“El ánimo hoy es positivo; pedimos mejoras en la competitividad y que aflojen un poco la cincha para poder seguir trabajando”

¿Qué significan los 100 años que está cumpliendo la Sociedad Rural de Río Negro (SRRN)?

Estos 100 años significan que detrás nuestro hay una trayectoria enorme y, por lo tanto, significan mucha responsabilidad para todos. Hemos estado celebrando todo el año, pero este viernes 8 tendremos, como quien dice, la fiesta final de los festejos. Ese día haremos la jornada Desafiando el futuro en donde vamos a tener charlas del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) sobre el uso del big data y de toda la tecnología aplicada al agro. Vamos a tener una charla sobre seguros agrícolas que la va a dar Martín Aguirrezabala. Y vamos terminar con los presidenciables. No va a ser un debate, sino una instancia para que ellos digan qué piensan hacer en los próximos cinco años si ganan las elecciones. Eso va a atraer mucha gente. Estamos armados para recibir entre 300 y 400 personas.

La SRRN tiene 100 años y han sido varias las generaciones del medio local que han llevado esto adelante. Hoy me tocó a mí ser el presidente, pero somos un equipo de gente constante y pujante. Creemos que aportando un granito de arena para que la comunidad esté mejor, vamos a aportar para que al país le vaya mejor. Dentro de nuestro medio aportamos para tratar de mejorar para que todos estemos mejor. La SRRN no es solo agropecuaria. Está muy dedicada también a toda la parte de la sociedad y de la comunidad. Estamos dedicados a la gente del campo, pero también a la gente de la ciudad.



¿Cómo ha evolucionado la entidad que usted preside?

La SRRN, que fue fundada en 1919, siempre tuvo como objetivo, por un lado, la parte de tecnología que se desarrolla en un campo experimental de 250 hectáreas donde se llevamos a cabo un sistema agrícola-ganadero y donde se aplican tecnologías de última generación para poder brindarle a los socios y a toda la gente de la zona herramientas, datos y distintos instrumentos para que ellos desarrollen su producción. Para eso tenemos hace 47 años un convenio con el INIA para trabajar toda la parte de tecnología y discusión. Hacemos jornadas de todo tipo para que la gente pueda ver y analizar lo que se está haciendo. Otra pata muy importante para nosotros es el trabajo que hacemos para la sociedad y la comunidad de Young, dado que estamos vinculados a la UTU, a las escuelas urbanas y rurales y se hace una fuerte apuesta a las capacitaciones. Estamos haciendo permanentemente curso para gente vinculada al agro, pero también para el desarrollo de la comunidad del departamento.

¿En qué proyectos se trabaja hoy concretamente?

A nivel predial, estamos desarrollando un proyecto nuevo con el INIA basado en la sustentabilidad de los sistemas agrícolas-ganaderos. Si bien Río Negro es una zona muy agrícola, la ganadería siempre existió. Hoy con el panorama de precios que hay se está empezando a hacer mucho más ganadería. El proyecto que estamos llevando a cabo trata de cuidar la sustentabilidad en los sistemas combinados, la agricultura y la ganadería; cómo se interrelacionan y cómo se benefician en la parte agroecológica y económica. En todo lo que es la comunidad, estamos muy vinculados con las escuelas rurales. Hacemos un encuentro de escuelas rurales que es único en el país, donde se juntan todo los niños de todas las escuelas rurales del departamento en un día. Hacemos juegos y un almuerzo compartido. Es una instancia para que los chicos salgan del medio rural y interelacionen entre todo. Siempre hicimos una apuesta muy importante en la capacitación. Es una pata muy importante para nosotros y estamos muy vinculados con el Plan Agropecuario y con el INIA.

¿Cuáles son las cuestiones que hoy más preocupan a la SRRN?

Como todo el agro uruguayo, estamos preocupados por la competitividad del sector. Estamos en un momento muy trascendente por todo el factor político. La invitación de los precidenciables es para saber qué idea tienen más que para la producción, para la parte de competitividad. Otro tema muy importante para nosotros es la sustentabilidad. Que los sistemas sean sustentables y perduren en el tiempo.

Desde el punto de vista productivo, ¿cómo está hoy el departamento?

Yo ando por todo el país y la verdad que Río Negro, en la parte de caminería rural, no es de los peores. Está bastante bien. Siempre queremos que esté mejor, pero esa parte está bastante bien. Respecto a la parte productiva, Río Negro está en un punto de inflexión. En los últimos 10 años la soja fue el motor de toda la economía de la zona, la lechería viniéndose para atrás y la ganadería hoy comienza a entrar fuerte de nuevo en la zona más que nada por un tema de equilibrio para conservación de recursos. Hemos visto que muchos años de agricultura han deteriorado los campos en la parte física, ya sea por erosión u otras cosas, pero también por la salud del suelo y medioambiente. La rotación con pasturas y la inserción de la ganadería nos estamos dando cuenta que es algo más sustentable para el largo plazo. No quiero olvidarme de la forestación que es un rubro muy importante para el departamento que está en auge y hoy compite con la ganadería y con la agricultura.

¿Cómo se observa el ánimo de los productores y cuáles son sus perspectivas?

Young se caracteriza por su gente pujante y positiva que siempre trata de buscar la vuelta. El ánimo hoy es positivo; pedimos mejoras en el tema de la competitividad y que aflojen un poco la cincha para poder seguir trabajando y vivir de lo que hacemos, que es lo que nos gusta y es a lo que estamos dedicados.

¿Qué pedidos puntuales plantean los productores hoy?

Básicamente las demandas son de capacitaciones. Vivimos en un mundo muy dinámico en todos los aspectos y el agro no es ajeno a ello. Hay mucha demanda por capacitaciones en tecnología de punta como en drones, agricultura de precisión. En varias cosas. Ahí tenemos una demanda importante. La gente está preocupada por el alto costo de producción; si bien estamos en niveles productivos buenos, con ánimos buenos de rendimientos y producción hoy es muy difícil que las empresas sean rentables.

El perfil

Datos: Francisco Arrosa Guelfi nació el 21 de abril de 1972.

Familia: Tiene tres hijos: Matías, Teófilo y Juana.

Cuadro de fútbol: Es hincha de Peñarol.

Hobbies: La naturaleza y observador de aves.