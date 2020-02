"Nervios" y "tensión" en convención blanca de Florida, y un postulante que reclamó a la Corte

La convención blanca de Florida proclamó al delfín de Carlos Enciso, Guillermo López, y al exfiscal Fernando Pérez D’Auria como candidatos a intendente. El otro postulante fue el exalcalde de Sarandí Grande, Cayetano Stopingi, que no llegó a los votos de los convencionales necesarios para que la Junta Electoral lo confirmara como candidato y presentó un recurso de reposición en la Corte Electoral que fue desestimado.

López y Pérez D’Auria empataron en el primer lugar con el voto de 21 convencionales blancos y Stopingi quedó detrás de ellos con 19. El exalcalde –que formaba parte de la Agrupación Manuel Oribe, liderada por Enciso, y que en 2018 se fue para lanzar su sector Podemos– se basó en un artículo del reglamento de contralor de los órganos deliberativos departamentales para creer que debe ser candidato. Pero siete de los ocho ministros votaron de forma negativa el recurso presentado, informó TVFlorida.

En la convención hubo “nervios” y “tensión”, según definió López a El Observador porque la relación incómoda que hay entre los integrantes de Agrupación Manuel Oribe y el sector del exalcalde.

Los acuerdos

Tras las elecciones internas el sector de Enciso le ofreció a Stopingi los convencionales para que sea candidato, pero el líder de Podemos, según López, prefirió hacer un acuerdo con el diputado del Espacio 40 José Arocena, quien también se había alejado del sector de Enciso en 2017 para sumarse al Espacio 40.

Stopingi calculó que, con este y otros apoyos con los que contaba, llegaba a los 26 votos en la convención departamental, pero en un mes perdió siete. Lo que pasó durante ese lapso lo considera una “embestida del partido”, según dijo a El Observador.

“Hubo una orden expresa de Carlos Enciso de que vayan a buscar a los convencionales para que yo no llegue a competir”, dijo.

Según el relato del exalcalde, los convencionales fueron “tentados con ofertas que salen de los recursos públicos” como el ofrecimiento de cargos, grados, presiones y amenazas. Incluso viajes al exterior en delegaciones de empresarios. “A todos los convencionales nuestros les llegó o una oferta o una amenaza”, agregó.

Intendencia de Florida

López reconoció que mantuvo charlas con los convencionales del sector de Juan Sartori y de Alianza Nacional, pero dijo que “no le consta” que hubo ofertas y amenazas y negó que haya habido una orden de Enciso.

“No hubo una orden de quitarle nada. Decidimos no habilitarle los convencionales y además no fue necesario porque nunca los solicitó”, explicó López.

Integrantes de la agrupación liderada por Enciso también negociaron con convencionales de Sartori, del grupo del diputado Álvaro Dastugue, quien estuvo presente en la convención del viernes 7.

El diputado “le hizo cambiar” el voto a una convencional que en un principio apoyaba a Stopingi “15 minutos antes”. El exalcalde supone que este cambio se dio por la “coincidencia religiosa” entre el legislador y la convencional.

En la convención también hubo tensión en la interna de Podemos al momento se presentar la moción con la lista de suplentes. Arocena era quien ocupaba ese lugar, pero hubo diferencias de último momento por su conformación.

“No me molesta no ser candidato si la gente me da la espalda pero sí si es porque hay un líder a quien no le conviene”, dijo Stopingi.

Según López, Stopingi “se tira de pobrecito” y de que lo “mataron”. “En realidad no se lo mató, pero no se le facilitó lo que hacía falta. Él no pudo sostener ese acuerdo” con Arocena, dijo.

La llamada de Lacalle

Unas horas antes de que comenzara la convención, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, llamó a Stopingi para decirle que en la noche anterior había hablado con Enciso para sugerirle que el exalcalde iba a ser candidato a la intendencia. “Dentro de todo me había quedado con cierta tranquilidad de que había intercedido el líder del partido”, dijo.

López, en tanto, admitió que hubo charlas “a nivel nacional”, pero no confirmó que hayan sido con Lacalle.

Twitter @CStopingi

Luis Lacalle Pou y Cayetano Stopini en un encuentro en marzo de 2019, previo a las elecciones internas

A su vez, este miércoles –antes de que Lacalle viajara a Rocha para participar del entierro del histórico dirigente Carlos Julio Pereyra– Stopingi se reunió con el presidente electo y con el ministro de Defensa designado, Javier García, en el despacho del Senado del líder del Espacio 40.

Según la versión de Stopingi, analizaron la “realidad política del Partido Nacional” en Florida y él le mostró el recurso que iba a presentar al día siguiente. Dijo que Lacalle le expresó que el partido lo “necesita”.

García, en tanto, le “adelantó” que es un “valor político” para ocupar “lugares de responsabilidad”, informó el exalcalde.

El recurso negado

El recurso que presentó Stopingi ante la Corte Electoral –al que accedió El Observador– se basó en algunos vacíos que entiende tiene el reglamento. “El artículo establece la nominación como candidato de “quien” fue más votado y en este caso, hubo un “empate” en el primer lugar. La norma no establece la prohibición de la nominación de dos candidatos en el primer lugar, por el contrario, explicita que “quien fue más votado” resulte electo, se argumentó en el documento presentado.

Otro argumento presentado refiere al porcentaje de convencionales que lo votaron. “(…) Se podría interpretar que López y Pérez fueron votados en igualdad de votos en primer orden. Seguidamente, el mismo artículo dice “…También lo será quien lo siguiere en número de votos siempre que superare el 30% de los sufragios emitidos….” Stopingi planteó que su nominación obtuvo el 31.15% de los sufragios.

Antes de conocer la decisión de la Corte Electoral, Stopingi pensaba en ser candidato a la reelección en el Municipio, pero ahora se tomará "un tiempo para decidir". López, en tanto, renunció el lunes 10 a la Intendencia de Florida –a la que había asumido cuando Enciso renunció previo a las elecciones nacionales de octubre– para dedicarse a la campaña que finalmente tendrá dos candidatos.