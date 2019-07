¿Cómo es la versión real de la "trampa de agua" de La Casa de Papel?

Advertencia: esta nota contiene spoilers de la tercera temporada de La Casa de Papel.

Después de dos temporadas enfocadas en un asalto a la Fábrica de Moneda y Timbre de España, la tercera temporada de la serie reúne a la banda de criminales liderada por El Profesor para orquestar un ataque al Banco de España como forma de despistar a las autoridades mientras rescatan a un compañero capturado.

Uno de los puntos claves del asalto es evitar que la cámara acorazada del banco se inunde, ya que se advierte por parte de los asaltantes que uno de los sistemas de seguridad de la institución es una trampa que se activa en el momento que se intenta abrir la puerta blindada e inunda las cajas fuertes. En el mundo real, ese sistema existe, solo que es mucho más complejo y difícil de superar.

Según el portal Verne, del diario español El País, lo que se inunda no es la cámara acorazada, sino el acceso, un espacio que en la serie no aparece. En el banco real, antes de la bóveda hay un foso con un puente retráctil por el que solo puede pasar una persona. Ese foso es el que se inunda, utilizando el agua de dos arroyos subterráneos que corren por debajo de la ciudad de Madrid.

Además, el acceso a los valores no es tan sencillo como perforar una puerta y meterse, como pasa en la serie. La bóveda real, que se ubica a 35 metros bajo tierra, hay múltiples puertas blindadas. La más grande pesa 16 toneladas y media, y las demás se encuentran entre las nueve y las 14 toneladas. A eso se suma que no se puede abrir una puerta hasta que no se cierre otra, barrotes metálicos y demás dispositivos tecnológicos.

Por motivos de seguridad no se filmó la serie en el banco real, pero sus funcionarios comentan que el robo a la Fábrica de Moneda es más factible que el asalto al banco. No solo por las razones de seguridad, sino también porque lo que allí se guarda es mucho más pesado e impráctico. Los lingotes de oro pesan casi 13 kilos cada uno, además de pinturas y una colección de monedas. Si bien también hay efectivo en la cámara, no todo está allí: hay más bóvedas en otras locaciones, incluso en Suiza.