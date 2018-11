“El balotaje es en junio y habrá que dar en el blanco”

Hace meses que Jorge Larrañaga se despierta y no sabe dónde está. En mayo comenzó recorridas por todo el país para promocionar la campaña de recolección de firmas Vivir sin miedo con la espera lograr un plebiscito que reforme la Constitución en cuatro aspectos vinculados a la seguridad pública. Si bien la campaña electoral de cara a la elección interna por ahora no está presente en esas giras que desconciertan sus mañanas, el precandidato y líder de Alianza Nacional reconoce que le es imposible no poner el foco en que quiere ser el candidato nacionalista. Larrañaga está convencido de que logrará los dos cometidos: asegura que las firmas que tiene que presentar ante la Corte Electoral en abril se juntarán antes de ese mes y que la noche del 30 de junio festejará una victoria. En entrevista con El Observador, el senador afirmó que quiere obtener la Presidencia para lograr “un gobierno de cambio sin miedo” y que si eso no sucede de todos modos estará “en la primera fila” del Partido Nacional.

¿Su rutina se centra en la campaña Vivir sin miedo o cada vez más en la electoral?

Nosotros hoy estamos centrados en el tema de la campaña de recolección de firmas. El sábado 15 de diciembre vamos a dar la cantidad de firmas alcanzadas al momento, más allá de que continuarenos trabajando. Sobre la campaña hacia la elección interna, para nosotros el balotaje es la elección interna, no es la elección de noviembre. En una elección interna no obligatoria se eligen las candidaturas para la obligatoria de octubre y de noviembre y estamos trabajando en eso, pero el foco lo tenemos en la campaña sobre la seguridad. La reforma que proponemos ya es de la gente, no es la de Larrañaga o de un sector político. Son decenas de miles de firmas que tenemos de gente de todos los partidos. En esa línea es que la vamos a estar defendiendo. Hemos visto que la gente dice “basta” a la delincuencia y al gobierno que, pudiendo combatirla, no lo hace. Es un instrumento democrático de tal magnitud que también va a generar impacto sobre el estilo de convivencia de la sociedad uruguaya.

¿La magnitud es mayor a la que esperaba? Llevan más del 75% de firmas recolectadas.

Por supuesto que estamos muy satisfechos con los resultados porque la expresión de la gente significa la voluntad de que la puedan decidir dentro de 11 meses. Esto no es para dentro de dos años, es para el último domingo de octubre del año que viene. Sin reforma, el gobierno que viene va a tener que arrancar de cero si quiere hacer cambios en materia de seguridad. Es la reforma o nada, por bastante tiempo. El gobierno actual hasta el 1° de marzo de 2020 no va a hacer cambios en materia de seguridad. El próximo no va a tener mayorías parlamentarias y le va a insumir tiempo llevar adelante cambios de esta naturaleza.

¿Entonces tiene en cuenta que si llega a ser gobierno y la reforma no sale va a tener que empezar de cero en materia de seguridad?

De cero no es que se empiece porque los instrumentos legales están, pero yo tengo confianza en que el mandato popular en las urnas lleve adelante estos cambios. No son mágicos ni los únicos necesarios, porque se precisarán políticas sociales, educativas, de seguridad agregadas, pero son cambios muy fuertes en cuanto a sus resultados.

“Frente a resultados adversos nadie ha tenido que mirar para atrás, a lo sumo han tenido que mirar para el costado porque yo he estado en la primera fila defendiendo al Partido Nacional”

¿Por qué no incluyeron dentro de la reforma mecanismos para modificar las cárceles y apuntar más a la rehabilitación y van directo a penas más duras y la colaboración de los militares con la policía?

Para las políticas de rehabilitación no se necesita reforma. El propio artículo 26 de la Constitución dice que en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y sí para asegurar a los procesados y penados la actitud para el trabajo. Ya hay una norma constitucional. Lo que pasa es que el gobierno no la cumple.

¿Y por qué no insiste con que se incumple ese mandato?

¿Quién no sabe que la situación de las cárceles es escandalosa o que en el Comcar no funcionan las cámaras de seguridad o que con un par de perros se podría evitar el ingreso de drogas o que los presos están hacinados o que Uruguay está bajo observación del relator de Naciones Unidas, que ha tenido cuestionamientos durísimos? Cuando hoy la tendencia en el mundo son las cárceles chicas han terminado por hacer cárceles enormes. Obviamente la rehabilitación en esos mega establecimientos se hace compleja. Tenemos 66% de reincidencia, que es una barbaridad. Pero para cambiar eso no se necesita reforma, se necesita la voluntad del Poder Ejecutivo para llevar adelante los cambios que crea necesarios hacer para impulsar un modelo de cárcel distinto.

Es decir que en la reforma propuesta contemplan lo que creen que la Constitución no prevé.

Exacto y estas cosas no salen porque hay un trancazo en el sistema político. Venimos rompiendo esa suerte de propiedad que tenía la izquierda de que eran ellos los que tenían la movilización suficiente como para llevar adelante este tipo de instrumentos. Y nosotros lo estamos logrando desde un sector del Partido Nacional, con la participación de la gente. Hay más de 500 vecinos voluntarios que nos han pedido papeletas y las están haciendo firmar.

Tienen plazo hasta abril para recolectar las firmas y en junio son las internas, ¿cómo va a compatibilizar ambas campañas?

Desde ya podemos decir claramente que no vamos a llegar a abril. Vamos a cumplir con el objetivo mucho antes de ese tiempo. Vamos a anunciar oficialmente la fecha de finalización de la campaña de recolección de firmas el 15 de diciembre.

¿Cuándo empieza para su sector la campaña electoral?

Le estaría mintiendo si le dijera que no tengo el chip de mirar la elección interna. Por supuesto que lo tengo. Pero el foco nuestro va a estar en apoyar e impulsar esta campaña. Para nosotros es un tema de responsabilidad.

“Vamos a precisar a otros partidos y soy partidario de que el FA, que va a ser la principal fuerza política de la oposición, participe de los entes autónomos y servicios descentralizados”.

¿Cuándo cambia el foco? ¿Después del 15 de diciembre?

El 15 de diciembre le cuento.

Decía que el balotaje es junio más que noviembre, ¿por qué?

Porque precisamos un gobierno de cambio sin miedo. Eso se va a definir dentro de las propuestas que tengan los partidos. Yo no soy un político fingido, amoldado a lo que puedan expresar las encuestas o lo políticamente correcto. Estoy convencido de que el país tiene que tener cambios fuertes, profundos. No creo en los cambios graduales, como no creo en los cambios dentro del cambio.

¿Por eso no comparte el concepto de Luis Lacalle Pou de “gobierno para evolucionar”?

No comparto ni dejo de compartir. Lo que digo es que los cambios no pueden ser graduales porque el gradualismo es continuidad. Un cambio gradual es continuismo. Sabíamos que algunas cosas que estamos escuchando iban a salir.

¿Por ejemplo?

Lo del precandidato del Frente Amplio Daniel Martínez, que intenta empezar a despegarse del gobierno y termina diciendo que dispondría de cambios de nombres en el Ministerio del Interior. Son gobierno desde hace 14 años y ahora, cuando viene la campaña electoral, se empiezan a despegar, cuando en realidad terminan siendo una fotocopia de lo mismo. Martínez es una fotocopia del actual FA.

“(Sobre Juan Sartori) no voy a hacer comentarios. A mí no me preocupa nada una candidatura más o una menos...”

¿Cree que Daniel Martínez va a ser el ganador de la interna oficialista?

Estoy hablando de él como uno de los precandidatos. No me meto en el tema de sus internas ni establezco pronósticos. El país no soportaría la continuidad, el continuismo de la mayoría de las políticas del FA. No se trata de cambios de nombres, es también de políticas. En seguridad la autoridad se ejerce o no se ejerce y realmente el gobierno ha fallado estrepitosamente. Las rapiñas subieron 57% y prometieron bajarlas 30%. Yo me pregunto si en seguridad es necesario un cambio gradual o uno potente y fuerte como el que estamos proponiendo con la reforma. En educación hicieron renunciar a las personas que podían hacer cambios importantes en un gobierno que había prometido cambiar el ADN. O mandan las corporaciones o manda la República y la gente quiere que mande el sistema político. En materia económica, ¿se defiende y estimula al empleo y al trabajo o se sigue teniendo una política de voracidad impositiva y tarifaria, con un mal manejo de la administración de las empresas públicas? En relaciones internacionales, ¿el país va a seguir sumergido en un club de amigos afines políticamente o vamos a dar prioridad a la inserción comercial de Uruguay? Por eso nosotros hablamos de cambio y de un gobierno sin miedo.

¿“Gobierno de cambio sin miedo” es el camino que van a seguir durante la campaña?

Va a ser la guía porque el país lo necesita y mucha gente está reclamando eso.

¿Tiene que ver solamente con la seguridad?

No, sin miedo a los corporativismos, a pisar callos, a tener que llevar adelante cambios en la administración pública, a tocar intereses, a construir respuestas que Uruguay está necesitando. Esto es vital. También sin miedo a priorizar el empleo, defender el trabajo, preservar el crecimiento e ir corrigiendo un déficit de 4% de PBI. Eso es sin miedo. Yo creo que eso va a conjuntar las grandes mayorías, porque el país tiene que vencer el pantano en el cual nos encontramos.

¿Teme no ganar la interna?

¿Y por qué?

Se lo estoy preguntando, no afirmando.

Nosotros somos como el canto rodado: de tanto rodar una va perdiendo las aristas. Soy una persona con decisión, si no tuviera decisión cabría preguntarnos si hubiera sido posible lanzar la campaña Vivir sin miedo. Muchos seguramente no lo hubieran hecho.

¿Qué pasa con Vivir sin miedo si se logra llegar a las firmas pero usted no gana la interna? Teniendo en cuenta que ninguno de los demás precandidatos apoyan la iniciativa.

Comprendo y respeto la pregunta, pero ese es un escenario de especulación. Van a ser tantas las miles de firmas que es la gente la que va a resolver la reforma. Nosotros tenemos confianza y es un adicional de responsabilidad el pretender ser el candidato único del Partido Nacional para defender la reforma.

Pero en caso de que no gane la interna y que se logren las firmas para el plebiscito, ¿tiene una estrategia para promoverlo?

Creo que vamos a juntar las firmas y quedarán por dirimir las candidaturas. Nosotros salimos para ganar, tenemos proyectos, equipo, ideas y tenemos confianza. Vamos a defender la reforma a lo que dé lugar.

¿Pero no le parece que si se logra la instancia del plebiscitico se le va a hacer más cuesta arriba que salga la reforma si usted no gana la interna?

Voy a ser el candidato a la presidencia.

¿Está convencido de eso?

Estoy convencido de alcanzar ese resultado.

¿Qué va a hacer a nivel político si no llega a ganar la interna?

Soy un inclaudicable defensor del Partido Nacional. Creo que he dado muestras contundentes de que frente a resultados adversos nadie ha tenido que mirar para atrás, a lo sumo han tenido que mirar para el costado porque yo he estado en la primera fila defendiendo al Partido Nacional.

¿La vuelta de la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, fortaleció a Alianza Nacional?

Por supuesto, toda incorporación fortalece. Quiero decir que de todos modos respeto a Enrique Antía y a los compañeros que están con él.

¿Tiene diálogo con ellos?

Lo tengo, los aprecio, los estimo. Como también tengo diálogo y aprecio a la senadora Verónica Alonso y al candidato Carlos Iafigliola.

¿Y a Luis Lacalle Pou?

Por supuesto, ni hablar. Lo que sostengo, más allá de que pueda genera urticarias en algunos compañeros, es que toda elección interna desde la reforma constitucional de 1996 a la fecha se polariza. Yo tengo la esperanza de que se puedan dar entendimientos con otros compañeros.

¿Está trabajando para eso?

No digo que estoy trabajando para eso pero que la posibilidad de diálogo siempre habilita a tener esos caminos. No quiero despreciar a nadie ni aminorar. Pero por eso yo expreso que el balotaje se da en junio y será una elección en la que habrá que dar en el blanco.

En esta campaña hay ejemplos de outsiders de la política que son o quieren ser precandidatos. ¿Qué opina de ese fenómeno?

Por suerte el sistema político uruguayo, que tiene sus defectos, es fuerte. Todos los que se presentan como outsiders terminan jugando con las reglas de la política. Con toda franqueza, vamos a la cancha. Este gobierno está flotando como un corcho y la gente le reclama al sistema político que le dé un norte al país.