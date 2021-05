"Esto no es el club político de Orsi": diputado blanco critica al intendente por priorizar municipios del FA

El diputado nacionalista Alfonso Lereté salió al cruce del intendente canario Yamandú Orsi por su "política de discriminación, avasallamiento y utilización con fines partidarios" de la comuna. El legislador denuncia, por un lado, un "beneficio" de parte de la intendencia en favor de los municipios gobernados por el Frente Amplio, "en especial" aquellos encabezados por alcaldes del MPP —sector político del propio jefe comunal— y del Partido Comunista.

Uno de los argumentos de Lereté se basa en el cronograma para la instalación de luminarias en cada municipio previsto en el Presupuesto Quinquenal que esta semana ingresó en la Junta Departamental. "En La Floresta se dispuso la instalación de 3.500 luminarias. En Sauce o Soca, que son blancos, no llegan a cien", declaró a El Observador.

La proyección para el quinquenio indica que los municipios en que se instalarán la mayor cantidad de luminarias son La Floresta (3.500), Salinas (3.000), Ciudad de la Costa (2.290) y Parque del Plata (2.000). En los cuatro gobiernan alcaldes del Frente Amplio: el primero está encabezado por Néstor Erramouspe del Partido Comunista, el segundo por el emepepista Óscar Montero, el tercero por Sonia Misirián de Fuerza Renovadora y el último por Tania Vecchio, apoyada por el MPP.

Sin embargo, el promedio de luminarias a instalar en los nueve municipios liderados por alcaldes del Partido Nacional no supera la cifra de los 90 en el quinquenio. Consultado al respecto, el alcalde de Sauce, Rubens Ottonello —a cuyo municipio le corresponden 50— planteó que "quedan áreas de la ciudad y barrios que se fueron creando que requieren presencia de luminarias". En este sentido, cuando el tercer nivel de gobierno votó su propio presupuesto, había indicado la necesidad de 250 unidades.

No obstante, Ottonello consideró que el diálogo con el director de Obras de la comuna, Guillermo Burgueño, "es muy fluido" y tiene la "esperanza de que esa cifra se pueda elevar" en el marco de la discusión presupuestal en la Junta durante los próximos meses. Por otro lado, el alcalde de Tala, Leonardo Pérez —a quien le corresponden 80 unidades—, manifestó que hace días se reunió con el intendente Orsi para conversar el tema, dado que le "parecían pocas" las luminarias asignadas por la intendencia. Ambos jerarcas quedaron en hacer un relevamiento de distintas zonas de la ciudad, de modo de poder ajustar la cifra. Según Pérez bastaría con unas 150 luminarias, 70 más que las asignadas.

"Somos de los que más (luminarias) tenemos porque somos los que menos tenemos", planteó por su parte el alcalde de Salinas, Óscar Montero. En diálogo con El Observador, el dirigente del MPP apuntó que desde años anteriores habían "quedado rezagados" en materia de alumbrado junto a La Floresta: "Creció muchísimo más de lo que esperábamos", señaló sobre el territorio bajo su jurisdicción.

Otro de los aspectos denunciados por el diputado Lereté como "discriminación" en función del partido gobernante en el municipio refiere a un mail redactado por una jerarca de la comuna hace dos semanas. En ese correo electrónico, la responsable del Área de Juventud de la intendencia, Nataly Zalkind, invitaba a los alcaldes frenteamplistas a una reunión el próximo viernes para "acordar sobre las propuestas concretas sobre juventudes en los municipios". "Estamos organizando una propuesta concreta para junio, por lo cual es fundamental acordar con ustedes", escribió la jerarca de la administración de Yamandú Orsi.

Ese mail, sin embargo, también llegó a los alcaldes del Partido Nacional. Lereté relató que desde la comuna "pidieron disculpas extraoficialmente". "Fue por error, pero quedaron en evidencia", dijo, y remató: "Esto no es el club político de Orsi como plataforma para su candidatura".

Consultados para esta nota, desde la Intendencia de Canelones declinaron hacer declaraciones.

Deuda

La semana pasada la administración de Orsi solicitó a la Junta Departamental la anuencia para endeudarse por $3.600 millones (US$ 82 millones al valor actual) a pagar en 20 años a una tasa máxima del 7%.

"Orsi avasalla y pretende que en siete días los ediles le aprueben un fideicomiso de US$ 80 millones", criticó Lereté. También salió al cruce del intendente el senador nacionalista Amín Niffouri, excandidato a intendente por el Partido Nacional: "Un buen administrador primero tiene que tratar de administrar los recursos que tiene y no seguir endeudando a las futuras generaciones", expuso en diálogo con radio Montecarlo.

La comuna alegó en el proyecto remitido al legislativo departamental que su base recaudatoria ha crecido en los últimos años por el "aumento de los buenos pagadores de contribución", la ampliación de su base catastral y el "permanente crecimiento de su parque automotor desde la existencia del Sucive". La intendencia expuso además que su recaudación se mantuvo en términos reales respecto al 2019 —niveles pre,pandemia— y llegó incluso a crecer un 5% en términos reales en los primeros meses del 2021. La comuna añadió que desde las rendiciones de cuentas de 2013 presenta resultados de superávit.

La administración de Yamandú Orsi sostuvo, además, que desde 2005 lograron reducir el déficit acumulado respecto a su recaudación total, luego de partir de una "situación compleja en 2005 donde el pasivo representaba tres presupuestos anuales". Valoró asimismo como "exitosos" los resultados financieros de experiencias de endeudamiento previas como el Fideicomiso Canelones III —colocación de títulos de deuda por hasta 519 millones de unidades indexadas— y el fideicomiso para luminarias LED por hasta 322,7 millones de unidades indexadas.

En este sentido Niffouri recordó que en campaña electoral los blancos indicaban que el endeudamiento de la comuna ya superaba los US$ 400 millones. A su vez, ambos legisladores nacionalistas citaron el caso de Rocha, donde el intendente blanco Alejo Umpiérrez propuso un fideicomiso de US$ 25 millones que no contó con los votos del Frente Amplio, razón por la que naufragó en la Junta Departamental.

"En Rocha los ediles del Frente Amplio impidieron la aprobación de un fideicomiso de US$ 25 millones a pagar en 15 años; en Canelones el Frente Amplio pide aprobación por US$ 80 millones en 20 años", contrastó Lereté.