Qué es el yodo, el mineral que distribuye Irán ante la amenaza de ataque inminente de Estados Unidos

El gobierno de Irán inició la distribución preventiva de tabletas de yodo entre la población ante la posibilidad de emisiones radiactivas derivadas de un eventual ataque a la central nuclear de Bushehr , según informó la Agencia ILNA , la autoridad sanitaria de la Universidad de Ciencias Médicas de Bushehr.

Los comprimidos se entregan en todos los centros de salud de la ciudad, siguiendo un protocolo que prioriza a los habitantes más cercanos a la planta. Cada persona recibe una dosis según su edad, con el objetivo de evitar la absorción de su categoría radiactiva, que puede causar daños permanentes.

Mientras se acerca el la hora final del ultimatum establecido por la Casa Blanca , el presidente de los Estados Unidos , Donald Trump , redobló la amenaza contra Teherán y enfatizó: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”.

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“Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?”, continuó el mandatario norteamericano en un mensaje publicado desde su cuenta oficial de Truth Social .

¿Qué es el yodo y por qué se recomienda ante riesgo de ataques nucleares?

Cuando se produce una explosión o una fuga nuclear, se dispersa mucho material radiactivo, incluido el yodo 131 o "yodo radiactivo". El problema es que "entre los ladrillos que necesita este órgano para sintetizar la hormona tiroidea, se encuentra el yodo", explicó a Teknautas, Juan Carlos Galofré, experto de la Clínica Universidad de Navarra (CUN) y miembro del Área de Tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (TiroSEEN).

Es por ello que, cuando se advierte por radiactividad en el ambiente, en lugar de absorber yodo normal a través de la alimentación para realizar sus funciones, esta glándula tiroides "incorpora el radiactivo, lo que puede generar cáncer en un futuro".

image Glandulas Tiroides

"Es un tratamiento preventivo y por eso se recomienda tomar estos comprimidos ante un eventual peligro", apuntó el especialista. No obstante, una nube radiactiva afectaría a todo el entorno, por lo que el yodo 131 se puede incorporar a nuestro organismo a través de alimentos contaminados o del agua, pero "lo eliminamos a través de la orina", destacó.

"El yodo radiactivo pasa al agua y del agua a los vegetales, los vegetales se los come una vaca y al final lo detectamos hasta en la leche", repasó el endocrinólogo de la CUN.