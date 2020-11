“La inspección de laudos y categorías es competencia nuestra", dijo inspector general del Trabajo

Los directores del BPS resolvieron por mayoría derogar una resolución de 2006, que establecía que los sistemas inspectivos del BPS debían controlar laudos y categorías de los Consejos de Salarios. Esta resolución no cayó bien en el PIT-CNT porque considera que ese cambio puede fomentar la informalidad del mercado laboral.

El principal argumento fue que dicha función "no es competencia" del BPS y que esa institución tiene como cometido el coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social. Consultado al respecto por El Observador, Tomás Teijeiro, inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social, dijo estar de acuerdo con que el BPS deje esa tarea de control.

“El BPS es un ente autónomo dedicado a la seguridad social, le compete ver que se cumpla que los trabajadores estén inscriptos en el BPS, que estén declarados, que se estén haciendo los aportes y todos los otros temas vinculados a la seguridad social”, afirmó.

A su entender, la resolución del año 2006 ponía a los inspectores del BPS "la carga" de controlar laudos y categorías como un complemento más a sus actividades, pero "la competencia legal tradicional y de costumbres" en esa materia la tiene la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, en la división Condiciones Generales de Trabajo, cuya función es, precisamente, controlar laudos y categorías laborales.

“Esto es sencillo: ¿Dónde se fijan los laudos y las categorías?”, se preguntó. “Se fijan en la negociación colectiva que se da en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), organización que marca la pauta y que, por cierto este año, tiene gran cantidad de acuerdos celebrados”, respondió.

Teijeiro insistió en que la Inspección Nacional del Trabajo tiene la competencia natural para ese control, “siempre la tuvo y siempre la hizo”.

“Mi opinión personal y como abogado es que ese tema estaba fuera del ámbito de la seguridad social; es del ámbito del trabajo o de las relaciones laborales que le competen al Ministerio de Trabajo. El BPS tiene otros cometidos”, insistió.

Agregó que el MTSS aporta “la mayor garantía” al tener un cuerpo inspectivo especializado y profesional en esta materia. “La inspección de laudos y categorías es nuestra competencia y es suficiente”, concluyó.

Procedimiento

A partir de la nueva resolución, el trabajador, ante situaciones de incumplimiento, puede hacer la denuncia ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social.

Esto incluye situaciones vinculadas a retribuciones (salarios, aguinaldos, etcétera) impagas, pagadas fuera de fecha o sin recibo; incumplimiento de laudo y categoría laboral; no registro del trabajador en planilla; feriados no laborables trabajados y no pagados o mal liquidados; descanso semanal o intermedio no respetado; no registro del trabajador en el BPS o declaración deficitaria en la historia laboral.

La medida que tomó el Directorio del BPS está incorporada en los nuevos criterios de fiscalizaciones, que informó el organismo el 8 de setiembre en su página web.