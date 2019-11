"Lo peor está por venir", dijo Bolsonaro sobre derrame de crudo en costas de Brasil

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro dijo este domingo que "lo peor está por venir" en relación al derrame de petróleo que en más de tres meses afectó a más de 200 playas del litoral noreste del país.

"Lo que llegó hasta ahora y que fue recogido es una pequeña cantidad de lo que fue derramado. Lo peor está por venir, no sé si en la costa de Brasil, si bien todo indica que las corrientes fueron a la costa de Brasil (...) Por la densidad, el petróleo viene por debajo, puede haber pasado por Brasil y regresado para la costa africana", dijo Bolsonaro en una breve entrevista con la televisión Record.

Las manchas de petróleo comenzaron a aparecer en Paraíba (noreste) hace más de tres meses y desde entonces han surgido en los más de 2.000 kilómetros que componen el litoral noreste.

La Marina detectó el sábado pequeños fragmentos de crudo en la región de Abrolhos, en Bahía, un santuario para ballenas jorobadas y lugar de formaciones coralinas únicas en el mundo, causando alarma entre pescadores, comunidades locales y ambientalistas.

Las autoridades brasileñas afirmaron el viernes que el principal sospechoso entre una treintena de barcos es un carguero de bandera griega que se abasteció en el puerto de Jose, en Venezuela.

Este domingo Bolsonaro insistió en que "todos los indicios llevan a ese carguero griego", y agregó que "por lo que parece, fue [un acto] criminal", una afirmación que no había sido hecha aún por las autoridades.

Nueve estados afectados

Según el presidente, es posible esperar "una catástrofe mucho mayor (...) por ese derrame".

Los nueve estados del noreste brasileño se han visto afectados. El viernes, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) dijo que las manchas podrían llegar a los estados de Espíritu Santo y Rio de Janeiro, bajando hacia el sur de la costa.

Delta Tankers Ltd, naviera responsable del petrolero griego "Bouboulina", que las autoridades brasileñas apuntan como principal sospechoso, afirmó el sábado en un comunicado que el barco llegó a su destino "sin registrar ninguna fuga".

La Marina brasileña no ha respondido a estos pronunciamientos, pero el lunes los ministros de Defensa y Justicia darán una rueda de prensa para hablar del caso.

Un nuevo partido

En materia política, Bolsonaro dijo en la breve entrevista con la televisión Record que está inclinado a dejar el Partido Social Liberal (PSL) con el cual fue electo presidente hace un año y con el que protagoniza una disputa interna desde hace algunas semanas.

"Creo que es difícil asumir el comando del partido [PSL], mi sueño es crear un partido", declaró.

El objetivo, agregó el mandatario, es tener la nueva organización conformada dentro de los plazos para participar en los comicios municipales del año próximo.

Señaló que "jaló la oreja" de Eduardo Bolsonaro, uno de sus tres hijos inmersos en política, que conmocionó el jueves al país al decir que "si la izquierda se radicaliza", la respuesta podría ser reflotar el Acta Institucional número 5 (AI-5), usada por el régimen militar en 1968 para cerrar el Congreso y suspender las garantías constitucionales.

"Mis hijos no me obstruyen. Al contrario, me han ayudado a identificar a personas que no están en nuestra línea", sostuvo.

Bolsonaro también respondió a cuestionamientos a la investigación sobre los asesinatos de la concejal de Rio Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes.

El presidente negó estar obstruyendo a la justicia e insistió en que es víctima de un complot para afectar su imagen. Atacó de nuevo a la televisora Globo y a su exaliado, el gobernador de Rio Wilson Witzel.

Fuente: AFP