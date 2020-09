“En la Rural del Prado hay maquinaria uruguaya con un nivel excelente”

Con un debut que en cierto modo sucede en la Expo Prado, acaba de asumir la presidencia de Cufma, ¿qué significa eso?

Siento que es un gran orgullo, sin dudas es una responsabilidad enorme y linda que asumo con muchas ganas, un desafío que no lo emprendo solo porque hay un gran equipo de trabajo en la directiva y el respaldo de todas las empresas socias, pero siento también que tengo un gran apoyo de la dirección que integro en la empresa Mary SRL y de todo el personal y por supuesto que está el estímulo de la importancia que a esto le dan mi familia y mis amigos.

¿Cambia algo con el cambio de presidente y directiva?

Estamos estudiando propuestas nuevas, por ejemplo convenios con las cámaras de comercio de Alemania y de Italia. Siempre hay ideas en el equipo directivo para algo que está permanentemente desde que en 2011 se creó la cámara, cuando se juntaron varias empresas para fundarla y quedó claro el objetivo: trabajar para que las condiciones empresariales de cada socio mejoren y defenderlos del modo más adecuado.

¿Qué es lo que desea lograr antes que nada?

Una cosa que queremos todos es ser cada vez más para crecer y tener más respaldo. En ese sentido hay mucho para avanzar porque sabemos que hay muchas empresas en este sector a las que podemos y queremos incorporar, para beneficio de ellas y de todo Cufma. Hoy somos 13 empresas socias y seguramente a corto plazo recibamos la presencia de dos más para llegar a 15. Todos los socios son firmas chicas o medianas arraigadas en zonas de todo el país donde generan una cantidad importante de puestos de trabajo, eso más allá del valor que tiene aportar una tecnología eficiente para el sector agroproductivo.

¿Cómo definiría el momento que viven esas empresas?

Depende de cada caso, pero por decir algo sabemos que hay muchas empresas que han estado y están complicadas y a la vez otras que están bastante bien y han podido aprovechar que el agro no paró e incluso hasta han exportado.

¿Para qué es útil ser parte de la cámara?

Bueno, una gran ventaja que se ha logrado recientemente es que ahora tenemos un beneficio que históricamente no existía, porque los importadores de maquinaria no pagaban IVA en sus compras en el exterior y nosotros sí a la hora de importar materia prima y componentes que usamos para fabricar dentro de fronteras. Eso se emparejó. Ahora, como otro objetivo fundamental en el que hemos podido avanzar, está el formar un consorcio para que las empresas, todas juntas, podamos ser más fuertes y lograr mejores condiciones a la hora de realizar importaciones, mejores precios por ejemplo. Esto confío en que podrá cristalizar a corto plazo.

¿Qué fabrican las empresas que están nucleadas en Cufma?

Es muy variado eso, hay de todo y otro motivo de satisfacción es que hay soluciones para necesidades ganaderas, agrícolas, forestales, de la granja. Y lo más importante es que hay capacidad para que a cualquier empresa se le proponga una necesidad y surja una solución eficiente.

¿Cómo ve al sector del agro en un momento especial derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19?

El agro como sector ha demostrado que incluso en la adversidad no para, siempre responde, sigue produciendo y eso moviliza a toda la economía, algo que para los que trabajamos con los productores no es nada nuevo, capaz que sí para mucha otra gente que ahora vio que mucha cosa se paró por un tema difícil como el de la pandemia y a la vez el agro siguió, con dificultades obvio, pero no paró ese motor y eso es de enorme valor para el agro y para el país en general. En ese escenario, sin dejar de reconocer que mucha gente del agro la pasó y la sigue pasando mal porque esto le pegó a todo el mundo, es cierto que la ganadería está fuerte, que la agricultura va bien, que la forestación sigue, que hay sectores como la lechería y la granja que tienen problemas pero no dejan de pelar. La lechería, por ejemplo, le está buscando la vuelta para zafar de una crisis de varios años con nuevos sistemas de producción que tienen como base una genética de punta. Vemos una buena mentalidad en el sector lechero y ojalá se pueda salir del mal momento. Somos optimistas, reconocemos que hay problemas y cosas que el productor no maneja como el clima o los mercados, pero el productor sabe hacer muy bien las cosas y no baja los brazos, el sector productivo en este país es un ejemplo.

La maquinaria que se importa es de una calidad reconocida, ¿qué sucede con la fabricada en el país, con los implementos y las herramientas uruguayas?

Acá hay muy buenos diseñadores, de propuestas originales o adaptadas, hay muy buenos fabricantes y el productor uruguayo, que es muy exigente, ha probado eso y lo aceptó y lo usa sin problemas. Eso dice mucho. Nosotros, como fabricantes locales, no estamos contra la importación de maquinaria, al contrario, estamos para complementar, para brindar otra opción, estamos para sumar. Es bueno que el productor tenga una versatilidad de opciones para probar y elegir. Acá hay excelentes empresas que importan y excelentes empresas uruguayas que abastecen al mercado local, que además exportan a muchos países, que han ganado premios con sus desarrollos. En la Rural del Prado hay maquinaria uruguaya con un nivel excelente y eso es algo que nos da mucha alegría de verlo en la exposición, un lugar en el que por diferentes motivos no todos los socios pueden estar, pero doy fe que la calidad es la misma en las empresas que están y en las que no.

El perfil del entrevistado

Datos: Nació el 29 de marzo de 1980, en Cardona, Soriano.

Familia: Su señora es Melisa Colman y tienen una hija, Victoria, de tres años.

Responsabilidad: Junto a Luis Aberastegui dirigen la empresa Mary SRL.

Pasatiempos: El fútbol; es hincha de Peñarol y del Club Social y Deportivo Santa Catalina.