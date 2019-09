Por primera vez, MEC reconoce a Escuelas del Sodre como formación terciaria

En la oficina de Martín Inthamoussu hay un pizarrón blanco colgando de la pared. Ahí, el director de las Escuelas de Formación Artística del Sodre anota ideas sueltas, compromisos pendientes y recordatorios. En ese laberinto de pensamientos hay tres palabras que sobresalen: riesgo, compromiso y suerte. Las anotó hace poco, luego de una reunión con un amigo.

“En Uruguay hay muchas cosas que no existen porque nadie las hizo. Y muchas veces, es solamente hacerlas. Esto, claro, siempre implica un poco de riesgo, otro poco de compromiso y bastante de suerte”, explica. Inthamoussu –bailarín y coreógrafo– asumió la dirección general de las Escuelas del Sodre en 2015. Desde entonces uno de sus principales objetivos es que la carrera fuera reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Cree que a mediados de octubre podrá decir que lo logró. “Las Escuelas del Sodre nunca fueron reconocidas como institución educativa dentro del MEC. Esta paradoja e ironía (porque son parte del Sodre y el Sodre está enmarcado dentro del Ministerio) me preocupaba porque si los estudiantes después de cursar cuatro años salen con un título simbólico, que no vale para nada, su trayectoria académica como bailarines va a estar limitada a un valor emocional que tiene el Sodre dentro de Uruguay, pero que afuera no tiene ningún respaldo”, dice.

“Las Escuelas del Sodre nunca fueron reconocidas como institución educativa dentro del MEC."

Luego de “unos primeros intentos que no fueron acertados” con la UTU, una seguidilla de voluntades políticas y una dosis fuerte de obstinación, Inthamoussu logró impulsar una comisión que tiene hasta mediados de octubre para generar los mecanismos para que las carreras de las Escuelas del Sodre se conviertan en terciarias no universitarias con efecto retroactivo para todos los egresados.

Inthamoussu está entusiasmado. Lo resume así: “Esto le va a dar una nueva perspectiva a los egresados”. Los cambios permitirán a los bailarines vincularse y dialogar con otras carreras dentro de la Universidad de la República y también con otras organizaciones educativas, tanto en Uruguay como en el exterior. “Tenemos que pensar en la independencia del estudiante, que puedan hacer cada uno su propio camino. No todo el mundo va a ser María Riccetto y está bien que sea así”, consigna el bailarín. Y agrega que los estudiantes ya no van a tener que hacer trámites eternos para poder validar sus títulos con el fin de postularse a becas o posgrados en el exterior, como ocurre actualmente.

“Esto le va a dar una nueva perspectiva a los egresados.”

A la pregunta de cómo hacer para que el folclore gane más espacios en las grillas y la conversación cultural, Inthamoussu responde que la reciente creación del Ballet Folclórico Juvenil es un primer paso y que “el camino natural” es que el grupo se transforme en un cuerpo estable dentro del Sodre. “Uruguay necesita un ballet folclórico nacional. Es nuestra identidad y creo que es un paso que hay que dar”, dice. Hasta ahora, el grupo de folclore no le paga a sus bailarines y funciona como "una primera experiencia profesional arriba del escenario". Según el director, este tipo de danza son "las que más se piden" dentro del circuito cultural y de eventos. Hasta el momento la demanda la cubren grupos independientes.

Las Escuelas –con sede en Montevideo, Durazno, Canelones y Maldonado– trabajan con 560 estudiantes y en 2018 hicieron 112 espectáculos en todo el territorio nacional y el exterior.