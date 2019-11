"Michel, vos y tu madre son boleta": la promesa de venganza que se cumplió cinco años después

Mary Laureano trabaja de noche en una empresa de acompañantes para personas enfermas. Como todos los días, el 7 de mayo llegó a su casa en el barrio Los Bulevares a primeras horas de la mañana.

Mientras caminaba, le pareció raro que la reja estuviera abierta. Entró, vio la puerta rota y sintió un vacío en el estómago, el preludio del peor escenario: su hijo Michel Sauer de 22 años estaba muerto a los pies de la cama, en un charco de sangre, con varios disparos de arma de fuego. No estaba el celular ni la moto del joven.

El crimen se resolvió seis meses después. La investigación del fiscal de Homicidios, Juan Gómez, permitió identificar a dos de los autores del asesinato. Uno de ellos, Fabián Alejandro Rubi Rollano, de 24 años, con antecedentes penales por homicidio y rapiña, estaba fugado de la cárcel de Punta de Rieles. Fue recapturado hace tres meses y será imputado por este caso. Su cómplice estaba requerido y fue detenido luego de sufrir un accidente de tránsito. Además, otras dos personas están identificadas pero todavía no fueron detenidas, informó Subrayado.

Desde el principio, según elementos que aportó Laureano en sus declaraciones, la investigación apuntó a que el motivo del asesinato había sido una venganza, que se gestó hace cinco años.

El 13 de enero de 2014, Michel y su primo estaban en la puerta de su casa cuando llegó Rubi. "No sé si lo venia siguiendo la Policía o pasó un patrullero, pero él se persiguió, tiró la moto y entró a mi casa. Afuera se llenó de policías", contó Laureano en diálogo con El Observador.

Minutos después, Laureano entró en su casa y se encontró con Rubi sentado en un sillón. "Doña, no me delate”, dijo a la dueña de casa. En el momento en que se quiso esconder debajo de la cama, entraron policías y se lo llevaron. Ahí, el delincuente gritó lo que parecía que iba a quedar como una amenaza: "Michel, Michel, vos y tu madre son boleta, me delataron".

La madre del joven asesinado asegura que es "imposible" que su hijo denunciara al prófugo, porque era "anti Policía" y "jamás haría algo así". "Yo tampoco lo delaté, ¿en qué momento? Yo entré y enseguida llegó la Policía", asegura.

Rubi fue imputado por un delito de homicidio muy especialmente agravado, dos delitos de lesiones especialmente agravados, y un delito de rapiña especialmente agravado en régimen de reiteración real.

Por los delitos que le fueron imputados, Laureano estaba convencida de que Rubi pasaría mucho tiempo en la cárcel. Luego de estar cinco años en el Penal de Libertad, el 24 de marzo de este año fue trasladado a la Unidad N°6 de Punta de Rieles, de donde fugó una semana después.

Cuando Laureano se enteró de que había fugado, vino a su mente la amenaza de hace cinco años: "Michel, vos y tu madre son boleta, me delataron". Laureano le insistió a su hijo que se fuera "15 o 20 días a la casa del tío en Las Piedras", para evitar ver a Rubi. “Ni loco me voy y te dejo sola acá para que este venga acá y te mate”, le dijo a su madre.

Dolor y miedo

Laureano llora detrás del teléfono cuando termina de contar la historia, y analiza que si ese 7 de mayo hubiera sido su día libre, Rubi también la habría matado.

"Lo conocíamos del barrio a Rubí, iba a la escuela con mis hijos. Conozco a la madre, al padre, a los hermanos", comentó. "Es muy difícil, mi nieto (hijo de Michel) el 26 de octubre cumplió cuatro añitos, es muy triste. No le deseo a ninguna mamá que le pase esto, ni a la mamá de él que pase lo que yo estoy viviendo. Considero que no es culpable de lo que haga el hijo", dijo.

Laureano intenta explicar, nuevamente, que ellos no lo entregaron a la Policía. "Él sabía bien que Michel no podía haberlo delatado. Si razona un poquito, piensa y analiza que yo de acá adentro no salí, porque fueron unos segundos".

Luego de cometer el crimen, Rubi obligó a punta de pistola a la sobrina de Laureano y a la pareja de ella que vieran a Michel para que "le contaran" qué había hecho con su hijo, porque ella no se encontraba en la casa.

"Me han quedado muchas secuelas", dice la mujer. Cada vez que sale de su casa a tomarse un ómnibus, necesita que la acompañen. Si nadie de su familia puede ir, le paga a alguien del barrio. Estuvo dos meses con custodia policial mientras Rubi estaba prófugo. Se niega a mudarse o a cambiar el horario de trabajo, porque dice que fue suficiente con el asesinato de su hijo, para trastocar toda su vida y rutina.

En los próximos días, el fiscal Gómez formalizará a Rubi por el crimen de Michel. Laureano está tranquila, pero el miedo todavía la asecha y llora a su hijo todos los días. "Mi hijo podrá descansar en paz, quiero que se haga justicia. Fue una canallada, una infamia lo que hicieron con él. Pero nada me lo va a devolver, así le dan dos o 25 años de prisión, no me lo van a devolver".

"Yo tenía cinco hijos, ahora cuatro, tengo nietos, sería ilógico no sentir miedo. ¿Qué me garantiza que no se va a escapar dentro de 15 días y va a venir a hacer lo que se le ocurra?, ¿o va a mandar a otra persona?, se pregunta.

Michel tenía dos antecedentes penales –por droga y hurto–, y hacía dos años que había salido de la cárcel.

La fuga

El director de la cárcel 6 de Punta de Rieles, Luis Parodi, dijo a El Observador que la fuga de Rubi durante la visita se produjo debido a un "error" como "pasa en todas las fugas de las cárceles del mundo". Afirmó que en siete años no hubo fugas durante las visitas, y luego de ese hecho se corrigió el procedimiento."Nos dimos cuenta que la distancia entre que se entrega la cédula y la puerta era mínima. El único control que tenemos es la cédula y lo que cambiamos fue eso", explicó.

Desde 2010, hubo cuatro fugas en Punta de Rieles, considerado un centro "modelo" en prácticas de rehabilitación de reclusos.