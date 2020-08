"Me retiro por un tiempo, no puedo más": el mensaje de una enfermera en España para quienes niegan el virus

Una enfermera de Valencia, España, llamada María Ramírez, difundió un video en Twitter que se hizo viral, en el que dirigió un mensaje a quienes niegan el coronavirus y no respetan las medidas sanitarias recomendadas.

"Hace cuatro meses, 47 millones de personas estábamos luchando contra un virus y ahora parte de esos 47 millones están luchando contra nosotros, que no tenemos la culpa", dijo conmovida en el video que publicó ABC. Criticó que algunas personas dicen "que el virus no existe" o que usar tapabocas puede provocar apraxia, una enfermedad del habla.

"Yo, igual que muchos, estoy agotada física y mentalmente para aguantar estas cosas. Así que, creo que me retiro por un tiempo, porque realmente no puedo más. E intentando gastar un poco de las energía que me quedaban para traer un poquito de información a la gente, pero realmente no puedo más", comentó.

"Si tienen dudas yo voy a resolverlas, pero ahora me voy a cuidar. Sigan o no sigan las recomendaciones higiénicas y sanitarias, yo los cuidaré igual. Quizás me falte la sonrisa en los ojos, pero los cuidaré igual", finalizó.

Este domingo, centenares de personas salieron a las calles de Madrid para protestar contra el uso obligatorio del tapabocas y otras restricciones impuestas por el gobierno para luchar contra la pandemia del coronavirus, informó AFP.

La manifestación, organizada en las redes sociales, comenzó bajo la enorme bandera española de la plaza Colón, en el centro de la capital.

Los manifestantes ondeaban pancartas en las que se leía: "el virus no existe", "las mascarillas matan" o "no tenemos miedo".

La médica de Jujuy

Una médica de la provincia argentina de Jujuy también dejó en mensaje que se hizo viral. Esea provincia argentina, al igual que el Área Metropolitana de Buenos Aires, se encuentra en aislamiento social obligatorio y los casos no se detienen.

"No hay camas, no hay oxígeno, no hay nada. Tenemos mucho miedo y estamos colapsados", dijo la trabajadora del Hospital Guillermo Paterson en un mensaje de dos minutos de duración que publicó Infobae.

"En este momento me encuentro sola con nueve pacientes y no hay oxígeno. Y el director dice que todo está bien", se indignó la mujer. "La mayoría de mis compañeros están enfermos y a nadie le interesa nada y nadie hace nada. No hay oxígeno, no hay nada. Estas son las condiciones", agregó.