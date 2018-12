“La gran mayoría del espectro judeocristiano va a apoyar” a Verónica Alonso

Durante años, Álvaro Dastugue ocupó todo su tiempo a su vida religiosa. Como pastor de la iglesia evangélica Misión Vida dedicaba mañanas y tardes enteras a las lecturas del Evangelio y a uno de los hogares de la organización Beraca, en el que vive con su familia y otros integrantes. Pero el 1° de marzo de 2015 asumió como diputado nacionalista y las responsabilidades se dividieron. “De forma abrupta” Dastugue pasó no solo a ser legislador, sino uno de los principales referentes de la agrupación de la senadora y precandidata blanca Verónica Alonso. Como dirigente político, Dastugue reivindica el “valor de la familia”, no comparte la agenda de derechos impulsada por el Frente Amplio y busca que “más gente cristiana ingrese al Parlamento”. En entrevista con El Observador, el diputado afirmó que debería existir un Ministerio de la Familia y aseguró que Alonso es la que mejor “encarna los valores cristianos” por lo que cree que “la gran mayoría del espectro judeocristiano la va a apoyar”.

¿Qué rol cumple dentro del equipo de Verónica Alonso?

Organizamos la campaña con la senadora Alonso y varios asesores. También me gusta mucho estar con la gente y viajo mucho al interior.

¿Cómo se afianza la relación entre Alonso y usted?

Ella tiene ocho años en el Parlamento y yo tengo cuatro, hemos ido madurando individualmente y en nuestra relación. Todo comienza en 2011, trabajando para las elecciones de 2014. Yo militaba más que nada en Canelones, fui jefe de campaña ahí.

¿Cuál es la ventaja y desventaja de que sean relativamente nuevos en el mundo político?

Es muy positivo. Yo vengo de la sociedad civil y mi función como pastor me obliga a estar en contacto con la gente. Ingreso al Parlamento de forma brusca pero con una frescura muy positiva. El primer año y medio me atrapó el mármol del Parlamento y me distancié de la sociedad. Al darme cuenta, rediseñé mis tiempos y mi programa del día y traté de buscar de nuevo esa conexión con la gente. Cuanto más tiempo has estado en el Parlamento, más lejos estás de la gente si no lo cuidás.

¿Hasta dónde le gustaría llegar en su vida política?

Uno de mis objetivos es que más gente cristiana ingrese al Parlamento. Nunca soñé con estar en la política. Fue abrupto porque entendimos que era importante que hubiera una voz cristiana fuerte en el Parlamento.

¿Por qué cree que es importante?

En los últimos 10 años el Frente Amplio ha impulsado y se han aprobado leyes que claramente atacan nuestros principios y valores. Ha gastado todos sus recursos principalmente de dos ministerios, el de Desarrollo Social y el de Educación, en promover la diversidad. No lo veo mal, pero poco lo han hecho en avanzar en el matrimonio heterosexual y en la familia.

Leyes como la de matrimonio igualitario no plantean una quita de derechos a la familia tradicional, ¿lo ven como una amenaza?

Lo veo como una prioridad del gobierno. ¿Dónde hay un Ministerio de la Familia? ¿Cuál tiene la tarea de trabajar por la responsabilidad de ayudar a los padres de criar mejor a sus hijos?

Como dirigente del grupo de Alonso, ¿uno de los objetivos es impulsar un Ministerio de la Familia?

Lo hemos conversado y no hemos cerrado el tema. A mí me encantaría no sé si agregar un ministerio, porque queremos bajar el costo del Estado, pero sí cambiar la prioridad del Mides.

¿Modificarle el nombre al Mides?

Me encantaría.

¿Cómo Ministerio de la Familia?

No sé si exclusivamente pero sí que la familia sea prioridad. La campaña de la senadora Alonso apunta a promover y ayudar a la familia.

¿Qué es para usted la agenda de derechos?

La nueva agenda de derechos impulsada por los gobiernos progresistas defiende algunas vulnerabilidades, que está bien que se defienda. Pero está mal conducida la pelea por los nuevos derechos. Entiendo que es una imposición de grupos minoritarios que consideran que deben ideologizar.

¿Ve un lobby ahí?

Muy fuerte y organizado.

Vive en un hogar de Beraca en el que se brinda apoyo a personas con problemas de adicción. ¿Cómo los contactan?

Es gente que viene de la calle, de la familia que los traen, de centros penitenciarios, el Poder Judicial nos deriva porque no tienen a dónde enviarlos. Los comisarios y jueces nos llaman directamente a nosotros para ingresarlos.

¿Tienen pensado tomar el modelo de Beraca para llevarlo al plano político?

El método que usa Beraca es eficiente, no creo que sea el mejor y se puede mejorar muchísimo. Lo que haría es juntar a quienes ayudan a la gente sin beneficio y los invitaría a formar parte de una línea de trabajo.

Hace poco más de un año hubo un litigio entre Verónica Alonso y el dueño de la imprenta donde mandó a imprimir las listas. ¿Cómo ve ese caso teniendo en cuenta que comienza la carrera electoral?

El problema fue entre privados. La Justicia dijo que Alonso debía pagar y la senadora pagó. Pero agarraron el tema e hicieron un circo político para ensuciar a una senadora que tiene una proyección importante política dentro del Partido Nacional y que capta votos del Frente Amplio.

Se menciona también que voluntarios de Beraca doblaban listas. ¿Cómo van a encarar ese tema en la campaña?

Dentro de Beraca hay ciudadanos que son voluntarios que se han recuperado y sienten que yo los represento, por eso militan. No hay nada de malo ni de raro. Lo que sí es bueno aclarar es que ningún chico internado en recuperación sale a la calle o hace cosas que atentan contra esa recuperación.

¿Por qué cree que se cuestiona tanto a Beraca?

Empezaron a cuestionar públicamente cuando yo fui electo diputado y es demostrable. Si se fija en las redes sociales, de 2014 para atrás encontrará muy pocas críticas.

¿Con qué equipo cuentan en el grupo de Alonso?

Hay muchos asesores, algunos voluntarios y otros que integran la organización. Nos movemos mucho con voluntarios, que opinan desde su perfil como ciudadano. También tenemos muchos alcaldes, ediles, militantes del partido.

¿Cree que un desafío de Alonso es hacerse conocida fuera de Montevideo?

Nuestra meta es que más de 95% de los uruguayos la conozcan de acá a la interna.

¿Cómo analiza fenómenos como la victoria de Jair Bolsonaro u otros similares en la región?

Son ciudadanos que han visto pisoteados sus principios y valores, se despertaron y hoy eligen a personas que los representan. Las iglesias siempre recibían visitas de los políticos en los últimos dos meses antes de la campaña. Todos se volvían evangélicos, católicos o de la religión que fuera e iban a las iglesias a pedirnos votos. Decían que iban a respetar la religión y cuando llegaban a sus objetivos se olvidaban de a quienes les habían ido a pedir votos.

¿Eso pasó con personas del Frente Amplio?

Sin dudas.

¿Quiénes?

Prefiero no decirlo. Pero que quede claro que la iglesia no va a regalar más sus votos a quienes representen lo contrario y va a incidir muchísimo en las elecciones. Creo que Verónica Alonso encarna esos valores cristianos como madre, como mujer de familia, como judía, con valores que han sido pisoteados en nuestro país.

O sea que a los fenómenos de outsiders de la política cree que se le suman los movimientos religiosos.

El fenómeno de que los sectores judeocristianos se hayan despertado tiene muchísimas más incidencia que los outsiders de la política.

¿Su apuesta es a que esos posibles votantes elijan a Alonso?

Me parece que la gran mayoría del espectro judeocristiano la va a apoyar. Además hay un electorado del Partido Nacional que cree que no podemos jugar con el mismo cuadro de hace cinco años. Buscan un delantero que meta un gol y esa es Alonso.