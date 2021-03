"Madrid necesita un gobierno estable": presidenta de comunidad convoca a elecciones anticipadas

La presidenta regional de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, disolvió su gobierno y convocará elecciones anticipadas, anunció este miércoles su vicepresidente, Ignacio Aguado, en una importante ruptura de la coalición de centroderecha que gobierna Madrid y otras regiones españolas.

Díaz Ayuso "ha decidido dimitir de sus funciones convocando elecciones anticipadas", lamentó Aguado, del partido de centroderecha Ciudadanos, que gobernaba Madrid, la región más rica y la tercera más poblada del país, en coalición con los conservadores del Partido Popular (PP) desde mayo de 2019.

La información se conoció luego de que este miércoles Ciudadanos pusiera fin al gobierno de coalición con el PP en la región de Murcia (sureste) para buscar gobernar con los socialistas, una medida que remece el mapa político del país y que fue muy criticada por los conservadores.

PP, el principal partido de oposición al gobierno central de izquierda de Pedro Sánchez, y Ciudadanos gobiernan en coalición en Madrid, Murcia y otras dos de las diecisiete regiones del país.

Aguado calificó la decisión de Díaz Ayuso de "irresponsabilidad" por cesar el ejecutivo y convocar elecciones, cuando los hospitales de la región siguen con una alta ocupación por la pandemia del coronavirus.

Figura ascendente del PP, Díaz Ayuso se ha hecho una cara conocida por su oposición frontal durante la pandemia frente al gobierno de Sánchez, rehusándose a aplicar las medidas más estrictas para proteger la economía local.

Las elecciones anticipadas para el Parlamento de Madrid se realizarán el 4 de mayo, anunció luego la presidenta Díaz Ayuso, tras haber dimitido y roto la coalición de gobierno de centroderecha en la región capital.

Díaz Ayuso alegó que disolvió el ejecutivo regional por la "inestabilidad institucional" generada por Ciudadanos, que este miércoles puso fin al gobierno en la región de Murcia (sureste) para buscar gobernar con los socialistas mediante una moción de censura.

La presidenta madrileña evocó la posibilidad de que el Partido Socialista del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y Ciudadanos hubieran intentado una moción de censura en la región capital, lo que podría "causar el desastre de la Comunidad de Madrid".

"Madrid necesita un gobierno estable", dijo Díaz Ayuso, luego del golpe que ha significado para la región la pandemia del coronavirus y su impacto económico.

"No me puedo permitir que Madrid se pare ahora. No puedo consentir que todo lo peleado por los madrileños en estos meses se derrumbe", señaló.

"Quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre socialismo o la libertad" el 4 de mayo, agregó Díaz Ayuso.

