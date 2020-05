“El gobierno no se ha distraído de atender al agro"

En los flamantes 31 años de gestión del escritorio Zambrano & Cía, su director, Gerardo Zambrano, aseguró a El Observador que la clave que explica el éxito acumulado es el trabajo continuo. También se refirió a la importancia de la ganadería para el país y evaluó la gestión del gobierno que, pese a la coyuntura sanitaria y económica, ha dado señales claras para el agro.

–Zambrano & Cía cumplió 31 años, ¿qué significa?

–Son muy importantes tomando en cuenta que hace 31 años empecé un desafío personal y hoy hemos logrado crear una empresa familiar –que va más allá de la familia de sangre– y están mis hijos trabajando cada uno en su especialidad: Alejandro en la parte de producción y remates; Agustín, que es contador, en toda la parte administrativa y financiera de remates; María, que también es contadora, en la parte administrativa contable y de créditos. Y hace un tiempo incorporamos también a Rodrigo, el arquitecto, fue el que hizo las oficinas nuevas y pusimos el área de Zambrano Propiedades. Eso es una satisfacción personal de estos 31 años. Siempre tuve una premisa, una frase, que repito siempre: lo único permanente es el cambio. Evidentemente esa ha sido la mira que hemos puesto, en principio yo y después todos los que han ido entrando y colaborando, el estar atentos y propensos a ver las cosas que se vienen y provocar los cambios necesarios, a nivel de los servicios, del personal y de la parte activa.

Empezamos hace 31 años solo con el departamento de lanas. Trabajé durante prácticamente 20 años en la firma Victorica y cuando se separaron, en muy buenos términos, se abre Zambrano & Cía. Para no competir con la firma empecé solo con el departamento de lanas que era lo que yo había creado en 1976 en Victorica que hasta ese momento no manejaba el rubro. Rápidamente, en buenos términos y condiciones, fuimos agregando determinados rubros que buscan atender a los productores. Empezamos con los embarques a frigoríficos, los negocios particulares. La principal característica, cuando tomo la decisión de abrir Zambrano & Cía, fue abrirlo en Montevideo a pesar de que todos me decían que las vacas estaban afuera. Centralicé la actividad en la capital porque entendía que era donde estaban los negocios, los bancos y en donde los estancieros venían por el fin de semana. La decisión, a mi entender, terminó siendo acertada. Me acuerdo que Alejandro iba a Artigas por el día a revisar unos ganados y volvía. Por eso fuimos creando una red de colaboradores y hoy abarcamos todo el país. Se fue armando de Montevideo hacia el interior, no al revés.

–Precisamente el cambio es lo que caracteriza a un equipo que sigue sumando herramientas y rubros

–Fuimos anexando distintos rubros y durante todos estos años, a medida que sean necesarios, seguimos sumando. No somos ni consignatarios, ni rematadores, ni intermediarios. Tenemos una empresa de servicios agropecuarios, porque esa era y es la intención de la empresa: tener vocación de servicio. Seguimos creando rubros y pensando los que vendrán. Dentro de lo que Zambrano & Cía fue modificando formé el consorcio de Plaza Rural en 2001. Participamos de la Ganadera Hereford y vimos las bondades del sistema y armamos un grupo de rematadores. No fue nada fácil, porque son colegas pero también competidores. Creímos en la herramienta de los remates virtuales. Desde aquel momento un remate virtual y sin movimiento de ganado por la aftosa tuvo más vigencia que nunca. Pero hoy no solo siguió creciendo sino que tomó vigencia el sistema en función de lo que no se puede mover es la gente. Primero no se podían mover los ganados, hoy no se puede mover la gente. Increíblemente la herramienta es más útil que nunca en ese aspecto.

Pero además, respecto a un área de agroinsumos, hace 23 años hice un convenio con Fadisol creyendo que la semilla forrajera era el complemento ideal a la agricultura para la producción de carnes. Después vino la agricultura que fue avasallante y mi idea quedó parcialmente postergada. Hoy la realidad que veía hace 23 años respecto a la producción de carne con mejoramientos está más vigente que nunca. La producción de carne está incorporada en todos los grupos agrícolas, y creo que es un tema que se va seguir potenciando porque es un país productor de alimentos, básicamente de carne. La última área incorporada como servicios, aparte de los tradicionales, es una herramienta financiera. El tema de los agrobonos es una herramienta financiera para inversores fuera del sector que brinda todas las garantías de inversión: una rentabilidad establecida, mínima y moderada y con la forma de poder integrar un rubro del cual no conoce.

–¿Cuál es el secreto para llegar a los 31 años?

–Trabajo,trabajo y más trabajo.

–¿Cómo analiza el mercado ganadero?

–El doctor Jorge Batlle siempre decía: “La vaca le gana”, haciendo un comparativo con la importancia de la ganadería. Uruguay es un país agroexportador y dentro de la parte agropecuaria la ganadería ocupa 12 millones de hectáreas de las 16,4 millones que hay. Es un país “ganadero”, con agricultura, con forestación. A pesar de la pandemia y las dificultades de China y la importación de carne, la cerrada momentánea de la Comunidad Europea, se ha provocado un párate que en la ganadería si bien se ha sentido no lo ha hecho como en otros rubros. Los negocios se siguieron haciendo, los frigoríficos siguieron trabajando y los negocios para el campo, fundamentalmente los remates virtuales, han funcionado estupendamente bien. Ha sido la única forma de comercializar.

–¿Cómo evalúa el accionar del gobierno?

–Todos pensábamos, particularmente yo lo comentaba, que el sector agropecuario necesitaba un cambio de gobierno por la insensibilidad que hubo en los últimos tres períodos, por el desconocimiento que se tenía del agro. Este gobierno es distinto, no solo es sensible, sino que reconoce su importancia. Además también es propenso a solucionar los problemas que el sector tiene que son por varios motivos. El gobierno no se ha distraido de atender al agro, más allá de su sensibilidad, conocimiento y apoyo al sector. No se ha distraído con esta pandemia en atender las necesidades del sector. Sabe que hay dificultades económicas que lo van a limitar en algunas intenciones. Tienen la mayor y mejor buena voluntad, el mayor y mejor conocimiento y creo que hay un equipo realmente importante para que el sector agropecuario pueda, racionalmente, plantear las cosas con comodidad y sinceridad, distinto a los gobiernos anteriores. Ni que hablar con el manejo de la situación por la forma de encarar las cosas, la transparencia y la sensibilidad por el coronavirus. Es lo que estamos precisando y esperemos que podamos salir de esta situación sanitaria rápidamente, porque resiente lo económico y eso va a golpear. Tenemos muchas expectativas y estamos muy confiados.