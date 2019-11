¿Cómo prepararse para la primera experiencia laboral?

Jack Ma, multimillonario fundador de la empresa china Alibaba, cree que el primer trabajo es el más importante de todos. Esto lo subrayó en un discurso durante el Foro Económico Mundial de Davos. Y no porque sea el trabajo soñado o uno que se disfrute particularmente. Para Ma, basta con que el primer trabajo sea una experiencia donde se pueda aprender de otros y formarse a uno mismo.

En Uruguay son cada vez más las empresas que abren las puertas a esa primera experiencia en el mundo del trabajo. Los motivos pueden ser varios.

Por un lado, la ley de Empleo Juvenil –que tiene como objetivo promover el trabajo decente de las personas jóvenes de 15 a 29 años– otorga un subsidio de hasta 25% a los empleadores que contraten a alguien sin experiencia laboral. Entre 2015 y 2019, 157 empresas contrataron 1.359 jóvenes en esta modalidad. En 2019, fueron 338 los jóvenes –de entre 15 y 29 años– contratados con apoyo de la ley para su primer trabajo, según datos proporcionados por Inefop.

Por otra parte, 58 compañías –como Nestlé, Ferrere, Farmashop, Microsoft y Roche– se establecieron metas en ese sentido al firmar el Acuerdo por la Empleabilidad Juvenil, que pretende generar 45 mil oportunidades laborales a jóvenes del Mercosur para 2020 en forma de pasantías, empleos directos y formación dual.

Nestlé, por ejemplo, tiene entre sus objetivos que 60 jóvenes ingresen a su plantilla de Uruguay en 2020 y que 10 entren como aprendices, con el modelo de educación dual.

Por su parte, la fundación Forge –de origen suizo– planea formar a 1.460 jóvenes en Uruguay para el próximo año. Según Fernando Panizza, su presidente, 94% de quienes pasan por la fundación están insertos en el mercado laboral.

Una apuesta

¿Por qué las empresas están cada vez más dispuestas a abrir las puertas al primer empleo? Para Nestlé, el interés de “apostar” a este segmento tiene, por un lado, una lógica de negocio. Así lo explicó su CEO para las Américas, Laurent Freixe: “Vivimos en un mundo de cambio tecnológico enorme, y no hay mejor forma de aprovechar este cambio que contratar a los que nacieron con estas tecnologías, la conocen y aprovechan de forma natural. Contratarlos es la forma de permitir hacer la transformación de la empresa hacia una más capaz de conectarse al mundo”.

Por su parte, el gerente general de Nestlé para Uruguay, Andreas Dürig, agregó que el foco está puesto en esta generación porque “el mayor problema de desempleo está en los jóvenes”.

La tasa de desempleo entre los menores de 24 años en Uruguay es de 29,5%, mientras que la cifra para el país es de 9,2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística del trimestre que va de julio a setiembre de 2019. “Es más preocupante porque es la generación del mañana”, enfatizó Dürig en conversación con Café & Negocios.

Las habilidades

¿Cómo ingresar al mundo laboral cuando no hay experiencia en el currículum? ¿Cómo hacer la diferencia?

El director ejecutivo de la consultora EY, Ernesto Scayola, comentó que al margen de la “obvia competencia técnica” que puede ser requisito para determinados trabajos (por ejemplo, saber de contabilidad si lo que se busca es trabajar de contador), las empresas actualmente buscan identificar jóvenes con capacidad de aprendizaje y de adaptarse a una realidad cambiante.

“En esta época de grandes cambios acelerados, las empresas buscan identificar a estas personas”, comentó. Luego, dijo, aparecen las habilidades blandas como otro “gran tema” requerido. Aquí entran la actitud, la capacidad de trabajar en equipo, de autorregularse y trabajar en ambientes diversos con personas de distintos perfiles.

Gerentes de empresas en un mano a mano con jóvenes en el encuentro organizado por Nestlé en San Pablo

Una recomendación para jóvenes sin experiencia laboral es “buscar una empresa que proactivamente trate de trabajar con jóvenes”, sostuvo el presidente de la Asociación de Profesionales Uruguayos en Gestión Humana (Adpugh), Daniel Paredes.

Señaló que “el mercado ha madurado mucho” en ese sentido y que la ley de Empleo Juvenil le dio marco institucional al asunto. Agregó que no necesariamente se tiene que buscar algo relacionado con lo que se estudia. “Obviamente que, si tiene algo que ver con lo tuyo, siempre suma, pero a veces en el mundo real se pide ser estudiante avanzado”, añadió.

Para Paredes, un primer trabajo no relacionado con el estudio puede ser “una excelente experiencia de vida que después se puede usar para otro tipo de tareas”. Agregó que “las primeras experiencias suman como profesional y como persona”. “Atender público te va a servir para cualquier profesión, porque interactuar con personas en el proceso laboral es una competencia que termina siendo transversal. Mañana sos contador o abogado, o médico y te enriquece como profesional”, subrayó.

La fundación Forge se dedica a capacitar a los jóvenes para su ingreso al mercado laboral, con el diferencial de poner foco en las habilidades blandas.

Inicia su proceso de dos años con talleres en los que pretenden dejar claro que su objetivo central es el ingreso al mundo laboral formal, sin entrar a prueba ni por pasantías. Para insertar al joven en una empresa de las 204 que forman parte de su red, la fundación les exige terminar el bachillerato. “Es la única condición, el único ‘costo’ porque sucede que cuando empiezan a recibir un sueldo van dejando de estudiar”, apuntó Panizza.

El 50% del programa de la formación en Forge es técnica. Los estudiantes eligen entre cursos de distintas ramas (como logística, administración, hotelería, TIC). El otro 50% consiste en la formación en habilidades blandas o formación socioeducativa.

“Muchos de los empresarios lo que valoran de los jóvenes Forge es que aparte de estar preparados para el primer puesto de trabajo, tienen mucho de lo actitudinal: son proactivos, trabajan muy bien en equipo, no llegan tarde. Eso les va a permitir ingresar a un puesto de trabajo y desarrollarse”, agregó el presidente de Forge.

Contó que en un estudio realizado junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT), se obtuvo que la contratación de jóvenes Forge ahorra US$ 2.500 al año a las empresas. “El estudio demostró que para las empresas es importante invertir en formación de sus futuros recursos humanos”, señala un comunicado de la fundación.

Inefop cuenta con el programa Yo Estudio y Trabajo, en el que brinda acompañamiento a los jóvenes. El director de Inefop, Fernando Ubal, dijo que la orientación tiene dos aspectos: una previa (antes de que el estudiante empiece a trabajar) y otra durante la primera experiencia laboral. “Un orientador hace un trabajo de acompañamiento para que siga estudiando. Es un referente si el joven o la empresa tienen incovenientes”, indicó.

Por otra parte, comentó que desde principios de 2018 se retomó un acuerdo del gobierno uruguayo con Alemania y Francia para impulsar la instalación de una comisión para desarrollar experiencias de formación dual (acercar educación y trabajo). En 2019 se generaron las primeras experiencias.

Según el presidente de Adpugh, los modelos de entrenamiento armados en las empresas que apuntan a reclutar trabajadores sin experiencia, “enriquecen a la empresa porque es gente que viene con entusiasmo, dispuesta a formarse y entender lógicas de trabajo que le enseñás, sin paradigmas previos”.

Adpugh dicta talleres de introducción al mercado laboral hace tres años en convenio con AFAP. Allí se trabaja principalmente en tres temas básicos: cómo buscar un aviso laboral, cómo armar el currículum y cómo prepararse para una entrevista.

“No por ser básico no está bien resuelto. Lo armamos sobre la base de nuestra experiencia entrevistando gente”, añadió Paredes. Sobre el primer punto, señaló que es importante aprender a identificar un aviso que encaje con el perfil de quien busca trabajo. “Es bueno que, mientras va leyendo, vea si aplica o no. No por mandar 100 currículums va a conseguir más trabajo. Va a conseguir a medida que lo que pone tenga cierto encaje con lo que está pidiendo el anuncio. El modelo inteligente de postularse es hacerlo adonde haya razonables chances de que pueda ser seleccionado”, indicó.

Dentro del taller también se trabaja la reputación digital. “En lo digital está construyendo una identidad y la realidad es que esto se evalúa. Si bien son redes sociales, hablan de cada uno”, señaló Paredes. Considera importante que se tenga presente que la intervención en el mundo digital puede ser observada.