"El trigo es un cultivo de alto valor, es más que un negocio puntual, cierra por varios lados"

Por Juan Samuelle, enviado a Ombúes de Lavalle, Colonia

Agronegocios del Plata (ADP) desarrolló dos charlas –el 14 de febrero en la Asociación Agro-Pecuaria de Dolores y el 18 en su planta de semillas en Ombúes de Lavalle– y brindará una más –el miércoles 13 de marzo en la Sociedad Rural de Río Negro, en Young–. En la primera participó el analista argentino y asesor de mercados futuros y opciones de ADP, Carlos Sánchez Negrete; en la segunda lo hizo Luis Terzaghi (Proquimur); y en la restante lo hará Gabriel Di Giovannantonio (Cargill). Manuel Artigas, expositor por ADP en cada instancia, explicó el objetivo de la iniciativa de la empresa con sede en Dolores.

¿Cuál es el objetivo de este ciclo de charlas?

Surgió para responder inquietudes de clientes con información de primera mano. Después de una buena campaña son instancias lindas, pero de todos modos ADP siempre difundió su información, incluso en años difíciles. Información de cultivares, sobre cómo se comportaron y de otros por salir al mercado, sobre alternativas varietales y estrategias para que el productor llegue a buen puerto. La información que podamos derramar es un beneficio para otros y nosotros. ADP es un proveedor de genética y de conocimiento. Por naturaleza salimos a difundir buenas y malas experiencias, de todo se aprende para crecer.

Sobre la reciente campaña, ¿qué balance realizaron?

Fue un año muy bueno en la producción, en cantidad y calidad, en un año particular porque no es común tener como cobertura a un cultivo de verano y eso pasó con la soja, por la sequía que se extendió hasta mediados de abril no rindió y dejó mucho nitrógeno disponible en el suelo y eso fue bien aprovechado por todos los cultivos de invierno, que explotaron. El invierno y la primavera fueron climáticamente muy benévolos y eso potenció al máximo la productividad. ¿Es repetible eso? Como está la soja hoy lo más probable es que no, entonces habrá que volver al escenario habitual, el salir de una soja con una cantidad de nutrientes limitada en el suelo y la necesidad de invertir en fertilización. Por experiencias acumuladas, sabemos que también después de una buena producción de soja podemos lograr una buena producción de trigo. Sabemos hacerlo y tenemos los conocimientos y eso es lo que trasladamos en estas charlas. Y estamos muy contentos por las respuestas de los productores.

¿Cuáles son las variedades de trigo que han utilizado y las que están volcando al mercado?

En un reflejo de lo que sucede en el área nacional. A nivel país Algarrobo fue la variedad de mayor presencia, con el 16,8% del total. Curupay fue la tercera, con 9,8%. Los resultados con ambas variedades fueron muy buenos. Algarrobo ocupa un segmento que se destaca por productividad. Curupay es el principal en el segmento de calidad, un trigo que en las calidades logradas el año pasado –excedieron lo exigido para la exportación– pasó casi desapercibido, pero que en años más complicados por lo nutricional tiene una marcada diferenciación. Guayabo y Jacarandá son dos materiales franceses, del criadero Florimond Desprez, que llegan para acompañar a Algarrobo en el segmento de potencial productivo, son muy sanos y sobre todo ante una enfermedad que se ha hecho notar mucho, la roya estriada. Los productores ya podrán utilizarlos, luego de tres años de validación interna y de haber cumplido lo que se exige por el Instituto Nacional de Semillas y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, donde salieron muy bien posicionados en los análisis. Confiamos en que crecerán rápidamente en el mercado.

¿Cómo anduvieron los rendimientos en las chacras de ADP?

Fueron muy buenos. Se sacó entre 3.800 kilos por hectárea y 6.000 kilos y en eso inciden muchos factores: característica de cada chacra, fecha de siembra, material y manejo. Arrancamos un poco asustados porque por las lluvias las fechas de siembra se corrieron y en la cosecha, al final, también hubo lluvias que complicaron, pero fue una buena zafra de trigo para nosotros.

¿Qué destino tiene el trigo que ustedes producen?

Una parte importante se destina a la alimentación de los vacunos en los corrales propios, en una sinergia interna entre agricultura y ganadería, una apuesta muy firme de ADP. En un año como este, de una zafra muy buena en productividad y calidad, se destinó una parte importante a la exportación. Salió mucho trigo con calidad de exportación y había muy buen precio en el mercado y a la vez podemos aprovechar las buenas perspectivas de producción de maíz, canjeando un grano por otro para la comida de los corrales.

¿Por qué la apuesta a un cereal que ha tenido tuvo más malas experiencias que buenas?

Naturalmente la empresa confía en el trigo y lo defiende por muchos factores, por varias razones. Pensando en la sustentabilidad del sistema, es una gramínea de invierno que protege mucho el suelo cuando está más propenso a erosionarse. Peor, además, compite con malezas, recicla nutrientes, utiliza el agua que sobra, es muy completo. Muchas veces permite buenos negocios. Es una base alimenticia para nuestros corrales. Y hemos aprendido a hacer doble cultivo atrás de trigo. Desde el punto de vista financiero es una entrada más y generalmente se lleva una parte importante de la renta. Es un cultivo de alto valor, aporta mucho, es más que un negocio puntual, cierra por varios lados, en lo ambiental y en lo económico.

Con el marco de alguna mala campaña, hace algunos años se invirtió en una moderna planta de semillas, sede de la segunda charla de esta serie.

ADP adquirió una planta en una zona muy valiosa, con mucha tecnología que permite manejos de nivel premium. Tiene gran capacidad, 6.500 toneladas en silo y otra parte de acopio temporario mediante silo bolsa. Posee muy buena calidad de procesamiento de semilla, por ejemplo para separar la buena de la comprometida. También tiene la tecnología para tratamiento profesional de la semilla. Y posee una secadora de semilla y eso es el diferencial que te permite estar o no en años complicados, cuando secar la semilla en la forma adecuada te permite seguir en el negocio.

¿Qué perspectivas trazan?

El productor suele decidir con base en experiencias recientes. Por cómo le fue esta vez está entusiasmado, con muchas ganas, tiene mucha fe y ayudan varias cosas, por ejemplo todo lo aprendido en los últimos años, las nuevas variedades y estrategias de manejo, nuevos negocios y además la campaña de verano es buena y esto también estimula. A nivel internacional la realidad de precio es un tema que se mira, pero es muy cambiante y es difícil avizorar qué puede pasar. Por suerte no estamos en aquellos US$ 130 por tonelada, cuando se plantaba en condiciones comerciales muy adversas. El año pasado se salió a sembrar casi con desesperación, tras la muy mala campaña de soja no había otra cosa para hacer para meternos de nuevo en el sistema. Este año hay otra tranquilidad.

El perfil

Datos: Nació el 28 de junio de 1988 en Treinta y Tres. Es hijo de José Artigas y Beatríz Lapitz, hermano de Federico y está ennoviado hace seis años con Inés Bernotti.

Familia: Ingeniero agrónomo desde 2012.

Pasatiempos: Le gusta leer, hacer asados con amigos, salir a pescar y viajar.

Actividad: Es hincha de Nacional “y fanático de la celeste”.