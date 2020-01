“La Plaza de Toros va a cambiar a Colonia”

Parecía una meta inalcanzable, pero se está logrando. La Intendencia de Colonia comenzó la reconstrucción de la Plaza de Toros de Real de San Carlos, una tarea pendiente del departamento desde hace muchos años que ahora, luego de negociaciones constantes de la entidad con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), adquiere nuevo impulso de concreción.

“La Plaza de Toros va a cambiar la zona, la mejorará, atraerá nuevos turistas, nos hará crecer. La estamos restaurando para que funcione como un Centro de Espectáculos y Deportivo de primer nivel, en el que invitaremos a artistas nacionales y extranjeros, cantantes, shows, campeonatos, no más corridas de toros que fueron prohibidas por ley desde 1912”, comentó a El Observador el intendente de Colonia, Carlos Moreira, en la inauguración del abierto por obras que tuvo lugar el lunes 20 de enero, a la que asistieron representantes de la OPP, de la constructora Conami (ganadora de la licitación), asesores y prensa, entre otros invitados.

El intendente explicó que, como la plaza se encuentra ubicada fuera del sitio declarado patrimonio mundial por la Unesco, que tiene una enorme carga de turismo, la Plaza de Toros en funcionamiento ayudará a descongestionar el barrio histórico.

“Los colonienses reclamaron mucho esta restauración y hoy es una realidad”, agregó el Intendente, quien aclaró que el proyecto está totalmente aprobado y los recursos ya fueron asignados. “Esto no tiene marcha atrás, se concretará”, reafirmó, seguramente pensando en aquellos colonienses que no creían que la plaza se fuera a restaurar.

Se trata de una inversión de unos US$ 7 millones del gobierno nacional a través de la OPP, fondos BID, y también fondos propios de la intendencia de Colonia.

Esta plaza es una verdadera belleza arquitectónica del año 1910, erigida con un estilo mudéjar, muy similar a las plazas de toros de España, con sus arcos y detalles. Tiene un diámetro de 100 metros y el ruedo es de 50 metros. La capacidad será de unas 2.200 espectadores sentados y 2.000 más en el ruedo.

La obra reúne equipos técnicos de más de treinta integrantes (entre arquitectos, ingenieros, estructuralistas, arqueólogos, especialistas en sonido, otros asesores), dependiendo de la etapa. Los obreros de Conami dedicados a este trabajo son entre 70 y 90, según se requiera. La mayoría de la gente es coloniense, sobre todo el personal obrero. Cabe aclarar que desde la semana pasada el público general puede visitar el recinto para apreciar el avance de las obras. La inauguración está prevista para mediados de 2021.

Considerando que la Plaza de Toros es de gran valor histórico nacional y se debe cuidar especialmente la calidad de los trabajos de restauración, ElObservador también conversó con el ingeniero Walter Debenedetti, director de Patrimonio y de Ordenamiento Territorial de la intendencia de Colonia.

El Intendente Moreiray el arq. Walter Debenedetti (chaleco naranja) explicando la obra

¿Qué están haciendo y cómo será la plaza una vez inaugurada?

Lo que estamos haciendo es la refuncionalización de la Plaza de Toros para transformarla en un centro cultural y deportivo, con espectáculos de todo tipo. La obra va a incluir un museo taurino, una tienda merchandising, un restaurante y locales comerciales. Habrá ascensores panorámicos, servicios y todo el confort propio de un centro de categoría, con tecnología en iluminación, sonido y aislación acústica adecuados.

Quiero destacar que mantendremos una parte de las gradas como ruinas consolidadas. Es decir, la gente no se podrá sentar allí, solo observarlas.

Desde el punto de vista cultural, será muy interesante que la plaza mantenga una parte original con la intervención adecuada para que no se caiga más, y una parte nueva que permita su utilización.

¿Tuvieron que hacer caer alguna parte original de la plaza?

Muchas partes se cayeron solas porque no hubo mantenimiento, y ahora hay otras que hemos tenido que tumbar, sobre todo algunas gradas, porque estaban colapsadas y no aguantaban ningún peso. En el sector que vamos a rehabilitar, pondremos gradas nuevas.

La parte del metal original está muy bien, es un material muy noble. El porticado también está en muy buenas condiciones.

¿Qué porcentaje de la obra original se mantendrá?

Vamos a dejar 60% de los originales y refuncionalizar aproximadamente 40% de la obra.

¿Cuál es el valor histórico de esta plaza?

Incalculable, por ser la única. La plaza tiene toda la influencia del sur de España y el bagaje cultural que los moros dejaron en ese país.

El inversor original fue Mihanovich, hijo de un croata-argentino, quien con arquitectos también argentinos, armaron la plaza como un “gran mecano”. Digo esto porque la estructura metálica vino en partes de Alemania, las gradas fueron prefabricadas y los ladrillos se hicieron en Colonia, en unos hornos próximos a la playa La Arenisca. De ahí también su valor.

Cuando la obra esté terminada, ¿se podrá diferenciar las partes originales de las repuestas?

Sí, el criterio de autenticidad, es decir, de no engañar al espectador, está dentro de las convenciones de la Unesco. No haremos creer que una cosa es vieja, cuando no lo es. Por ejemplo, los ladrillos nuevos serán levemente más oscuros que el beige de los originales, color típico de las plazas de toros. Serán “primos hermanos”, porque la idea tampoco es desentonar.

¿Dónde radica su mayor desafío como arquitecto?

Mi desafío es la incorporación de nuevas tecnologías en un edificio que es monumento histórico, un patrimonio de todos los uruguayos.

De sus trabajos en Colonia, ¿cuál es su obra preferida?

Ésta. Por su envergadura.