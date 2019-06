"El proceso quedó tocado, pero no hundido", dice el periodismo extranjero

"Uruguay cayó eliminada en cuartos de final de la Copa América por Perú, un golpe inesperado para una de las grandes favoritas al título y un impacto sorprendente para el proceso de recambio generacional que está realizando el seleccionador uruguayo Óscar Washington Tabárez", indica en su artículo Miguel Ángel Moreno para la agencia española EFE.



"La selección celeste fue de más a menos en el torneo: apabulló en su debut ante Ecuador (4-0), tuvo que remontar hasta en dos ocasiones a Japón en la segunda jornada (2-2), ganó en los últimos diez minutos a Chile (0-1) y fue incapaz de tumbar en 97 minutos a Perú, pese a haber marcado tres goles, anulados por fuera de juego", agregó el periodista.

A su vez, expresó que "Uruguay sale por la puerta de atrás de una Copa América en la que había sido etiquetada como una de las máximas favoritas al título, a juzgar por la entidad de sus delanteros, Luis Suárez y Edinson Cavani, la seriedad de su bloque defensivo y el talento que atesoran sus mediocampistas. El mismo Tabárez criticó ese favoritismo que se les había conferido desde el inicio, y lo volvió a hacer tras verse eliminados de la Copa América".

"A la hora de la verdad, ni Cavani ni Suárez estuvieron acertados. Más allá de los goles anulados, no obligaron a Gallese a lucirse, y la ocasión más clara, un remate del Matador Cavani en el minuto 25 cuando recibió un balón rechazado por el portero peruano a disparo de Suárez, se fue a las nubes.

Para el periodista, "Suárez no se marchó del torneo de la manera que habría esperado, sino llorando inconsolable tras fallar el primer penalti de la tanda de lanzamientos ante Gallese, que adivinó hacia dónde iba su lanzamiento y lo repelió con el cuerpo. Quedar fuera de Brasil 2019 pone en peligro la opción de esta generación uruguaya de volver a levantar el título. Tanto Cavani como Suárez o Cáceres, uno de los más destacados contra Perú, cuentan 32 años. El portero Fernando Muslera y el defensor Diego Godín, 33".



"La próxima edición de la Copa América, el año que viene en Colombia y Argentina, queda aún lejos con toda una temporada por delante en la que todos estos jugadores tendrán que ver si les respetan las lesiones para volver a intentar conquistar el título del que su nación es la más laureada, con 15 títulos. Un puesto que podría igualar Argentina si se proclama campeona", añadió.



Por otra parte, expresó que "no obstante, no todo fue negativo para el proceso Tabárez en Brasil. El torneo alumbró para la selección charrúa a un grupo de centrocampistas de presente y futuro: Rodrigo Bentancur (22 años) jugó todo y a buen nivel, Federico Valverde (20), fue convincente ante Chile y Perú, y Giorgian de Arrascaeta (25) protagonizó la mayoría de las jugadas de peligro ante Perú. El proceso quedó tocado, pero no hundido".