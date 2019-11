¿Llega asado argentino más barato para las Fiestas?

Los consumidores uruguayos podrían tener una opción alternativa para acceder a un asado más barato, a días de ingresar al pico de consumo por las Fiestas de fin de año y donde había algunas dudas si con la oferta uruguaya alcanzaría para satisfacer la demanda.

En 2016, hubo un acuerdo recíproco entre Uruguay y Argentina para el comercio de asado con hueso. En ese entonces, era para enviar el producto uruguayo al otro lado del charco, aunque finalmente no se llegaron a concretar negocios. Este miércoles Informe Tardáguila consignó que se estaba a días de importar asado argentino con hueso, ya que tanto importadores uruguayos como exportadores argentinos estaban solicitando esa autorización.

“Ahora Argentina nos está pidiendo el ingreso de asado a Uruguay y se está trabajando en los certificados sanitarios”, explicó a Valor Agregado de radio Carve el director de los Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Eduardo Barre. El jerarca precisó que la pelota está en la cancha de las autoridades sanitarias argentinas para que den luz verde a ese permiso, que habilitaría rápidamente el comercio.

El principal atractivo para este negocio está dado hoy por la gran brecha que existe entre el precio del ganado entre ambos países. En Uruguay, los frigoríficos pagan por un novillo especial para faena US$ 4,35 por kg a la carne, mientras que en Argentina un novillo de exportación cotiza a US$ 2,48 por kg, según Faxcarne.

Barre precisó que no existe hoy una barrera sanitaria que impida el ingreso de asado con hueso desde la vecina orilla. De todas formas, la importación de asado desde los principales proveedores de carne sin hueso hoy de Uruguay (Brasil y Paraguay) no sería tan inmediata porque no hay un protocolo vigente con ninguno de esos países. “Tenemos que trabajarlo, todavía no tenemos nada en carpeta sobre ese tema”, aclaró el funcionario del MGAP.

En octubre, Uruguay importó 4.067 toneladas de carne vacuna, más que duplicando el volumen de octubre del año pasado (1.693 toneladas). En el acumulado enero-octubre, ingresaron 25.418 toneladas peso embarque de carne vacuna, mientras que durante igual período del pasado fueron 13.566 toneladas. El 93% de la carne importada proviene de Brasil, otro 5% viene desde Paraguay y un 2% desde Argentina.

Precio por las nubes

La semana pasada, los principales frigoríficos que abastecen el mercado de carne vacuna en Uruguay volvieron a subir sus precio de lista. La suba fue de $ 5 el kilo para los cortes con hueso –media res-, mientras que el asado tuvo una suba de $ 10 aunque en algún frigorífico importante llegó a subir hasta $ 30, dijeron desde la Unión de Vendedores de Carne a El Observador. En la actualidad el precio del kilo de asado está por encima de los $ 300 en la venta al público. En Argentina, la cadena Jumbo, por ejemplo, ofrece el kg de asado de novillito a 310 pesos argentinos (unos $ 195).

En los últimos meses lo que más se ha resentido en consumo son los cortes con hueso, debido al impedimento existente para su importación que ha provocado una importante suba de precios y al boom de la demanda china por carne vacuna. En el caso de los cortes deshuesados, el ajuste de precios ha sido amortiguada por las compras principalmente provenientes de Brasil y en menor medidas desde Paraguay.

La suba de la carne ya le está pegando a la inflación, que cerró en los 12 meses a octubre en 8,34%. Las carnes aumentaron 4% ese mes respecto a setiembre y donde sobresalió el pollo entero con una suba del 10,7%.

Entre octubre de 2017 y setiembre de este año (dos años) la canasta general de precios que revela el INE (IPC) para calcular la inflación aumentó 16%, mientras que la carne vacuna fresca lo hizo casi el triple (36%).

El encarecimiento de la carne vacuna tiene varias explicaciones. Por un lado, una demanda china explosiva que parece no tener techo, una suba del dólar de 16% en lo que va del año y un menor faena bovina. En lo que va de este año, se llevan faenados 1,958 millones de cabezas vacunas, una caída de 6% respecto al acumulado de igual período del año pasado.