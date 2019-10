“La tecnología de los corrales puede ser la gran ayuda para acelerar la recomposición del stock”

¿Cómo ha evolucionado la entidad que preside?

Para crear esta mesa se comenzó a conversar en 2016, se arrancó con diferentes actores del sector privado, empresas y asesores, y también con actores del sector de la investigación, como ser el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y la Facultad de Agronomía. La intención era analizar todos los temas relacionados con el corral y buscar instancias para trabajar los productores con la investigación y con el sector público y así mejorar. En 2017 se formalizó la mesa, arrimamos más gente, se armó la primera directiva y así hemos dado los primeros pasos, por ejemplo haciendo giras para promover los beneficios del engorde a corral y también hemos dialogado sobre diferentes temas con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), con el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y con gremiales de productores.

¿Es la idea involucrar cada vez a más productores?

Estamos abiertos sí, esto es para todos los que estén interesados en el tema del corral, sea cuál sea el tamaño de las empresas, tenemos integrantes de todo tipo.

¿Y cómo evolucionó en estos años el negocio de engordar los vacunos en los corrales?

Los años 2016 y 2017 fueron muy complicados, no teníamos precios de venta buenos y sí unos costos enormes para la alimentación. En 2018 en los corrales tuvimos un alivio con lo que fue la exportación de ganado en pie, donde se pasó del novillo al ternero entero. Este año la exportación en pie ha sido menor y la hacen los exportadores desde sus propios corrales. Este es un año bastante bueno, considerando el precio del ganado gordo y el buen precio de los insumos. Hay que ver cómo sigue porque los precios de la reposición siguen subiendo también. Dos tercios de nuestros costos están en el ganado y el otro tercio es la comida. La comida influye mucho, por supuesto, el costo del maíz concretamente. Si seguimos con un precio por la soja como el de ahora, seguirá habiendo área y un volumen suficiente de maíz para que los precios se mantengan en ese insumo. Lo que no sabemos qué pasará es con la reposición, no sabemos qué techo pueda tener el precio del ganado gordo. Hay muchos factores que se dan para que ese precio siga muy firme, no solo la demanda por la carne y que hay una muy baja oferta de ganado preparado para la industria, venimos de dos años con mucha exportación en pie y también llevamos un año y pico con un clima extraordinario.

Se hizo frecuente especular con cambios en la Cuota 481 –a la que se destina la carne de animales que salen de corrales–. Hace poco trascendió que se puede adelantar un recorte para la participación de Uruguay.

La verdad es que se habla de la Cuota 481 desde hace dos años y hasta ahora no se ha concretado ningún cambio. Sabemos que algún cambio va haber, el tema es saber cuándo. Siempre se nos ha trasmitido que desde la resolución de algún cambio a la puesta en marcha pasarían 180 días. Según el borrador del que se habla la puesta en marcha sería en el próximo trimestre. Veremos entonces si los cambios se dan para el 1° de enero o 1° de abril de 2020. Y además ahora la semana pasada Estados Unidos puso otros aranceles a la Unión Europea y eso siempre es un condimento más a esto. Nunca se sabe, todo es muy cambiante.

Si ese ajuste se concreta, ¿qué negocios o mercados se pueden explorar? Han señalado que les interesa la Cuota Hilton.

Sí, es una intención clara, pero se precisa un consenso a nivel de productores. Nos hemos reunido con la Asociación Rural del Uruguay, con la Federación Rural, ellos tienen una postura muy firme en cuanto a que modificar la Cuota Hilton para que sea más amplio y participe la carne de los animales terminados a corral, como pasa en otros países como Australia, no sería beneficioso. Yo creo, en nuestra mesa lo tenemos claro, todo lo contrario: habría beneficios y para todos. Pero tenemos claro que si no se logra un consenso en la masa de productores difícilmente desde el sector público haya algún cambio.

¿Y poner el foco en China?

Ya está pasando, ese es el gran mercado. Hoy ya de los 15 o 16 cortes que se estaban mandando para cubrir la Cuota 481 no se mandan todos y mucho se ha derivado a China porque hay mejores precios en ese mercado. China está consumiendo cada vez más y pagando cada vez más. Creo que China va a seguir valorizando lo que demanda y de a poco va a llegar a los precios de Europa.

¿Qué participación tiene en el total de lo faenado el conjunto de animales que proceden de los corrales?

Es un 10%, aproximadamente. INAC hace de eso un estudio muy bueno, siempre estamos en conversaciones con ellos y ese estudio muestra que venimos de cuatro o cinco años con una cierta estabilidad de 10% a 11%.

¿Qué puede decir sobre el valor que tienen los corrales dentro de la dinámica ganadera local?

Creemos que la tecnología de los corrales puede ser la gran ayuda para acelerar la recomposición del stock, algo que está haciendo falta. Los países que mejores precios logran y menor edad promedio de faena tienen tienen una tasa de extracción superior al 25% y nosotros estamos un poquito arriba del 20%. Nos está faltando ganado. También hay que ver qué pasa con la exportación en pie, claro, el año pasado se fueron 430 mil terneros y durante el anterior 350 mil, algo muy favorable por un tema de precios para el productor, pero obviamente eso en la cadena complica, como se está viendo.

¿Qué diría del valor del corral para las industrias?

La industria, con esto de la Cuota 481, tiene en los corrales una herramienta de gran valor. Hay una exigencia y nosotros, los corrales, cumplimos ese reglamento. La industria, además, busca uniones con los corrales porque obtener una materia prima homogénea, unificada, le significa claros beneficios en su proceso industrial.

¿Qué diferencial tiene la carne de animales terminados en los corrales?

Es una carne de alta calidad. La calidad es algo muy subjetivo, pero podemos coincidir en que esa carne tiene ciertos atributos muy buscados por mercados de alto valor. Hablo de un sabor muy agradable por un mayor marmoleo intramuscular y de atributos visuales al ser una carne más rosada y con grasa blanca, por mencionar dos ejemplos. Estas carnes tienen un valor mayor y siempre se relaciona que lo de mayor valor es de mayor calidad. Está claro que los mercados de alto poder adquisitivo cada vez más buscan carnes procedentes de corrales.

Habló de interacciones con el sector público... ¿algún logro para destacar?

Se ha logrado la flexibilización de la habilitación de los corrales, para la Cuota 481 como para cuarentenas. Un corral habilitado para engorde a corral puede fácilmente cambiar para ser usado como cuarentena. Se logró en gestiones con el MGAP. Por supuesto que hay que cumplir todos los requisitos, cada protocolo, como debe ser. También estamos trabajando con el MGAP y con la Dinama en buscar que sea más sencillo el tema criterios y protocolos para desarrollar la actividad.

¿Cuántos corrales existen en la actualidad y de qué tamaños hablamos?

Hay arriba de 150 encierros habilitados, es un número con sus altibajos claro. Hay empresas de menos tamaño, con 500 animales, que es para lo que se exige la habilitación de la Dinama y hay en el otro extremo corrales con capacidad para 10 mil vacunos.

El perfil

Datos: Daniel Máximo Miranda Tudurí nació el 4 de marzo de 1982, en Montreal, Canadá.

Familia: Está casado, con María Fernanda Fernández. Tienen un hijo, Lorenzo Máximo, de un año y medio.

Profesión: Médico veterinario, MBA.

Actividad: Asesor privado y gerente del feedlot Il Tramonto.

Pasatiempos: Viajar con la familia.

Fútbol: Es hincha de Liverpool.