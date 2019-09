"Es como un rockstar": la explicación del comando de Sartori sobre foto polémica

Dos jóvenes y sus pañuelos rojos con el lema No a la reforma, el miedo no es la forma. Al lado, abrazado a ellos, Juan Sartori, candidato al Senado de la República por el Partido Nacional y promotor de esa reforma que los pañuelos critican. El empresario blanco se tomó una selfie que recorrió las redes, levantó críticas internas y cuestionó su postura sobre la reforma constitucional que impulsa su compañero de partido, Jorge Larrañaga y que pretende, entre otras cosas, que efectivos militares cumplan tareas de seguridad interna.

El novel político nacionalista había anunciado su apoyo a la reforma de Vivir sin miedo el 3 de junio, antes de las internas, en lo que fue un cambio de postura respecto a lo manifestado en febrero, cuando había dicho a Radio Uruguay que no estaba de acuerdo con ella. "Yo en las cuatro propuestas en particular hay una que no comparto, que es la de trabajar juntos los militares y la policía", había dicho entonces.

Esta nueva foto volvió a generar dudas sobre las postura de Sartori pero que fueron aclaradas por su comando. Según dijo la encargada de prensa de Sartori, Noelia Franco, la selfie fue a pedido de los jóvenes cuando se encontraron con el blanco que estaba de recorrida en la feria de Barros Blancos. "Todo el mundo le pide fotos y él se saca con todo el mundo. No es más que eso. Él es un político distinto, es así", dijo Franco a El Observador. "Es Sartori. Todo el mundo se quiere sacar fotos con él. Hay como una moda como de sacarse fotos con Sartori. A nosotros nos sorprende. Es como un rockstar. Y él sabe que no todos lo votan", agregó.

Una de las críticas más duras que recibió la foto salió desde la cuenta de Twitter del Juan Andrés Ramirez, que supo ser precandidato blanco por unos meses antes de bajarse para apoyar a Larrañaga. "Uno hace política de manera seria o sos un panqueque... un flan ideológico. No todo es plata y selfies con pinta de Playboy. Siento vergüenza por tu participación. Debes entender que acá en Uruguay la política es por ideología y muchos murieron por esas causas", escribió el nacionalista junto a la foto de Sartori.

Franco no demoró en responderle a Ramírez por esa red social y lamentó que el wilsonista no entienda "que el mundo cambió". "No debería estar mal sacarse una foto con quienes piensa distinto. Hay que andar menos nervioso y no tanto todo en las redes mirando que criticar de los demás", apuntó.