Martínez dijo que si gana la oposición puede “volver a pasar” una crisis como 2002

El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez visitó este domingo el departamento de Maldonado en el marco de la gira previa a la segunda vuelta de las elecciones nacionales.

En conferencia de prensa, criticó a la coalición opositora y dijo que un triunfo del Partido Nacional podría llevar a una crisis similar a la de 2002.

“El dogmatismo llevó al Uruguay a la peor crisis en los últimos 60 años, que fue la de 2002. Eso no es chiste, no fue casualidad, no fue que Argentina se cayó”, afirmó según informó Telemundo.

“Argentina ahora está peor que en 2001 y sin embargo Uruguay casi ni se enteró, se enteró un poco. No es echar miedo, creemos sinceramente que eso puede volver a pasar por dogmatismo, por una falta de visión pragmática y por una forma de hacer política que nos preocupa”, añadió durante la conferencia realizada en la sede partidaria de la capital fernandina.

En otra parte de su alocución señaló que los partidos de oposición han logrado un acuerdo “prendido de alfileres”, que en muchos puntos no tiene acuerdo. “No estoy haciendo juicio de valor, simplemente uno ve que hay desconfianza importante entre ellos, en particular con Manini. También he escuchado lo que ha dicho Larrañaga en cuanto al futuro de la coalición. Es claramente uno coalición que uno no le ve mucha sustentabilidad en el tiempo”, aseguró.