¿Cuáles son los beneficios de entrenar en grupo?

Por Paola Nande

Una vez que nos hemos iniciado en el running y nuestros entrenamientos comienzan a ser más frecuentes, es necesario tomar la decisión de entrenar en grupo si el objetivo es mejorar nuestras capacidades.

No importa cuál es el objetivo personal, así se trate de atender la salud, el rendimiento o simplemente por ocio, debe ser guiado por un entrenador formado en la materia para que pueda enseñarte a correr sin lesionarte, prevenir sobrecargas, corregir y enseñar la mejor forma de entrenar. Para ello, el hecho de realizar el entrenamiento en grupo ayudará a mantener la motivación y el foco.

Entrenar en grupo tiene numerosas ventajas. La primera y más importante es la sociabilización, y un momento de distracción en el que te olvidas del trabajo y de cualquier otra actividad o situación que te pueda estar perturbando.

El poder de las relaciones humanas se transforma en elemento de gran aporte a la hora de mejorar y lograr un objetivo. Habrá días de cansancio o de poca motivación, que pueden llevarte a no estar al 100%, y es en esos días en los que el grupo tirara de ti para que salgas, y te aseguro que no falla.

El grupo genera un sentimiento de pertenencia, respeto, comprensión y carácter distintivo. En los retos, las distancias se acortan, la constancia y la fuerza grupal harán que no abandones tu entrenamiento, y si es necesario, se cambiara la táctica para conseguir cada meta. Serás más constante y regular en la práctica diaria, y si algún día no tienes buenas sensaciones, solo tendrás que seguir a tus compañeros.

El hecho de comenzar a entrenar en un grupo mejora la empatía y la comunicación. Los objetivos y sentimientos se comparten, sean de éxito o de frustración.

En este tema se plantea un interrogante, ¿cómo elegir el grupo de entrenamiento? Existen varios grupos de running en todo el país. Lo ideal es buscar recomendaciones de personas que ya corren y así tener diferentes opciones, según las preferencias.

Si no conoces a nadie que corra, no te preocupes, anímate y acércate a cualquier grupo que se encuentre cerca de tu casa, y si se ajuste a lo que buscas. No lo dudes.

El entrenador David Vega nos comenta sobre el entrenamiento en grupo: “Entrenar solo tiene sus ventajas, te ayudará a meditar, a conocerte y estar atento a cómo funciona tu cuerpo en movimiento, pero hacerlo en grupo hará que al mermar la motivación te sientas en la ‘obligación’ de cumplir con tus compañeros. De esta manera el grupo funciona como una fuerza que hará que ganes el día”.

Pero estas relaciones no terminan aquí, porque además de compartir entrenamientos y carreras, hay lugar para compartir reuniones, vivencias, viajes y generar lazos para toda la vida.

Correr en grupo une, y genera instancias de sociabilización enriquecedoras, con personas completamente distintas unidas por la misma pasión.