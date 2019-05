“Hay compañeros a los que le están transfiriendo recursos y eso no me gusta en mi partido”

Por Agustín Herrero y Natalia Roba

"¿Por qué el intendente tiene que renunciar (para hacer campaña) y los senadores no tienen que renunciar para los que se le paga un sueldo para que legislen", pregunta Enrique Antía cuando se le pregunta sobre su condición de precandidato e intendente de Maldonado. Además defiende que su cargo es muestra de que está ejecutando y resolviendo, que Mejor País, el sector de los intendentes, trabaja en equipo horizontal a diferencia de Jorge Larrañaga, y que tienen "más barrio" que Luis Lacalle Pou. También admite que no aceptaría integrar la fórmula del partido si perdiera porque no se ve en el Senado, sino que se ve articulando y coordinando con su equipo. Y aunque dice que le "aburre" no elude responder sobre Juan Sartori, y afirma que no le "gusta" que se "transfieran recursos". También se explaya sobre su vínculo con la iglesia neopetecostal Pare de Sufrir. Lo que sigue es parte de la entrevista con El Observador.

¿Cuál diría que es la principal fortaleza de Mejor País, el sector que usted lidera y está integrado por otros intendentes y exjerarcas?

Que estamos gobernando, que lo que estamos haciendo está a la vista, que lo que decimos que vamos a hacer lo hemos hecho y está probado que no somos discurso y estamos ejecutando, resolviendo. Es una gran fortaleza para un país que está harto de discursos.

Larrañaga comenzó a formar su propio sector siendo intendente de Paysandú y marcando un claro vínculo con el interior. ¿Ustedes buscan ser la renovación de ese sector?

Fue un viejo proyecto que nunca alcanzó a cristalizar. Fue un gran proyecto del interior que quería tener su peso en las decisiones políticas del país ahora cristaliza en una fuerza muy grande de atrás, de abajo. Además de siete intendentes tenemos más de la mitad de los alcaldes de mi partido.

¿Ustedes son la renovación de esa expresión del interior?

Nosotros estamos planteando una renovación partidaria importante, con un estilo de gobierno probado con un trabajo muy de equipo, con una dirección muy horizontal. Hoy hay cinco diputados que nos representan y también jóvenes que son producto de aquellas elecciones del jóvenes del interior donde el interior tuvo mayoría.

¿Cree que Larrañaga perdió ese espacio?

Nosotros tenemos algunas diferencias de gestión con Larrañaga y de procedimientos en la acción.

¿Cuáles?

Somos un grupo que trabaja en equipo.

¿Cree que él no?

Bueno, nosotros trabajamos en equipo y lo hacemos en serio.

Lo marca como una diferencia.

Lo marcamos como una diferencia, cómo no, pero también tenemos diferencias con Lacalle, por eso estamos en una interna.

Las encuestas hoy dan favorito a Lacalle Pou, ¿usted lo ve preparado para gobernar?

Si, tiene un equipo grande está preparándose para gobernar y nosotros le vamos -si gana él- a agregar adimentos importantes para hacer un buen gobierno. Vamos a ver en la interna como nos va, nos vemos con ganas de competir en la interna y vamos a estar en la definición.

Botana dijo en Búsqueda que le falta “fútbol”, “carnaval” y “medio tanque” y que es un candidato espectacular para que el partido salga segundo y pierda ante el Frente Amplio. ¿Comparte esa apreciación?

Botana que diga lo que diga, Mejor País va a aportarle al partido y si gana Lacalle lo vamos a acompañar con todas nuestras ideas y con toda nuestra gente. Son matices de diferencia que tenemos. Lo que sí tengo claro que nosotros tenemos mucho barrio, mucho pueblo, a mí me votan en los barrios, en los asentamientos, yo perdí siempre en el centro de la ciudad, con los intelectuales, con los empleados bancarios.

¿Y Lacalle Pou no tiene eso?

Bueno, complementamos. Nosotros tenemos mucha más votación en los barrios y Lacalle también. Tiene una historia el herrerismo de votación en los barrios pero acá estamos hablando de un partido que se prepara para ganar. Yo lo respeto mucho como dirigente y como correligionario. Pero nosotros tenemos lo nuestro y vamos a sumar.

¿Si Lacalle Pou gana usted estaría dispuesto a acompañarlo en la fórmula?

No, no porque no tengo las condiciones para ser un vicepresidente y estar en el Senado. Yo soy un gran articulador, un negociador, pero soy un hombre ejecutivo.

¿Cuántos votos cree que va a tener?

Vamos a tener muchos votos. Partimos de una base del 15% y de ahí para arriba porque es gente que ya nos acompañó. Le voy a dar un dato, los jóvenes de Cerro Largo de mi agrupación en la última elección de jóvenes -todos votan ahora- obtuvieron 8.200 votos es el 2% en una interna de 400 mil votos, es lo que nos da una encuesta. ¿Y no hay jóvenes en Maldonado, en Flores? Conocemos nuestra militancia de base y nos fijamos un objetivo. Somos nuevitos. Hoy tenemos más de cien agrupaciones en todo el país.

Está claro que están bien posicionados en el interior pero ¿cómo le llegan al votante montevideano?

Dígame una cosa, ¿cuánta gente de Montevideo fue expulsada del interior por no tener trabajo? Más de la mitad de los montevideanos.

¿Apuntan a esa gente?

¿Sabe cuánto sufrió esa gente cuando vino con su petates, con su mochila, a buscar una pieza para alquilar o a formar familia? Muchos de ellos están desesperados para volver al pago, yo se lo digo con propiedad.

Usted maneja un número de 15%.

Pa' arrancar hermano. La campaña empieza ahora, esto nos da una base y la confianza de que este grupo está para seguir. En nuestro movimiento nosotros estamos metidos en todas las comisiones de barrio. Eso nos mantiene cerca de la gente, nos permitió recuperar Maldonado, ganar en Cerro Largo, mantener gobiernos exitosos como el de Eber Da Rosa en Tacuarembó. Muchos dicen Montevideo dejalo. ¡No! Hay datos exitosos de alcaldes de Montevideo que están ganando la confianza de la gente. Hay uno que se llama A-B-T creo, Abt, no lo conozco, pero tiene una onda de empuje. Cosas como esas son las que precisamos.

¿Tuvo un encuentro con Sartori?

Si, hola y chau. Fui el único que lo recibí.

¿De qué hablaron?

Yo le conté una anécdota, le dije cuando yo gané la intendencia de Maldonado ninguno de los candidatos a presidente me quería y yo luché, conseguí el apoyo del pueblo y la gané . La democracia me permitió eso. Te deseo suerte pero no tanta. Esas cosas que uno habla en esa onda.

Si Sartori llegara a ganar usted ha planteado que la convención es la que decide, ¿usted estaría dispuesto a no votarlo?

Y si yo gano, por qué no me pregunta si yo gano.

Usted planteó lo de la convención.

Lo pienso, la soberana es la convención y yo tengo la percepción de que nadie va a ganar por más de 10% que es lo que dice la norma y vamos a ir a la convención y ahí el partido elegirá su mejor candidato.

¿Que pasa si fuera Sartori?

El partido elegirá a su mejor candidato para ganar el gobierno.

¿O sea no se respetaría en ese caso 'el que gana, gana'?

No lo compartí nunca. Cuando uno representa un partido tiene que tener el respaldo de un partido si no, no puede gobernar.

Dijo que recibió fuertes presiones y aclaró luego que habían sido llamadas de Alem García uno de sus dirigentes, ¿le ofrecieron algún tipo de acuerdo económico?

Un poco me aburre que pregunten por Sartori, pero soy honesto y se lo digo, es un personaje que apareció y no sabemos lo que piensa ni a dónde va pero no voy a dejar nada sin contestar. Si a vos te llaman varias veces, te insisten por tu cuñado, por tus amigos que lo atiendas, y después te llama Alem García y te dice que sería bueno que te integraras a trabajar con ellos porque nos encanta el grupo de los intendentes, nos gustaría darles el segundo lugar, ¡por teléfono! Al poco tiempo, me dice 'mira que arreglamos con Verónica Alonso, nos gustaría que ustedes fueran los segundos y a Verónica la llevamos al tercer lugar en lugar de la cuota femenina, y por la parte económica no te preocupes está todo resuelto, pero tiene que ser esta semana'. No le di mucha pelota, lo dejé correr... Luego le dije 'nosotros vamos a la convención, vamos hasta el final, yo represento una corriente de gente del interior que busca un espacio'. Yo estaba hablando con Alem -fue un encuentro en Aguas Corrientes- y ahí venía Sartori, se enteró por mí de la posibilidad de una convención y le gustó la idea, la compró. Eso fue todo lo que pasó.

¿Por qué dijo "no estamos en venta"?

Porque trabajamos por ideales. No hay un solo compañero al que le demos un peso. Trabajan por la causa. Nosotros trabajamos por las convicciones.

¿Dice que Sartori no?

Hay compañeros a los que me consta que le están transfiriendo recursos y eso no me gusta en mi partido.

¿O sea dice que está comprando votos?

No me gusta en mi partido. Yo no dije eso.

Usted dice que es light, que no se sabe lo que piensa.

Yo dije claramente que es un cheque en blanco.

¿Qué opina de él como empresario tiene una carrera importante en Uruguay?

Hasta hace poquito debía una plata muy grande y la pagó para poder hacer la campaña . Yo soy empresario. ¿Sabe cuantos años trabajé para pagar el banco? Más de 25 años. Se lo que es juntar la plata para la quincena, yo creo en los empresarios que lo hacen con esfuerzo. La empresa que Sartori administra acá ha dejado a mucha gente sin trabajo en estos últimos dos años, pregúntenle a él cuánta gente quedó sin trabajo.

¿Le genera dudas también como empresario?

(Silencio).... no lo vi con establecimiento modelo en ningún lado.

Siendo que usted permanece en el sillón municipal en tiempos de campaña para ser presidente, ¿qué recaudos tomó para que una cosa no se mezcle con la otra?

Tengo equipo para trabajar en toda la cancha. Cuando me contrataron como intendente me pusieron a gobernar Maldonado no por 8 horas soy 24 por 24 todos los días de la semana. He manejado los tiempos con el equipo porque en Mejor País somos un equipo. ¿Por qué el intendente tiene que renunciar y los senadores no tienen que renunciar para los que se le paga un sueldo para que legislen? Yo estoy cumpliendo con mi obligación con el pueblo de Maldonado y no renuncié antes porque tengo cinco o seis obras importantísimas para inaugurar en este mes. No pedimos publicidad en ningún medio de comunicación. Se sabe lo de las cámaras porque con plata nuestra lo ponemos en las redes, no hacemos como se está haciendo con la publicidad oficial, marcando obras.

¿Pero en qué se diferencia? ¿No es lo mismo?

No es lo mismo porque estamos mostrado el trabajo y el currículum.

Pero es lo que le cuestionan a Daniel Martínez que inauguraba obras e iba a ser el candidato.

Y que hizo Cosse con en Antel Arena.

Y también se lo cuestionaron. ¿Pero usted no está haciendo lo mismo?

No. Estas obras fueron programadas y yo ni minga de ser candidato, quiso el destino que los compañeros me mandaran a mí como capitan de este equipo, nadie puede cuestionar el trabajo de estos años, si cuestionarían si yo hago la campaña.

¿Cómo financia la campaña?

La financiamos con aporte legítimo de gente que nos quiere acompañar. Hicimos una gran cena de recaudación en Maldonado con más de 400 personas en el Conrad y arrancamos con eso. Además estamos re pelados. Usted vio que hay campañas riquísimas. Nosotros lo único que pudimos hacer es pasar unos minutos siete veces en televisión un spot inicial. Y la vamos a financiar con aporte de los compañeros y de todos aquellos que nos quieran ayudar.

¿Y cuánto recaudaron?

Recaudamos en el eje de los US$ 400 mil, US$ 420 mil. Una buena plata que nunca soñamos. Por lo menos vamos a pagar las listas, los plásticos, el movimiento. Hicimos una buena plata.

Usted ha dicho que no tiene ningún acuerdo oficial con la iglesia Pare de Sufrir. Sin embargo ellos aconsejan votar por usted. ¿Por qué creen que aconsejan eso?

Me he reunido con diferentes iglesias, no solo con Pare de Sufrir. Así como también me reuní a conversar con Daniel Sturla. Se da el caso que en mi departamento una agrupación es de una persona que hoy es director de Promoción Social (Eduardo Costa), que no es pastor sino que es fiel...

Es hijo de pastores.

Sí, hijo de pastores en Rivera. Un hombre muy pobre que se transformó en un pequeño empresario exitoso y armó una agrupación que integró un edil y tres convencionales conmigo. Yo le dí la responsabilidad de trabajar en el área social porque él se brinda en esa área. Anduvo con mucho compromiso estos años, yo gané en todos los barrios pobres con ese compromiso. Y él, junto a un grupo de amigos, ven en la administración Antía una administración cercana a la gente. Con las iglesias lo que pasa es que me eligieron a mí por la gestión que hacemos. Los fieles dicen 'acá hay un tipo en el que se puede confiar', 'es un hombre de familia', 'tiene un testimonio de vida y de acción social'. La parroquia de Maldonado viene todos los años a la intendencia para pedirnos el predio para armar una fiesta para financiar fondos de la parroquia de Maldonado.

Pero seguramente el cura no le dice a los fieles que lo tienen que votar a usted. Pero Costa sí.

Pero si usted va a Susana la que organiza o a mi madrina, la que organiza la feria de Maldonado, dice vamos a votar a Antía porque siempre nos ayudó.

Pero Costa declaró en una nota que hicimos acá en El Observador, que él le transmitía a los fieles la importancia de votarlo a usted. ¿No es peligroso mezclar el mensaje religioso con la política?

Peligroso sería que me dijeran que me votara y yo le fallara a la gente. Eso sería lo peligroso.

Usted dijo que lo consideran "un tipo de familia"...

Tengo 43 años de casado. Vengo de una familia que también maneja esos valores, mamé en la teta de mi madre ese estilo de familia y de valores. Tengo cinco hijos, tres fuera del país y dos acá. Y somos familia, nos comunicamos, cambiamos ideas, dialogamos, todos estamos involucrados en el proyecto familiar y en el proyecto país.

¿Y cree que eso es mérito para ser presidente?

No, creo que muestra una personalidad. No es mérito. Hay presidentes que de pronto son solteros o no tienen familia. Pero si uno es bandido en su familia todo el mundo sabe enseguida. Y eso sería tener dos caras y no es un buen mensaje para la gente. Acá lo importante es el testimonio de vida para cada una de las cosas.

¿Cree que eso falta en la política?

Es bueno para la política los valores de familia.

¿Pero cree que falta?

No, no, es muy diverso en política. Algunos lo tienen más, otros lo tienen menos. Yo no puedo decir que falta en la política. Por suerte Uruguay tiene frente a otros países, gente en la política con muchos valores personales y muchos valores morales. Pero tal vez también por la cercanía que el Uruguay tiene en pequeño tamaño. Acá todos sabemos quien es quien. Y si cambiaste el coche, sabes por qué lo cambiaste y por qué no. Acá se sabe todo.