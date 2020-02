¿Cuánto le cuestan a Peñarol las lesiones de Gargano y Urretaviscaya?

Peñarol no solo sufre las lesiones graves de rodilla de dos de sus futbolistas, Walter Gargano y Jonathan Urretaviscaya, sino que también ese contrapeso se traslada a la economía del club.

Por un lado, no puede tener a dos figuras. No en vano, Urretaviscaya era la gran apuesta que tenían los aurinegros para este semestre, ya que había firmado contrato por ese lapso. Por otro, también debe abonarle sus respectivos sueldos y leyes sociales pese a que no jueguen y como corresponde cada vez que un futbolista se lesiona.

Urretaviscaya sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Su contratista logró este lunes dialogar con el gerente deportivo de Monterrey, el club dueño de su ficha, y le permitirán operarse en Montevideo.

Como informó Referí, la intención de Peñarol es extender el vínculo hasta fin de año, pero en eso dependerá de la voluntad de los mexicanos.

En principio, el volante estará seis meses de baja, pero podría estar al menos uno más.

En tanto, la lesión que sufrió Walter Gargano en noviembre ante Nacional, fue peor que la que ya había padecido un año y medio antes, ya que no es solo rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, sino que se le suma una lesión en el ligamento lateral interno.

Diego Vila

Esto seguramente le demandará entre siete y ocho meses de recuperación.

Según confió una fuente del club a Referí, Peñarol debe abonarle entre ambos futbolistas sueldos mensuales de US$ 100.000 libres.

“A eso hay que sumarle un 28% por leyes sociales que también paga el club, por lo que entre los dos, hay que pagar US$ 130.000 mensules”, explicó.

Esto indica que si se toman en cuenta siete meses promedio, el pago que deberá hacer Peñarol por estos dos futbolistas que no podrán jugar es de US$ 910.000, una cifra elevada para el momento económico que atraviesa el club, pero al que obviamente tienen que cumplir por contrato.

Nombres por Urreta

La lesión de Urretaviscaya encendió las alarmas para contratar un nuevo futbolista.

Si bien el técnico Diego Forlán no quiere tomar una decisión apresurada, una fuente del club dijo a Referí que se reflotaron dos nombres de los que ya se habían hablado en el comienzo del período de pases: los delanteros Joaquín Zeballos y Nicolás Schiappacasse, aunque este último parece bastante inviable desde el punto de vista económico.

Esto va en consonancia con lo que había expresado un dirigente el domingo a Referí cuando sostuvo que “lo que más preocupa es la falta de gol, por eso, deberíamos ir por un delantero”.

En tanto, Peñarol continúa este martes con las prácticas cerradas y jugará un amistoso ante la Mutual.