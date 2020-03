¿Nada para ver en cuarentena? 15 películas en Netflix, Amazon, HBO y más

Netflix

Lazzaro Felice

Hace un par de años esta película italiana de la cineasta Alice Rorhwacher fue muy comentada y elogiada, pero con el tiempo el catálogo de Netflix la tapó. La cuarentena, sin embargo, es un buen momento para redescubrirla. Lazzaro Felice (o Happy as Lazzaro) es una historia de amistad a través del tiempo, con toques de fábula bíblica y situada en la hermosa campiña italiana. A pesar de tener alguna nota trágica y de denuncia en su relato, es de esas películas que uno termina y se queda con una sonrisa durante un buen rato.

Hold The Dark

Si busca un thriller reciente que lo deje enganchado hasta el final, pruebe con esta película del canadiense Jeremy Saulnier (el de Green Room), que involucra mucha nieve, los parajes desolados de Alaska, balaceras, lobos y un culto extraño que quizás le de alguna que otra pesadilla.

Shaun of the dead

A veces lo mejor es reírse del contexto, incluso cuando ese contexto es apocalíptico, implica zombies y casi no hay lugar para donde escapar. Eso es lo que pasa en Shaun of the dead, una historia cargada de humor inglés en la que un virus mundial convierte a gran parte de la población en muertos vivos. En medio del caos, un empleado de una empresa electrónica debe liderar un grupo variopinto de londinenses hasta un refugio cercano. Es la primera película de la trilogía espiritual “del Cornetto” de Edgar Wright, y una de las mejores películas de zombies de todos los tiempos. Incluso cuando lo que predominan en la historia son las risas.

HBO GO

Historias de familia

Historia de un matrimonio, nominada a múltiples Oscar en 2020, presentó a muchos el nombre del director Noah Baumbach. Pero este artista está trabajando desde hace tiempo, y en Historias de familia –quizás su mejor película– también se mete con el tema del divorcio, esta vez desde los ojos de dos hermanos. Al contrario de lo que sucede en su película más reciente, acá el planteo es más cómico que trágico, y los personajes de esta familia disfuncional son tan geniales como imperfectos.

La vida de Kayla

Nucleadas bajo el término coming-of-age, hemos visto cientos de películas sobre el pasaje de la adolescencia a la adultez. Y La vida de Kayla (Eight grade)no es la excepción. Su valor, sin embargo, reside en que, además de estar muy bien contada, arroja nueva luz sobre de qué se trata crecer en el mundo de hoy. Bullying, adolescentes que registran su vida online de manera permanente, ansiedades y temores que se transmiten por Youtube y una protagonista encantadora (Elsie Fisher) que hace que la película sea particularmente tierna, conforman el combo de esta película pequeña y valiosa.

Las estrellas de cine nunca mueren

¿Busca un romance de antología, de esos que hay que ver con una caja de pañuelos a la mano? Lo que necesita es Las estrellas de cine nunca mueren, con Annette Bening y Jamie Bell. Una historia real situada en medio del esplendor de Hollywood de mediados de la década de 1950, en donde una pareja tiene que sobreponerse a los prejuicios frente a la diferencia de edad que ambos tienen y a las tormentas que arrecian dentro de su propia relación. Para destacar la actuación de Bening, que personifica a una actriz atribulada, inestable y profundamente seductora.

NS NOW

Entre navajas y secretos

Agatha Christie en la actualidad. Así podríamos definir a esta película de intriga y misterio que hace poco estuvo en salas de Uruguay, y que también pasó por los Oscar nominada a mejor guion original. Un asesinato, una familia en la que todos son sospechosos, una casa enorme y una herencia más grande todavía. Las pistas no parecen ser concluyentes, pero el excéntrico detective encarnado por Daniel Craig podrá resolverlo. O no.

Dolor y gloria

Pedro Almodóvar volvió con todo en esta película que se llevó todos los Goyas que pudo, que no ganó el Oscar porque existe Parásitos, y que ahora está disponible para alquilar en esta plataforma. Un testamento sobre el arte, las heridas y saber lidiar con el pasado que, además, cuenta con la mejor actuación de la carrera de Antonio Banderas. Imperdible.

Antes de que el diablo sepa que estás muerto

Sidney Lumet fue uno de los grandes directores del siglo XX, y esta película del 2007 fue su última obra antes de morir. Con Ethan Hawke y Philip Seymour Hoffman, Antes de que el diablo sepa que estás muerto es una adictiva historia de robos y golpes, que tiene varios giros impensados y un final que te deja con el corazón en la garganta.

Prime Video

Booksmart

Casi que se estrenó en cines uruguayos, pero al final no pasó. Por ende, esta cuarentena es una excelente oportunidad para ver la que quizás sea la mejor comedia estadounidense del 2019. El debut de la actriz Olivia Wilde es todo lo que una comedia adolescente y liceal debe ser en estos momentos: ácida, abierta, con una catarata de chistes y momentos bizarros que se adecúan a la época y dos actrices principales que la rompen. Los nostálgicos de Supercool encontrarán en ella una digna sucesora. Aunque quizás es superior.

No respires

La segunda película del uruguayo Fede Álvarez en Hollywood es, hasta ahora, su mejor obra. Tres amigos ladrones entran a la casa de un oficial del ejército retirado, para aprovechar su ceguera y hacerse con un buen botín. Los pobres no tienen idea de lo que les va a caer encima. La capacidad de Álvarez para generar tensión y nerviosismo está, en esta película, en su punto álgido.

Lady Macbeth

Hoy la actriz Florence Pugh está en la cresta de la ola y no paran de llegar películas con su rostro en el afiche. Pero antes de Mujercitas, Midsommar y la futura aventura en solitario de la Viuda Negra de Marvel, Pugh protagonizó esta incómoda historia victoriana en la que una joven, de a poco, va tomando el control de la casona rural de su marido, con quien casaron a la fuerza. Sigue siendo, hasta ahora, lo mejor que ha dado esta actriz que tiene muchísimo futuro.

Qubit

El séptimo sello

Con la excusa de la muerte del legendario actor sueco Max Von Sydow, es una buena idea repasar esta película del también legendario (y sueco) Ingmar Bergman de 1957. En medio de un territorio medieval asolado por la peste, un caballero llega de las cruzadas y se pone a jugar al ajedrez con la muerte, que lo reta y que lo pone en jaque. La película es de una profundidad filosófica como pocas veces se ha visto en el cine. Impresionante.

El agente de C.I.P.O.L

Guy Ritchie ha hecho mucha cosa mala últimamente –El Rey Arturo, Aladdin– pero también se mandó en 2014 está entretenida y vertiginosa película de espías, basada en la famosa serie de televisión del mismo nombre. Napoleón Solo e Illya Kuryakin son dos agentes en teoría enemigos –uno es estadounidense y el otro soviético– que deben unir fuerzas para derrotar a un enemigo común. Hay golpes, tiros, intriga, un poco de romance y mucha acción. ¿Acaso precisamos algo más ahora?

Sr y Sra Adelman

Otra historia de amor, pero ahora en Francia y en el mundo de los libros. Victor, un escritor bohemio y desprolijo de París, y Sarah, una mujer estructurada y creativa, se enamoran y pasan décadas juntos. La película, básicamente, es eso: un retrato de una relación que tiene idas, vueltas, amarguras y alegrías, desencuentros y picos de felicidad. Pero sobre todo es una historia de secretos. Victor y Sarah los tienen y los ocultan. Y en ocasiones, esos secretos los llevan al borde del precipicio.

Uruguay en streaming

Aunque la proporción es menor, hay varias películas uruguayas disponibles en diversas plataformas a las que vale la pena echarles un vistazo en estos días de aislamiento. Muchas de ellas, por ejemplo, se abrieron en estos días. Para empezar, Alelí, que estaba en cines en el momento en que empezaron a cerrar, se puede ver pagando apenas $182 en la plataforma Mowies , en la que también hay otras películas de la misma productora, como 3, 25 watts e Hiroshima.

El instituto GEN, liderado por el escritor y cineasta Pablo Casacuberta, liberó también su documental Clemente, los aprendizajes de un maestro, que se puede ver gratis en Vimeo haciendo click en este link.

En Netflix, en tanto, se encuentran disponibles Belmonte, Whisky, Porno para principantes, El apóstata y La noche de 12 años. Y en NS Now está Los tiburones, la película que le dio el premio a la mejor directora a Lucía Garibaldi en el último festival de Sundance.