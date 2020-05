MayThe4thBeWithYou: ¿por qué se celebra hoy el día de Star Wars?

Hoy las redes sociales, en especial Twitter, están tomadas por un hashtag que, al menos por un día, desplaza al coronavirus y sus variantes: #MayTheFourthBeWithYou. El juego de palabras –que podría traducirse como "Que el cuatro te acompañe" y que, a la vez, suena a "Que la fuerza te acompañe"– remite exclusivamente a la saga de Star Wars y enmarca el llamado "día de Star Wars", una fecha en que fanáticos de todo el mundo celebran el universo creado por George Lucas en 1977 y en el que, de vez en cuando, los estudios propietarios de la marca hacer lanzamientos relacionados con la franquicia.

Durante todo el día, los seguidores y las cuentas especializadas se dedican exclusivamente a hablar de la historia de los Skywalker, a postear videos y recordar, entre otras cosas, sus momentos favoritos. Este año, claro, ni el Día de Star Wars ha quedado fuera de la pandemia, y por eso varios han hecho referencia a la situación con imágenes o memes alusivos.

Que la fuerza los acompañe en estos tiempos oscuros. 🖤#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/mBzDCU2OPn — Cinemaniacos. (@cinemaniacos) May 4, 2020

No existen los límites, solo nuestros miedos nos detienen. #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/gs1iDSpl81 — Cereal Agency (@AgencyCereal) May 4, 2020

Es curioso que toda la festividad provenga de una carta de felicitaciones que recibió nada más ni nada menos que Margaret Tatcher en 1979, cuando fue elegida como primera ministra británica. Dos años después del estreno de la primera película de la saga, el Partido Conservador inglés le envió sus felicitaciones a la flamante líder de Inglaterra a través de una página en el London Evening News en el que ponía, justamente, "May the 4th be with you". Con los años, los fanáticos de Star Wars adoptaron la fecha y a esta altura está casi que institucionalizado.

Llegó el #StarWarsDay y te compartimos la célebre frase en 10 diferentes idiomas #MayThe4thBeWithYou #StarWars 🙌 pic.twitter.com/fW3T4vZI7Q — Wipy TV (@WipyTV) May 4, 2020

#MayThe4thBeWithYou Darth Vader diciéndole a Luke que es su padre



Yo viendo la película por 62781 vez: pic.twitter.com/u3fXVE6t07 — LO(S/V)ER (@Eduardude_) May 4, 2020

-Yo digo que la amenaza fantasma fue peor!

-Yo digo que el ataque de los clones fue peor!



#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/hx9FredWl1 — Oso Tramposo (@oso_tramposo) May 4, 2020

Este año las novedades son pocas y no incluyen a Uruguay: desde Disney se anunció que las nueve películas de la saga –que "finalizó" el año pasado con El ascenso de Skywalker– están disponibles en su plataforma, Disney +. El servicio, de momento, no está disponible en territorio uruguayo.

De todas formas, quienes quieran celebrar el acontecimiento con una panzada del universo de Luke, Leia y Han Solo pueden ver varias de sus películas en Amazon Prime Video, Vera TV, NS Now, Claro Video, Movistar Play y Cablevisión Flow, los servicios que de momento las tienen a disposición.