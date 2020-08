MeLoDijeronEnLaFmed: estudiantes de Medicina relatan en redes historias de abuso y misoginia

A través de la etiqueta #MeLoDijeronEnLaFmed, cientos de usuarias compartieron en las últimas horas, a través de Twitter, situaciones de abuso, acoso sexual o misoginia de las que fueron víctimas como estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.

La cantidad de tuits fue tan amplia que convirtió a la etiqueta en una tendencia (trending topic) en esta red social en las últimas horas.

"Como docente de la Fmed quiero que sepan que pueden contar con nosotras, para apoyarlas e indicarles las vías a seguir para que estas cosas no se repitan. Esta no es la Fmed que queremos. Merecen y deben exigir una educación de calidad en todos los sentidos", escribió la profesora Lucía Brignoni, luego de que varias de estas historias salieran a la luz.

El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, dijo que "hay mecanismos a través de los cuales se pueden hacer ese tipo de denuncias". "Nosotros lo que no hacemos, porque no corresponde tampoco, es hacer investigaciones a partir de denuncias públicas que no se formalizan, por un tema también al derecho del debido proceso y respeto a las personas involucradas", afirmó a El País.

A nivel de la Udelar, el ámbito formal donde se debe presentar la denuncia por acoso es la Comisión Central de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación.

2 días de #MeLoDijeronEnLaFmed y ni un comunicado. @SaqUruguay @smuruguay la propia fmed... Ese es el (no) respaldo que tenemos? Cuáles son las acciones que piensan tomar? No valemos nada las mujeres en medicina cuando se trata de cubrir compañeros? — Alissa (@Lali_Buriano) August 11, 2020

La tendencia #MeLoDijeronEnLaFmed se originó a partir de una denuncia presentada este domingo en el programa Santo y Seña de Canal 4, que involucra a Álvaro Villar, el candidato frenteamplista a la Intendencia de Montevideo.

La cirujana Mariana Carbón relató en el programa que había sido víctima de acoso sexual por parte de un colega dentro del Hospital Maciel cuando Villar era el director de esta institución, pero la denuncia fue desestimada.

"Un buen día caímos muertos (ella y su colega) porque había trabajado hasta tarde. En el medio de la noche, me despierto con la triste noticia de que se estaba metiendo adentro de mi cama. Me pasó el brazo, la agarró, me apretó", contó Carbón.

"Villar siendo el director del hospital y habiendo una denuncia de acoso sexual debió de cambiarme de cargo de entrada", valoró la cirujana, que además presentó un audio en el que Villar afirma que su colega era "inamovible por la Sociedad de Cirugía".

A raíz de la repercusión que generó el informe televisivo, el candidato a intendente divulgó un comunicado para dar a conocer su versión de los hechos. Allí aseguró, entre otras cosas, que "no existió denuncia de acoso sexual ni verbal ni por escrito" en el momento en que ocurrieron los hechos denunciados.

Clase en facultad. Docente pide que levanten la mano las que son madres. Sólo yo levanto la mano. El docente dice frente a todos mis compañeros: “Una sola, ven? Porque ser madre joven es de bajo nivel cultural” #MeLoDijeronEnLaFmed — Natalia Aurrecochea (@akanesenseii) August 11, 2020

Villar señaló que la cirujana presentó una denuncia policial contra un cirujano por "presuntos malos tratos y violencia de género", pero esa denuncia fue archivada. De todos modos la dirección del Hospital Maciel dispuso una investigación administrativa que expuso "denuncias graves hacia la doctora, tanto a nivel técnico, abandono de guardias y mal relacionamiento de parte de ella para los cirujanos, anestesistas, internistas, enfermeros, y estudiantes de la Facultad".

Teórico de anatomía, G3 dijo: la única función de los humanos es reproducirse, a las mujeres que están acá y quieren hacerse las boludas con eso, sabe que su única función es ser incubadoras. #MeLoDijeronEnLaFmed — Gime ✊🌱 (@GimeSandez) August 11, 2020

El año pasado escribí sobre un sistema que se asienta en 90% de mujeres médicas, de las q ninguna llega a grado 5 en la carrera académica de ginecología. @GrazziaRey y otras investigadoras dan la pelea, igual que las pibas #MeLoDijeronEnLaFmed https://t.co/J6OhNW1csk — Diana Cariboni (@diana_cariboni) August 11, 2020

"A está si era paciente mía le hubiera ligado las trompas , para evitar el desparramo" lo dijo muy orondo el ginecólogo de la poli. #MeLoDijeronEnLaFmed — Gregori,ya⚡ (@Alejaf07) August 11, 2020