¿Muerte por covid-19 o con covid-19? El caso de una mujer de 25 años y lo que dicen los datos

Un hombre le disparó a su pareja en una vereda de la calle Lombardini del barrio La Unión la noche del lunes, y luego se suicidó. La mujer, cubana, de 25 años, fue trasladada al Hospital Pasteur en estado grave, donde le realizaron por protocolo un hisopado que dio positivo. La mujer murió en la tarde del martes y desde Fiscalía presumen que fue un femicidio. El caso continúa en investigación.

A la noche siguiente el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó sobre siete muertes en Montevideo de pacientes con covid-19, una de ellas de una persona de 25 años de edad. El organismo incluyó una aclaración final y señaló que ese caso "ingresó al centro asistencial por una causa ajena al covid-19, que luego determinó su fallecimiento".

Lo cierto es que el Sinae reporta de forma diaria todas las muertes con un test positivo de covid-19, por lo que en abril del año pasado el Ministerio de Salud Pública (MSP) creó un comité técnico para analizar los casos, integrado por Óscar Gianneo, Henry Albornoz, Jorge Facal, Julio Medina, Hugo Rodríguez, Irma León y Adriana Misa. En un principio abordaban todas las muertes hasta que en noviembre los "tapó la ola", por lo que pasaron a estudiar solo aquellos derivados por la cartera sanitaria.

Según relató Henry Albornoz a El Observador, el MSP pasa los "casos dudosos". El infectólogo señaló que se trata de "excepciones" que no mueven la aguja en las estadísticas finales. El Observador intentó obtener las cifras actualizadas y desde la cartera informaron que están preparando un nuevo informe para publicar en los próximos días. El propio director de Salud, Miguel Asqueta, había declarado en entrevista con Carve en setiembre que de las 46 muertes registradas para entonces no todas habían sido a causa de la enfermedad, aunque eso no movía la aguja y no quitaba que "la epidemia puede ser letal". Se trata de "un ajuste más bien científico" para "algunos pocos casos", dijo.

El último informe publicado a principios de diciembre estaba actualizado al 17 de noviembre. En aquella instancia se habían abordado 60 muertes del total de 109, y quedaban 11 por estudiar. Dentro de los 60 analizados hallaron que seis habían muerto "con enfermedad covid-19", aunque la Causa Básica de Muerte (CBM) eran otras patologías preexistentes. El reporte incluía a otros dos sospechosos con virus, pero sin identificar.

Presidencia

A la fecha de este viernes se registra un total de 524 muertes desde el comienzo de la emergencia sanitaria

Para este viernes la cifra de fallecimientos por covid-19 ascendió a 524, lo que implica que 1,1% del total de personas que cursaron la enfermedad en Uruguay desde el inicio de la emergencia sanitaria murieron con un resultado positivo, aunque no todos ellos murieron por la enfermedad. Albornoz indicó que los casos "opinables" son aquellos que contaban con varias patologías a la hora de la muerte o que estaban "alejados" de la fecha de diagnóstico.

Otro integrante del grupo narró que en ocasiones es necesario dilucidar la causa directa de la muerte, dado que el covid-19 puede generar "desajustes", como trastornos en la sangre o en los riñones que acaban por configurar el "shock" o la causa final. En estos casos igualmente se contabiliza como fallecimiento por la enfermedad, dado que es el propio virus el que desencadena los desajustes.

El comité se reúne todas las semanas, a veces de forma presencial y otras a través de Zoom. A la hora de abordar los casos consultan a los médicos que trataron al paciente antes de morir.

El último informe del MSP —con información recabada al 28 de enero, cuando se registraban 415 muertes— indicó una mortalidad de 11,75 personas cada 100 mil habitantes. La media de edad de las muertes por covid-19 se situaba en 79 años. De los 311 fallecimientos abordados por la cartera —quedaban 104 en investigación— 285 presentaban comorbilidades, y las cardiopatías fueron las más frecuentes (194), seguidas de la diabetes (84), las enfermedades neurológicas (39), obesidad (36), neoplasia (28), EPOC (31), neuropatía (33), inmunodeficiencia (7) y hepatopatía (5).

Dentro de los 26 que no presentaban comorbilidades, la mitad era mayor de 75, mientras que otros diez tenían entre 60 y 74. Los restantes tres que no estaban en población de riesgo por razones etarias se encontraban en el rango comprendido entre los 49 y 55 años.

La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) alertó esta semana por el aumento de fallecidos más jóvenes. El presidente Julio Pontet señaló a Telenoche que pasaron de dos muertes en menores de 50 años al cierre de 2020 a cinco en el mes de enero. En tanto, los fallecidos menores de 65 años alcanzaron el 30% del total.