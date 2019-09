“El productor si tiene rentabilidad nunca duda y siempre echa para adelante”

¿Qué puede esperarse de esta zafra de venta de reproductores en la que Zambrano & Cía presentó una agenda de 42 remates?

Cada zafra tiene su característica y en esta lo que estamos viendo ahora, al inicio, es que será una zafra en la que los remates estarán muy concentrados en octubre, mucha gente ha querido zafar de las elecciones que estarán encajonadas del fin de octubre al fin de noviembre y eso incide en las planificaciones. La agenda estará apretada, con alguna saturación, será una zafra muy intensa y tengo por ese lado alguna duda sobre cómo incidirá eso. Por el lado de los mercados los valores del ganado gordo, las referencias de precios en categorías como el ternero o el ganado preñado, son señales todas positivas, todas dan lugar al optimismo, más con la realidad y las perspectivas que hay para el negocio ganadero.

Eso contrasta con realidades no positivas en otros sectores.

Es verdad, ese buen momento de lo ganadero se potencia si uno compara al sector con otros en los que hay dificultades notorias, como lo es el caso de la lechería y hasta le pasa a la agricultura con sus incertidumbres por factores como la guerra comercial entre China y Estados Unidos que no permite tener una estabilidad. Cualquier negocio lo que más necesita para una salud a largo plazo, más allá de buenos valores, es estabilidad; tener un mercado estable, un futuro conocido y seguro a corto y mediano plazo es algo importante para el productor.

Con base en la buena realidad de lo ganadero, ¿es posible una buena demanda de toros y que haya precios interesantes?

Sí, es posible, los toros se van a precisar, la gente está para apostar a la cría. Con un ternero que en muchos casos golpea los US$ 500, con una vaca preñada que anda en el entorno de los US$ 800, debe haber un interés en una buena genética que obviamente es la que ofrecen las cabañas y que está probado que a la larga tiene como retorno mejores resultados productivos y económicos, invertir en buenos toros es fundamental y el productor eso lo tiene claro. Algo positivo que hemos estado viendo con estos años, con el recambio generacional que se ha dado en las cabañas y en los establecimientos, es una mayor apuesta a la calidad. Siempre hubo gente que apostó a comprar toros de punta, bien mejoradores, pero lo estamos viendo más. Con relación al tema valores, tenemos los US$ 2.650 a US$ 2.700 de referencia del año pasado, son una guía. Si bien los valores en los terneros, los vientres preñados y el ganado gordo es un factor que estimula, por otro lado hay que ver que pasa con la primavera, que viene un poquito demorada, algo lenta, pero que se va instalando y seguramente en octubre irá afirmando el interés por los toros porque la gente se irá dando cuenta de lo que estará necesitando.

A las cabañas se las aprecia con manejos más diversificados, más profesionales.

Es así, está visto eso en la calidad de los toros que es un aspecto fundamental, no hay duda, pero están también todos los servicios conexos, todo lo que ofrecen las cabañas en sus remates para dar seguridad y tranquilidad a quien compra. Es muy importante, por ejemplo, saber que uno dentro de un plazo prudencial si hay un problema con el toro que compró tiene solución a eso, algo que no pasa si se recurre a algún otro sistema para comprar toros.

Se sigue innovando en aportar herramientas para facilitar la venta y compra de animales.

Por suerte tenemos todo lo que nos aportan los distintos bancos con sus planes y este año se agrega la herramienta de la preoferta, que va llegando también a la zafra de toros, una idea que surgió hace algunos años en Plaza Rural y que se va generalizando en el uso y en la agenda de venta de reproductores, es algo que está activo y que se irá usando mucho.

En la Expo Prado, en las ventas especiales, hubo negocios que dan lugar al optimismo.

Sí, hubo buenos resultados en las actividades especiales como fueron los remates de Vientres Texel, el de Madres Superiores en Hereford, la Noche Angus, el remate de cuarto de milla y la venta de los embriones Braford. Fueron muy lindos remates, mejores que los del año pasado y eso es un buen contexto, sobre todo porque se dio en la Rural del Prado donde a veces cerrar buenos negocios es un poquito más difícil.

¿Cómo observa al mercado en el tramo final de setiembre y qué puede suceder?

El mercado sigue muy dinámico, muy firme, hay gran avidez por todas las categorías y setiembre se va con la misma tónica que tuvimos en todos los meses de 2019, con una recta final del año en la que será muy difícil que cambie esa tendencia. En algún momento es lógico que vaya a ocurrir alguna corrección de valores, pero será a partir de un punto de partida bastante importante, como estos US$ 4,05 y US$ 4,10 por kilo para los novillos especiales y hasta US$ 3,90 e incluso algún centavo más por las vacas. Esa es la realidad en un mercado con fuerte demanda.

¿Cómo observa al productor, con qué ánimo o actitud?

Lo veo optimista, pero también con ciertas luces amarillas que lo tienen preocupado y atento. Estamos en un año especial, un año electoral, hay que ver qué pasa con el gobierno desde marzo de 2020, todo eso juega su partido. Hay una necesidad de que algunas cosas, con respecto a la producción ganadera, cambien, por ejemplo algunos temas burocráticos, algunas dificultades que se le presentan al productor. Otro tema que preocupa es el sanitario, particularmente el tema garrapata y no es por falta de atención de los productores, pero se ha generado un círculo complicado para el manejo de esa adversidad en el país y se necesitan decisiones definitivas, drásticas y hay que ponerle mucha cabeza. En otro sentido, se espera una primavera y comienzo de verano positivo en lo climático y eso ayuda, eso está bueno en un factor que siempre tiene una marcada incidencia. Eso si se confirma permitirá que este año, que ha sido muy bueno para la ganadería, cierre de buena forma, en un año lindo, de valores interesantes, de márgenes relativamente positivos para la ganadería y eso hay que decirlo como cuando las cosas están mal y también lo decimos.

¿Se puede concluir, dado eso, que tendremos una zafra que confirme que si al productor le va bien no vacila en invertir?

Esa actitud se le ve al productor a la hora de invertir en genética, en forrajes, en diversas tecnologías, en mejoramientos productivos, el productor si tiene las posibilidades, si tiene rentabilidad, nunca duda y, como se dice, siempre echa para adelante. Tan claro como eso es que no es lógico que se le pida que tenga esa actitud cuando las cosas no se dan, cuando los valores no están y no hay rentabilidad, porque el campo es como cualquier otra empresa, de cualquier rubro, una casa que vende repuestos, un supermercado o un kiosco, necesita rentabilidad y con base en la rentabilidad el productor redobla la apuesta.

El perfil

Datos: Alejandro Zambrano Zerbino nació el 11 de julio de 1976.

Familia: Es casado –con Francisca Gómez– y tiene tres hijos: Mauricio, Francisca y León.

Responsabilidades: Fue presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado y ahora preside Plaza Rural.

Pasatiempos: Las actividades con los caballos compartidas con la familia.

Deportes: Practica la natación y le gusta el fútbol (es hincha de Nacional) y el básquetbol (es hincha de Trouville).

Diego Battiste

Alejandro, Gerardo, Agustín y María Zambrano, durante el anuncio de los remates de la zafra de toros de 2019.