¿Donde está Maia?: las imágenes de la menor de siete años y su secuestrador, que impactan Buenos Aires

La pequeña de siete años Maia Beloso, desaparecida desde hace 48 horas, fue grabada la mañana de este lunes por las cámaras de seguridad del municipio de Morón, en la provincia de Buenos Aires, junto con el cartonero Carlos Savanz que la habría secuestrado y se desplazaba en su bicicleta, con la menor a sus espaldas: caminando a pie una veces, y otra montada en la bicicleta.

Savanz, apodado "Carlitos", tiene 35 años, según cuenta Infobae, y había iniciado un vínculo con Estela Beloso, madre de la pequeña desaparecida, que vive en situación de calle con la niña en una carpa, próxima a la autopista Dellepiane en el barrio Cildañez de Parque Avellaneda, en la comuna 9 de la ciudad de Buenos Aires.

La propia Estela hizo la notificación de la desaparición en la comisaría, a unas 20 cuadras del asentamiento donde vivían madre e hija. La policía registró la denuncia a las 16:20 horas de este lunes. Agentes policiales comenzaron poco después los rastrillajes en varios asentamientos, como Villa 20-21, Papa Francisco y Zavaleta, así como en estaciones del ferrocarril de Roca y en zonas como Guernica y Caseros.

La madre de Maia contó que el cartonero también vivía en la calle. "No me dijo que tenía familia pero yo supe que tenía papá, hermanos, primos. No sé donde está su familia porque él está con la nena", dijo y pidió que "trabaje la fiscalía" y aparezca "Maia con vida".

Savanz había ido ganando la confianza de la menor y este lunes le prometió que le regalará una bicicleta, la excusa que habría usado para movilizar a Maia.

Las imágenes que han circulado profusamente por los medios de Buenos Aires este miércoles indican que Savanz y la menor fueron filmados durante su recorrido por 37 cámaras. Las primeras imágenes son de las 8:00 horas de este lunes, frente a las vías del Ferrocarril Belgrano Sur, a dos cuadras de la estación de Villa Lugano: el cartonero lleva la bicicleta seguido por la niña.

Luego atravesaron Villa Lugano, Parque Avellaneda, Mataderos y Liniers, donde tomaron el ferrocarril Sarmiento hacia la estación Castelar, donde el rastro se vuelve esquivo, un par de horas después del primer registro.

El rumbo que siguió el cartonero con la pequeña apunta hacia Moreno, al oeste de la capital argentina. En la noche del martes, un hombre que fue identificado como presunto primo de Savanz, fue detenido en la zona y luego liberado por la policía bonaerense.

Un comité de crisis sigue al detalle el caso, vinculado al expediente que maneja la fiscal Laura Belloqui. El programa Alerta Sofía, dedicado a la búsqueda de menores, ha sido activado a nivel nacional.