"Iremos a las fronteras con nuestro pecho a buscar nuestra ayuda. Si quieren que nos maten"

El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela resolvió el jueves de la semana pasada que promovería conversaciones con el objetivo de "establecer en ese país las garantías necesarias para un proceso electoral libre en el menor tiempo posible". La declaración firmada por Uruguay, la Unión Europea y diez países más (Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido) indica que el grupo busca una resolución pacífica de la crisis venezolana "excluyendo el uso de la fuerza a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles".

El grupo reconoció la "crisis humanitaria" que se profundiza "día tras día" y expresó su compromiso de desplegar más asistencia en áreas de necesidad, entre otras cosas. Para poder cumplir sus objetivos, los países aseguraron que procederían con contactos con "los actores venezolanos relevantes" y que se enviará una misión técnica al país.

Sin embargo, los opositores al líder chavista Nicolás Maduro no quieren diálogo mientras este se mantenga en el poder, y se mantienen firmes en esa postura. Así lo aseguró días atrás Juan Guaidó, el hombre que fue reconocido por la Asamblea Nacional como presidente encargado, y así también se manifiestan otros legisladores que lo respaldan, como Lawrence Castro, diputado del partido Voluntad Popular.

¿Algún integrante del Grupo de Contacto Internacional se comunicó con ustedes luego de la declaración del jueves pasado?

Con la Unión Europea siempre ha habido contacto pero nosotros hemos respondido que a nada que sea para que Maduro tenga oxígeno de tiempo nosotros vamos a prestarnos porque ya hubo infinidad de diálogos donde el gobierno de Maduro se ha burlado del pueblo venezolano y de los países que estaban como garantes. No hubo una respuesta responsable. La única forma que creemos que podemos sentarnos con el régimen es para discutir los términos de su salida y elecciones libres.

¿Aceptarían reunirse con quien ese grupo indique como representante para intentar acercar a las partes?

Nosotros tenemos definida nuestra estrategia con el Grupo de Lima. Hacer algo fuera de lo que ha planteado el grupo sería ponernos en una situación de irrespeto a estos países que han sido abiertamente solidarios y están comprometidos con la lucha. El Grupo de Contacto Internacional no ha tenido ni va a tener ningún resultado positivo. Ya se han dado distintos ultimátum al gobierno de Venezuela y este ha burlado los mecanismos planteados por el grupo. El gobierno es usurpador.

No tenemos problema en recibir a un representante del grupo pero deben comprender que ya hay una estrategia en vías a introducir la ayuda humanitaria. Cada día mueren venezolanos por enfermedades, por el hampa. Nicolás Maduro y el canciller Jorge Arreaza han dicho públicamente que no hay crisis humanitaria y esto dificulta cualquier tipo de intención que tenga el Grupo de Contacto porque no hay aceptación de los problemas del país.

¿Por qué cree que Uruguay ha mantenido esta postura diferente a la del Grupo de Lima?

Nosotros hemos llamado al gobierno uruguayo, hemos conversado con representantes del gobierno de Uruguay en el Parlasur, le hemos dicho que el país así es inviable, que la posición de Uruguay le puede costar políticamente mucho al Frente Amplio pero a lo mejor hay un tema ideológico, o lo que ha denunciado el diputado Armando Armas que es que hay personas del gobierno uruguayo muy comprometidas con Maduro. Hoy lo que se dice es que no se quiere un derramamiento de sangre y en Venezuela están muriendo miles de venezolanos. Grupos irregulares colombianos ya actúan en la frontera venezolana secuestrando a jóvenes para ponerlos al servicio de la guerrilla que está del lado de Maduro. Maduro esta sostenido por los militares venezolanos que están señalados por narcotráfico. No hay razones por las que un gobierno democrático sostenga esto salvo que estén comprometidos de manera personal. Exhortamos al gobierno uruguayo a que reflexione su postura. Ya ha pasado el tiempo para que el gobierno usurpador ponga las condiciones y sería importante que el gobierno uruguayo utilizara sus relaciones con Maduro para convencerlo de que deje el poder.

Nosotros somos muy agradecidos con Uruguay por el recibimiento que han hecho a los venezolanos. Ha sido espléndido. Pero el Grupo de Contacto está llegando tarde, tiene que redefinir su estrategia y colabora mas aunándose al Grupo de Lima que tratando de generar otro foco que perturba la estrategia de los países aliados a la restitución de la democracia.

Al gobierno uruguayo le decimos: su amigo está cometiendo mucha vagabundería y no hay como justificarla.

Guaidó dijo que harán ingresar la ayuda humanitaria el 23 de febrero con caravanas de decenas de miles de personas, sea como sea. Pero el gobierno no lo permite y además hay puentes bloqueados ¿Cómo piensan hacerlo?

Con la fuerza del pueblo. Vamos a movilizar a la gente desde Venezuela, Colombia, Brasil, desde todos lados. La gente va a moverse para salvarse, estamos luchando por salvar nuestra vida. No va a ser fácil pero lo vamos a hacer. Es una pelea contra unos asesinos pero los venezolanos lo vamos a hacer. Somos un movimiento pacífico. Los asesinos y los que tienen las armas son ellos. Iremos a las fronteras con nuestras manos y nuestro pecho a buscar nuestra ayuda. Si quieren que nos maten.

¿Pero van a ir preparados para un enfrentamiento?

No. Vamos a ir masivamente a buscar nuestra ayuda humanitaria. Si hay un muerto será responsabilidad de Nicolás Maduro.