“El sector tiene puesta la camiseta para ayudar al país a salir adelante”

En mayo –realizadas las elecciones en la asamblea de socios del lunes 12– se hará el cambio de autoridades en la Junta Directiva de la ARU, ¿qué significa eso para usted?

Es la confirmación de un enorme desafío, de una responsabilidad muy importante, algo que asumo con orgullo, con agradecimiento también y con muchas ganas de seguir trabajando. La idea es hacer las cosas del mejor modo, tanto para seguir adelante con los lineamientos en los que ha estado trabajando la actual Junta Directiva –que la integro como vicepresidente– como en tener que ir considerando todo lo que vaya sucediendo y sea necesario atender.

¿Cómo ve al sector agropecuario en un momento tan desafiante, dada la emergencia sanitaria en el país por la pandemia de covid-19?

La producción agropecuaria en general, desde cada uno de sus sectores, tiene el enorme desafío de ser el motor de la economía en un momento tan especial para el país y su gente, cuando a la vez hay otros sectores importantes también pero muy afectados, como el turismo, los servicios y el comercio. Por eso que uno de los desafíos en nuestra gestión va a ser impulsar a los productores hacia una mayor producción, claro que en términos de volumen porque los precios no los manejamos los productores, somos tomadores de precios. El sector agropecuario tiene puesta la camiseta que hay que ponerse para ayudar al país a salir adelante en un momento que, por todo lo que está pasando, realmente tenemos claro que es muy complicado.

¿Cómo ha visto el desempeño del gobierno?

Desde que asumió se ha tenido que dedicar, en mucho tiempo y con muchos recursos, a atender la emergencia sanitaria, incluso hasta estos momentos y eso le seguirá demandando una atención prioritaria y eso no es algo menor. A la vez, nos consta, se ha sabido ir corrigiendo el gran déficit operativo que tenía el gobierno, hay un esfuerzo muy grande en ese sentido. Por mencionar un ejemplo, lo que pasó esta semana, la noticia del no incremento en el precio de los combustibles, un insumo tan importante para todas las actividades agropecuarias, es un mensaje muy fuerte que decidió dar el gobierno y es una gran apuesta que además es en beneficio de la población en general, no solo de los productores, esa decisión repercute en todas las actividades del día a día, indudablemente, porque el combustible está en todas las actividades prácticamente. La suba que debería hacerse se evitó y fue una señal muy clara.

¿Y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca?

Ese es un tema en el que vamos a tener que concentrarnos a trabajar en conjunto con ellos. Hay varios temas en los que vamos a seguir trabajando y otros para considerar, tratando siempre de aportar nuestra opinión y también nuestra ideas.

¿Un ejemplo de algo que piense que merece ya un avance?

Por ejemplo un tema es el de la institucionalidad agropecuaria, estamos planteando alternativas, siempre buscando que el sector público logre una eficiencia y una mejor gestión de sus recursos humanos y financieros.

Otro tema que siempre está en boca de los productores es lo que se debe destinar, dentro de la estructura de costos, para los distintos tributos.

Cuando hablamos de mejorar en la institucionalidad y puntualmente mejorar en lo financiero es algo que va de la mano con ese tema. Los empresarios en el sector agro aportamos, de diverso modo, en muchas de las operaciones que realizamos, aportamos en la venta de ganados o de granos, en la exportación... hay múltiples aportes y lo que pretendemos es reviendo esa institucionalidad y su gestión poder al menos revisar si estamos en una situación adecuada o si hay lugar para algunas modificaciones que puedan mejorar las cosas.

Asumirá la presidencia en el año en el que ARU cumple 150 años.

Es un año especial, sin dudas, para conmemorarlo porque esa trayectoria significa mucho, pero seguramente quede algo desvirtuado eso por la pandemia. Muchas de las actividades pensadas, como reconocimientos y homenajes a gente que ha forjado a la ARU, van a quedar para fines de este año o comienzos del próximo.

Se canceló la Expo Melilla y la Expo Prado sigue programada.

Sí, hoy está muy complicado el tema pandemia, pero confiamos en que el proceso de vacunación siga con el muy buen ritmo que tiene y sea otra la situación en setiembre. Como algo positivo, tenemos la experiencia de haber hecho una Expo Prado en pandemia, tal vez fue la única de su estilo que se hizo el año pasado, gracias al apoyo de funcionarios de ARU, de los expositores, del Ministerio de Salud Pública, del gobierno. La intención es hacer otra exposición exitosa.

Un tema que cada tanto cobra actualidad es el de la dicotomía que algunos entienden existe entre campo y ciudad.

A veces la hay, a veces no. Una de las grandes misiones que como gremial tiene la ARU es ayudar con eso, no solo a través de una exposición que se hace en la ciudad, también a través de palabras, gestos y actos. Es fundamental mostrar a la ciudad lo que se hace en el sector, lo que implica que seamos un país principalmente agropecuario y agroexportador y que lo puedan valorar, como nosotros valoramos al resto de los sectores de la economía nacional. Somos parte de la sinergia que alimenta a la gente en este país y a 30 millones de personas en el mundo.

El agro y la pandemia

“El agro, desde el inicio, tuvo una actitud proactiva a colaborar, con el aporte al Fondo Coronavirus y otros muchos aportes de esos que no tienen nombre, no trascienden, pero nos consta hubo, hay y habrá para apoyar a gente en situación vulnerable, en ciudades y el medio rural. Un aporte que sigue, por ejemplo, es el que la ARU a través de sus socios da al Ministerio de Desarrollo Social con vivienda y alimento para gente que en Montevideo está en situación de calle”, dijo Valdés Requena.

Gonzalo Valdés Requena.