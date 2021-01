¿Cómo es la dieta de Natalia Oreiro? Fue invitada a MasterChef Argentina y contó qué hay en su heladera

Natalia Oreiro fue invitada a participar en la versión Celebrity de MasterChef Argentina que actualmente se emite en ese país, y además de compartir anécdotas con algunos de los participantes, ayudó a los concursantes con sus platos y reveló algunos detalles de su alimentación. La actriz, cantante y conductora uruguaya mostró incluso los contenidos habituales de su heladera, que tuvieron que ser usados por las estrellas participantes para cocinar.

Vestida con un mono rosado y una máscara facial decorada con moños y flores, Oreiro contó que es ovolactovegetariana desde hace veinticinco años. "En casa por lo general se hacen dos platos, porque mi hijo sí come carne y pescado, yo no y no se lo cocino tampoco porque me da mucha impresión, pero respeto lo que quiera comer cada uno", explicó Oreiro.

Contó que su decisión de adoptar esa dieta viene de su infancia. "En lugar de tener perros y gatos, tenía pollos y gallinas como mascotas. Entonces me encariñaba y para mí después comer pollo me impresionaba mucho. Después me empezó a pasar lo mismo con la carne y el pescado, sentir que me estoy comiendo un animal energéticamente a mí no me hace bien", continuó la estrella.

Además de confesar una predilección por el chocolate y las harinas, Oreiro contó en el programa argentino que le gusta particularmente cocinar dulces y la pastelería. "Mi comida favorita es la lasagna vegetariana, pero también me gusta el sushi vegetariano y el arroz yamani en todas sus versiones", dijo en referencia al arroz integral de origen japonés.

En la heladera usada como guía para la prueba había huevos, quesos, crema, dulce de leche, leche de almendras, lentejas turcas, almendras, tofu y distintas verduras.

En la etapa de cocina, Oreiro ayudó al cantante tropical El Polaco, que estaba algo perdido por tener que cocinar sin carne. Le sugirió una preparación de verduras al wok, con arroz, almendras y tofu salteado en salsa de soja.

También compartió una anécdota con Claudia Villafañe, que recordó como se conocieron durante la filmación de la telenovela Muñeca Brava y compartieron un viaje a Italia. "Actué en su novela, ella jugaba al fútbol, y fuimos a conocer a Gabriel Batistuta", dijo la exesposa de Diego Maradona. "Y después vino a mi casa a tomar la leche".