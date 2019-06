"No hay alternativa al FA", aseguraron precandidatos y apuntaron a "amenazas" opositoras

Reivindicación de la unidad frenteamplista, exaltación de logros de los gobiernos de izquierda, críticas a la oposición con menciones específicas a los nacionalistas Luis Lacalle Pou y Juan Sartori, autocrítica por lo que faltó y el llamado final a todos los frenteamplistas a votar el 30 de junio fue el esquema seguido, con sus diferentes estilos, por los cuatro precandidatos que cerraron este sábado la campaña de cara a las internas.

En un gimnasio San Isidro de Las Piedras, atiborrado de frenteamplistas, con sonidos de vuvuzelas de fondo, dieron sus discursos Mario Bergara, Daniel Martínez, Oscar Andrade y Carolina Cosse, en ese orden. La precandidata fue la que menos habló, seguida de Bergara. Martínez sacó unos papeles para destacar los logros del gobierno y buscó involucrar a los militantes al hacerles preguntas, y sin duda el que se robó la aclamación del público fue Andrade, el más aplaudido e interrumpido.

El llamado a votar el 30 y el elogio por la unidad (“no unidad forzada”) también vino del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, quien abrió la oratoria que cerró con la actuación de Falta y Resto. “Ningún frenteamplista se debe quedar en su casa el 30. Cada voto cuenta, el 30 de junio todos a las urnas compañeros a votar. Con Mario, con el Boca, con Carolina, con el Pelado”, cerró Miranda para dar paso a Bergara.

El precandidato independiente -que según la última encuesta de Cifra midió un 12% empatando con Andrade-, dijo que "por el bien de la sociedad uruguaya no hay alternativa al gobierno del Frente Amplio". "Claro que hay cosas que tenemos que construir y acceder al cuarto gobierno porque sino van a quedar por el camino. Solo el Frente Amplio las va a llevar hacia adelante", insistió.

A su turno, Martínez destacó la unidad de los candidatos de izquierda -juntos por quinta vez- frente a otros "partidos que cuando se juntan los candidatos andan a los codazos, peleándose por los primeros lugares", dijo en alusión al Partido Nacional y al episodio del diputado Pablo Iturralde en el homenaje a Wilson Ferreira Aldunate en el puerto quien se puso en medio de Sartori y el candidato Enrique Antía.

"¿Saben cómo se llama eso? Estar unidos en base a un proyecto político. Es un proyecto colectivo, queremos que gane el FA porque tenemos un programa y sueños comunes, lo que otros partidos no pueden decir, ni siquiera conocemos su programa", afirmó.

Esa unidad también fue destacada en su curso discurso por Cosse. "La unidad no se debe detener. Unidad no es acatar, no es obedecer, unidad es resistir y avanzar, es el compromiso de la mañana siguiente", dijo. Además, la única mujer precandidata mencionó el debate que protagonizará esta semana con el nacionalista Jorge Larrañaga y dijo que en ese debate que es "entre dos modelos de país", dará "lo mejor para defender al Frente Amplio".

Logros frenteamplistas y críticas a la oposición

Martínez fue el candidato que dedicó más tiempo a destacar los logros de los gobiernos de izquierda. Para llamar la atención de los militanes sacó un papel con algunas cifras y les preguntó "si la pobreza hubiera bajado un 8%, la indigencia 4 o 4,5 %, si la mortalidad infantil hubiera llegado a valores que son ejemplo en el mundo" si el Frente Amplio no hubiera llegado al poder. Para buscar la respuesta del público le apuntó con el micrófono y éste le respondió: "Noooooo".

Así siguió preguntando: "¿Se acuerdan cuando tener un título universitario era solo posible a los hijos de las familias que tenían cierto poder económico del interior? porque era casi imposible mandar a estudiar a un botija a la universidad de Montevideo". Y también enumeró "la pelea por lograr que se aprobara la UTEC, por reinstalar los consejos de salarios, por crear 300 mil empleos, por lograr una mejor distribución de la riqueza, jubilaciones que han crecido como nunca, consejos de salarios para peones rurales y empleadas domésticas".

También mencionó el logro de la reforma de la salud, según el cual "alcanza con la cédula para ir a ASSE y tener derechos a remedios. No hay porque ser demagógico, ya el Frente Amplio lo hizo", dijo en alusión a Sartori y su propuesta de la tarjeta MedicFarma para entregar medicamentos gratis a jubilados.

Andrade hizo especial hincapié -como lo había hecho en el debate con el colorado Ernesto Talvi- en la necesidad de "poner en primer lugar a los más infelices" y en que votar al FA "es votar contra las desigualdades".

Y aprovechó para marcar distancia de la oposición y pegarle a Lacalle Pou al tratarlo de frívolo. "Hay sectores que siempre tuvieron una mirada frívola de la exclusión social", dijo. A continuación contó la leyenda de María Antonieta en la época de la Revolución Francesa cuando se le ocurrió preguntar "por qué el pueblo estaba molesto y le dijeron porque no tienen pan y ella preguntó ¿por qué no comen pastel? Como Lacalle Pou que la semana pasada preguntó por qué viven en zonas indundables", dijo ante la ovación de los militantes.

También aprovechó para hacer alusión a Sartori al señalar que la oposición en 2002 y 2003 sumió al país "en la peor crisis económica y social" y ahora habla como si nunca hubiera gobernado, como si no hubiera vivido en el país. "Supongamos que se puede ser Sartori pero los demás no. Los conocemos, sabemos a quienes han favorecido", lanzó.

Bergara presentó a algunos candidatos opositores como una "amenaza". "Tenemos a un Manini que amenaza la democracia, a un Sartori que quiere ahorrarse al poder legislativo pero ¡estamos todos locos! Como vamos a escuchar que por una cuestión de plata vamos a erosionar la democracia en el país", dijo.

Autocrítica

A la hora de la autocrítica el más concreto fue Andrade que enumeró pendientes. "Hay que prestar oído cuando los grupos feministas reclaman que no encontramos recursos para aplicar la ley de violencia integral basada en género, cuando los grupos que trabajan en salud mental reclaman que no hay recursos para las casas de medio camino, hay que prestar oído al movimiento ambiental que advierte que el agronegocio está generando componentes complicados del punto de vista ambiental ,hay que prestar oído, cuando la militancia de la educación nos reclama por la forma en que resolvimos el conflicto en la educación hay que prestar oído", pidió.

Martínez, por su parte, dijo que tienen "tareas pendientes" y que han "tenido errores" pero citando al entrenador de la selección Washington Tabárez, quien dijo que "no nos pesan las 15 copas, nos dan impulso para seguir adelante", el candidato dijo: "No nos pesan 15 años de logros nos dan impulso para seguir". "Tenemos la humildad de aprender de los errores", remató.

El pedido para que voten

El pedido a la militancia a que concurra a votar el 30 no faltó en ninguno de los candidatos. Bergara fue enfático en referirse también a los pidió a los independientes, y también a los desencantados. "Estos quieren seguir siendo frenteamplistas porque no ven en la derecha una alternativa popular real", dijo y pidió "más diálogo y mas cabeza abierta con esos".