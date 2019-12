Ineed publicará base de datos del informe postergado como "señal" de transparencia

En la última sesión de un año repleto de acusaciones, la mayoría de la directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) decidió dar una señal de transparencia. Aunque aún sigue el debate sobre el informe Aristas sobre educación media, tres consejeros del Ineed aprobaron publicar la base de datos que respalda el documento evaluador. La presidenta de la comisión, Alex Mazzei, se opuso a la medida y la calificó como una "irresponsabilidad política".

"Quería incorporar el punto de la base de datos de Aristas al orden del día. Tengo una propuesta concreta para hacer", soltó Alejandro Maiche, el delegado de la Universidad de la República (Udelar), a pocos minutos de haber comenzado la reunión. El tema quedó registrado y se acordó discutirlo más adelante.

Dos horas y media después, la iniciativa estaba sobre la mesa. Maiche solicitó que la base de datos del informe –que ya está pronta– sea publicada, como demostración a la ciudadanía que "no hay nada que ocultar".

En la justificación de su pedido, el representante de la Udelar expresó tres argumentos por los que consideraba que era necesario hacer esa excepción. La política general del instituto es que la base de datos se presente al mismo tiempo que el informe.

En primer lugar, Maiche sostuvo que la “manera más clara” de demostrar que “no hubo una intencionalidad de postergar el informe” es “mostrar todos los datos”. “Es la misma razón por la que decidimos abrir las sesiones de la comisión directiva”, agregó.

El segundo punto fue aclarar, a su juicio y en contraposición de lo que expresó Mazzei, que las bases de datos no le pertenecen al Ineed, sino a la ciudadanía y, por esa razón, debe conocerla más allá del informe.

Y por último, dedicó unos minutos para aclarar que su postura no buscaba modificar la política general del instituto. “Lo que estoy proponiendo es adelantar la publicación de la base de datos, pero no alterar la política”, dijo.

Pero para Maiche no fue fácil poder expresar, de manera fluida, las motivaciones que lo llevaron a tomar esta moción. Mazzei lo interrumpió constantemente, al comienzo de su exposición. "¿Puedo hablar tres minutos sin interrupciones?”, le pidió Maiche, luego de varios comentarios de la presidenta que impedían que el consejero siguiera una línea discursiva.

"Juro que no interrumpo más", dijo Mazzei y se recostó en su silla. Marcelo Ubal, uno de los consejeros de Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la miró y le dijo: "No jures lo que no vas a poder cumplir".

El tiempo le terminó dando la razón a Ubal. Mazzei volvió a interrumpir la oratoria de Maiche y el consejero le reprochó el incumplimiento: “Prometiste algo y no lo cumpliste, volviste a interrumpir, lo cual te desacredita doblemente”, sostuvo.

Diego Battiste

Cuando llegó su turno, Mazzei se volvió a oponer a Maiche e insistió que la base de datos “no es de la ciudadanía” sino que “es propiedad del instituto” y “costó muy cara hacerla". A su vez, consideró que no es “justo” que se brinden los datos “crudos” antes del informe porque permitiría “cruces” que no son los que el instituto considera “fundamentales” y que acordaron con otros “actores del sistema educativo”.

Después habló Limber Santos, otro consejero de la ANEP, y marcó su postura a favor de la iniciativa de Maiche y le restó "dramatismo" a las aseveraciones de Mazzei. “Nadie utiliza la base de datos para apropiarse gratuitamente de esos datos y elaborar un informe distinto”, señaló.

A su vez, en sintonía con el consejero de Udelar, Santos expresó que veía a la publicación de los datos como “una señal”. “Aunque el informe está demorado, no hay una razón oculta detrás de esa demora y el que lo quiera corroborar tiene el documento ahí”, dijo.

Para Ubal, que también se expresó a favor de la moción de Maiche, la medida significa “un mensaje” a la ciudadanía. Según explicó en la sesión, dar a conocer los datos es “estratégico” para demostrar que “no hay ninguna influencia política” y que la demora se debe a una “discusión técnica”.

“No somos marionetas”

Luego de que todos marcaran sus posturas y se dejara entrever lo que iba a votar cada uno, Mazzei volvió a hablar mostrando su discrepancia. Después, Maiche quiso comenzar una frase, pero enseguida se volvió a ver interrumpido. Apenas llegó a decir que estaba de acuerdo con lo que habían dicho Santos y Ubal.

"Sí, claro que estás de acuerdo, sabés que tenés los tres votos", soltó enojada Mazzei. En ese momento, la discusión pasó a otro nivel. “¿Por qué decís eso? Te resulta todo ofensivo”, le dijo Ubal. “Me resulta ofensivo, muy ofensivo”, le respondió Mazzei, elevando el tono de voz.

“Yo he votado contigo y he votado con Alejandro. Recién pasó, con otro tema que discutimos: Alejandro estaba en contra, pero yo voté a favor. Alejandro no me manipula ni me incide ni nada. Yo tengo mi pensamiento autónomo. No somos marionetas”, retrucó Ubal.

“Y no es la primera vez que hablás de los tres votos”, acotó Santos, molesto con el comentario de la presidenta del instituto.

Una vez calmadas las aguas, las manos se levantaron. Fueron tres votos contra uno. La resolución pasó a la Unidad de Comunicación del organismo para su tratamiento y publicación. La base de datos estará en las próximas horas en la página web. En la última sesión del año, el polémico informe sobre educación media comenzó a aparecer.