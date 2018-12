“¡El pequeño de Uruguay!”: el relato del gol de Torreira por sus compañeros

“Thanks to my brothers @lacazettealex and @aubameyang97 !!” 😂👏🏻💪🏻🙏🏻

Best match reporters ever..

..after my DAD..😉✌🏻



“¡Gracias a mis hermanos

😂👏🏻💪🏻🙏🏻

Los mejores reporteros de partidos de todos los tiempos.

..después de mi PAPÁ..😉✌🏻 pic.twitter.com/eF94K40sLM