tampoco son exactamente iguales a los originales, pero más allá de las diferencias sutiles, la relación con Simba ya es casi simbiótica. “Lo conozco de arriba abajo, es un personaje que ya está en mí”, dice, en un juego con una de las frases más memorables del babuino Rafiki, el viejo sabio de la selva. “Está en mi cuerpo, en mi voz y en mi espíritu a esta altura”, afirma Rivera.

Al punto que el director del doblaje le dijo cuando entró al estudio por primera vez: “Qué te voy a decir yo, tú ya lo conoces muy bien”.

Fueron tres años en el teatro, pero ser el protagonista de una versión cinematográfica tiene para Rivera un gustito diferente. “Quedo inmortalizado. En el teatro el que no me vio no me recuerda siendo Simba, esto queda para siempre, para que la vean incluso otras generaciones y podré ser referente para ellos”, aseguró.

Su visita a Montevideo

El próximo 10 de diciembre Rivera cantará por primera vez en Montevideo, en el Teatro de Verano, donde presentará su disco Guerra. Allí sonará Esta noche es para amar, que desde hace tiempo es pieza de su repertorio, así como otra canción, también de Disney a la que prestó su voz, Recuérdame, del filme del estudio Pixar, Coco.

El artista dice que el show en Uruguay estaba pendiente desde hace un tiempo, y que su llegada corresponde a un desembarco en una nueva serie de países con sus canciones que se viene intensificando desde hace tres años. “Me pareció que era el momento adecuado de crecer, tenía ganas de eso, de contar estas historias en nuevos lugares, y de seguir trabajando en los lugares donde más me falta”.