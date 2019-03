"Las mujeres socialmente aceptadas como bellas tienen más chances de triunfar"

Tras dos temporadas a sala llena en Timbre 4, el emblemático escenario del under porteño, llega al Teatro Solís La suerte de la fea, de Mauricio Kartún. La pieza narra la historia de una violinista del siglo 20 que, por ser fea, debe musicalizar desde el foso de orquesta una pieza que lucirá otra persona –bella, por supuesto–.

Bajo la dirección de Paula Rasemberg, la actriz Luciana Dulitzky encarna a Viola, un personaje que llama a la reflexión con temas universales y contemporáneos como la soledad, el deseo y la impiadosa mirada masculina sobre la estética de la mujer.

En su paso por Uruguay Dulitzky –argentina, 43 años, 18 años de carrera artística– habló con El Observador de la obra, del machismo y de su participación en el colectivo Actrices Argentinas.

En cine trabajó en El abrazo partido y Ningún amor es perfecto; en tele, en comedias como Todos contra Juan, Socias y Patito Feo y en teatro la lista de obras que integró es bien larga. ¿Lleva la cuenta de todo lo que ha hecho?

No, no, nunca hice esa cuenta. Cuando terminé la secundaria me puse a estudiar actuación. Tuve una crisis vocacional importante. Quería ser bióloga marina, etóloga, arquitecta, fabricante de juguetes. Entonces me di cuenta de que en el fondo era actriz y me empecé a formar. Desde entonces vengo sosteniendo, por lo menos, uno o dos proyectos independientes por año. Paralelamente trabajé como cocinera por 15 años para mantenerme y generar mis ingresos. Me tomó mucha energía y no podía sostenerlo todo, por eso, cuando nació mi hija –hace casi 4 años– decidí armar algún proyecto para poner todo en la actuación y me fue muy bien.

La suerte de la fea aborda un tema que si bien se ubica en 1920 trae a colación prejuicios que todavía perduran. ¿La imagen pesa a la hora de integrar un elenco en teatro, cine o tele?

Para la gente que se maneja con estereotipos no hay muchos estereotipos de fea. O estás adentro o estás afuera. Esta es la historia de una música que toca en el foso de una orquesta porque no tiene la suficiente belleza como para protagonizar una orquesta de señoritas y le pone música a una mujer hermosa que simula ser la verdadera ejecutante. Y esto sigue siendo así. Lo que la sociedad impone como belleza viene aparejado muchas veces de un poder. La obra es absolutamente vigente sobre un conflicto que nos tiene hostigadas a la mayor parte de mujeres. Quizá a algún hombre también, pero a ellos no se los ha cargado tanto con eso.

A diferencia de esas épocas, las mujeres ahora estamos pudiendo poner otros límites definiendo nuestros sistemas de valores y disponiendo qué está bien y qué está mal para nosotras. De todos modos sigue siendo así, las mujeres socialmente aceptadas como bellas tienen más chances de triunfar. La belleza sigue apareciendo como un valor muy poderoso. Como actriz he trabajado en publicidades y sé en qué estereotipo de publicidad entro y en cuál no. Puedo dar la vecina loca o la prima simpática, pero la mami dulce y tierna no porque soy narigona, punto. Es así de estúpido.

¿Qué tanto incide el machismo en esos estereotipos de belleza?

Creo que esos parámetros los impone una sociedad patriarcal que cosifica a la mujer en función de lo que necesitan los hijos, los maridos, los amantes, los clientes. Me parece que eso se está modificando y hay un montón de hombres que están proponiendo otra cosa, porque no es justo decir que esto es de una única manera. Es consecuencia de muchas décadas y siglos de patriarcado.

¿Qué se puede hacer desde el feminismo con eso?

Creo que el feminismo tiene la posibilidad de invitarnos a pensar y proponer otra cosa. Las mujeres tenemos que ser muy cuidadosas para no salir a buscar revancha y terminar convirtiendo la misma historia al revés. Me parece que si bien merecemos tener los mismos derechos, hombres y mujeres somos distintos. Hay que encontrar un equilibrio y, por momentos, está un cacho desbordada la lucha feminista en ese punto y hay hombres que no están sabiendo cómo ubicarse ahí.

¿De qué manera el feminismo aparece en su vida personal y profesional?

En mi vida personal comparto la crianza de mi hija con mi pareja, vivimos juntos y tenemos una manera dinámica de administrarnos; no hay tareas de varones y mujeres. Nuestros ingresos fluctúan, a veces él gana más plata que yo o viceversa y eso no es un problema. No me coloco en una posición de que por ser mujer soy más vulnerable. Desde mi militancia, integro Actrices Argentinas que es un movimiento donde hay muchas mujeres feministas y se trabaja con agrupaciones feministas, mujeres que vienen de toda la vida del feminismo. Yo no me considero feminista. Creo que puedo aprender mucho de las feministas pero no tengo una militancia feminista. Desde hace algunos años –sobre todo con el movimiento de la despenalización del aborto– estoy un poco más involucrada, participo en algunas asambleas, me pongo a reflexionar, soy más consciente de la cantidad de femicidios que hay.

¿Qué importancia tiene que las actrices alcen su voz?

Hay muchas mujeres que depositan en las actrices –sobre todo en las mediáticas– mucha confianza. Ver a una mujer que está en esa situación y se expone, que habla de sus dolores, sus violaciones, sus abusos (muchas los han vivido con muchísimo sometimiento y hostigamiento) es importante. (Para que después) una mujer que está en esa situación, de repente, encuentre que una actriz a la que sigue de una novela tiene empatía con ella. Actrices Argentinas es una agrupación en la que estamos aprendiendo, los pilares más fuertes del colectivo se instruyen, informan, reparten información que circula. Hay un deseo de aprender y hacer las cosas con responsabilidad y de ir construyendo en esa agrupación la sociedad que queremos.

Trabajó en Patito Feo. ¿Cómo vivió la denuncia de violación que realizó Thelma Fardin contra Juan Darthés?

Nunca tuve contacto con ellos en la tira. Se manejó con muchísima discreción. Fueron varios meses de ir trabajando lo que fue ese golpe mediático.

¿Dentro del colectivo se denunciaron otras situaciones que no hayan adquirido esa mediatización?

Sí, y existen casos de compañeras amenazadas por participar en Actrices Argentinas o cuidar a mujeres que están en situaciones de abuso. Está lleno de mujeres que denuncian sus abusos. Mirando hacia atrás, uno entiende que pasó por circunstancias que eran una forma de abuso tan instaladas en el inconsciente colectivo que las aceptó y dejó pasar.

Si pudiera fantasear, ¿qué tipo de proyectos le gustaría integrar en el futuro?

¿Fantaseando libremente? Me encantaría hacer cine y tener muchas jornadas de rodaje en cine o tele. Me presento a todos los castings que pueda aunque la información circula de forma muy escueta. Además, en Argentina, no se está produciendo demasiado, hubo un cambio en las políticas culturales y de fomento a la realización que tiene muy paralizada la producción artística de mi país. Se están vaciando un montón de instituciones. El recorte presupuestario se está morfando lo que es cultura.

¿Y qué pasa con el teatro independiente mientras tanto?

El teatro independiente en Buenos Aires tiene un misterioso corazón que no se va a detener jamás. Es una forma de vida y es militancia pura. Es un pulmón necesario para la salud emocional de los ciudadanos que seguimos viviendo del teatro. Históricamente no se ha ganado plata haciendo teatro independiente, entonces, no hay crisis que en ese punto nos pueda hacer mierda. El teatro independiente se hace a pulmón, ensayando en los livings de las casas, o reuniéndose a las 2 am en alguna sala de ensayo que te prestan. Se hace y hay mucha cantidad y de buen nivel.

La suerte de la fea

La obra se desarrollará en dos únicas funciones el 20 y 21 de marzo a las 20 horas en la Sala Principal del Teatro Solís. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro o en Tickantel con precios que van desde los $190 a los $520.