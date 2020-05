"El coronavirus se había enamorado de mí”, dijo Cáceres, tras 60 días con el virus

El zaguero uruguayo Martín Cáceres confirmó que tuvo coronavirus “sin saberlo” durante 60 días y que tras realizarse controles la pasada semana ya está recuperado y a la espera de volver a los entrenamientos con su equipo, Fiorentina de Italia.

"Tuve los primeros síntomas entre el 8 y el 15 de marzo, me dijeron que terminaría en 20 días, en lugar de eso duró 60”, contó el Pelado en un vivo de Instagram con la comediante uruguaya Yisela Paola el pasado sábado.

El 8 de marzo el zaguero había jugado el último partido de Fiorentina ante Udinese en Udine, antes de que se suspendiera la Serie A por la expansión de la pandemia de covid-19.

Instagram

El 19 de marzo, Referí informó que el Pelado entrenaba en su casa mientras su club tenía 10 casos positivos de coronavirus.

“Ahora hice los dos hisopados y son negativos, me siento como un hombre nuevo", agregó Cáceres este sábado, quien desde marzo estaba en su casa en Florencia donde entrenaba por su cuenta.

El zaguero contó que tuvo sus primeros síntomas en aquella semanas tras su último partido. “Los sentí en los pulmones”, indicó.

“Me dijeron: 'Ponte en cuarentena, en 20 días se te pasará'. Pero no, evidentemente se enamoró. No se fue. Ahora me siento como un hombre nuevo”, agregó el defensor de la selección uruguaya.

EFE

El 4 de mayo se retomaron los entrenamientos individuales en los equipos de Italia y en ese momento Fiorentina tenía tres casos positivos en su plantel, cuyos nombres nunca fueron divulgados por el club. Uno de ellos era Cáceres.

Tras estar en cuarentena en su casa y pasar los últimos controles, el Pelado espera la autorización para volver a entrenar en el complejo de su club.

El zaguero de la selección es uno de los dos futbolistas uruguayos que han tenido coronavirus. El otro es Leandro “Lele” Cabrera, de Espanyol de Barcelona, quien padeció la enfermedad y ya se recuperó.

¿Cuándo vuelve la Serie A?

En Italia, donde la pandemia se ha cobrado 32.000 vidas, el campeonato de fútbol está suspendido desde mediados de marzo. La Serie A se ha marcado como objetivo la reanudación el 13 de junio.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, pidió el sábado más garantías antes de un regreso del fútbol.

"Para aventurarnos a dar una fecha (de reanudación) necesitamos algunas garantías suplementarias, que por el momento no existen", declaró en una rueda de prensa.