"Escuché los audios y vomité": Dalma Maradona sobre el médico de su padre

Según Infobae mientras el futbolista estaba descompensado y el neurocirujano estaba en camino intercambiando mensajes con la psiquiatra, le respondió un audio a uno de sus contactos que le envió una captura de pantalla de televisión donde un noticiero contaba lo que sucedía. En ese momento, según el audio, el médico dice que Maradona "se va a cagar muriendo".

Apenas escuchó los mensajes, Dalma manifestó su enojo a través de sus redes y pidió justicia para su padre.

Luque sos un hdp y ojala se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá,lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomite!Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia! 🙏🏻

Además, la hija del diez recordó un mensaje que el abogado y apoderado de Maradona, Matías Morla escribió cinco días después de la muerte de Maradona, en el que resaltaba la actitud de Luque.

El médico de Maradona hoy es investigado por la Justicia por la muerte del exfutbolista.

No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos HDP! YO NO VOY A PARAR!