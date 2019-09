“No hay espacio para entorar más o menos, hay que entorar muy bien”

Alberto Noria, quien lidera el equipo de Scotiabank en el área de los agronegocios, en el stand del banco en la Rural del Prado, en la Exposición Internacional de Ganadería de la Asociación Rural del Uruguay, dialogó con El Observador sobre diversos temas, en las puertas de una nueva zafra de comercialización de reproductores. Entre otras consideraciones, afirmó que "la ganadería está llevando adelante el tema con una mejor expectativa", que "los otros sectores no solo precisan que los precios mejoren, también precisan tiempo para recuperase y volver a ser rentables" y que, en ese escenario el banco es una herramienta: "Somos por excelencia la fuente de palanca financiera más barata que tiene el sistema y es nuestro norte comprender y ayudar".

Comienza una nueva zafra de comercialización de reproductores, ¿con qué expectativas?

Hay muy buenas expectativas, hay indicadores que están diciendo que la zafra va a estar bien, hay fundamentos para ello y no solo con relación a obtener buenas colocaciones, también buenos precios. Hay un rodeo que se está expandiendo, con una agricultura que se retrajo dejando superficie libre para que la ganadería la complete. Los precios por la producción están traccionando a la cría y hay necesidad de reproductores porque hay buenos precios por el ganado y un buen horizonte para el resultado de los entores. Climáticamente no hemos tenido un invierno de esos con 20 o 30 heladas consecutivas terminando con la pastura natural, en términos generales hubo comida, llovió bien y el ajuste de carga fue menor y los vientres llegarán en buen estado al entore, llegarán bien al celo. Con relación al estado de la torada, es excelente lo que hemos visto, las cabañas siguen haciendo méritos para los mayores elogios, respondiendo a esa actitud de que más allá de buenos o malos momentos el esfuerzo genético no admite pausa, sin dudas no aflojan y siguen adelante y se notó en la Expo Prado. También es muy alentadora la situación de los mercados, eso para Uruguay está muy interesante, muy sólido. Por todo eso, en la realidad que hoy nos toca, no hay espacio para entorar más o menos, hay que entorar muy bien y eso impacta directamente en el estado del resultado del cliente.

¿Cómo definiría la misión del banco en una zafra de toros?

Somos una herramienta para que los toros, aunque sea un toro, los puedan comprar cualquier productor independientemente de su tamaño y de su respaldo, porque el banco lo ayuda a pagar con su producción. Hoy el grueso de los remates son con 180 días libres. Después el productor puede tomar 180 días más sin poner dinero y así llegar al año de haber comprado seguramente ya con los terneros paridos y recién entonces resuelve si toma más plazo. Y las tasas son accesibles. Lo que buscamos es facilitar que todo criador disponga de buenos toros porque eso será calve para valorizar el producto que va a vender.

¿En qué consiste el fideicomiso ganadero que ha desarrollado el Scotiabank?

Es una figura de garantía, es un contrato de garantía que hemos sacado al mercado hace dos o tres meses y ya está con una capacidad de 7.000 animales. Básicamente es una figura contractual mediante la cual el productor utiliza a su ganado como garantía para operar, cede al fideicomiso la propiedad fiduciaria del ganado y con esa garantía toma una línea de crédito. Esa es la gran diferencia de nuestro fideicomiso, porque en este caso los animales garantizan líneas de crédito y no operaciones. Después de garantizada la línea de crédito el productor puede operar dentro de ella tomando y cancelando créditos. Además, la garantía dura un año, no es necesario a diferencia de otras figuras que cada vez que se hace una operación hay que fideicomitar ganancias. Entendemos que esto le da mucha practicidad al productor, lo hace mucho más simple y además no tiene costo.

¿Cómo está viendo al productor agropecuario?

El Uruguay de hoy se parece más al de hace 20 años que al que tuvimos durante la explosión del sector que fue traccionada fundamentalmente por la actividad agrícola, sobre todo por la soja. La agropecuaria uruguaya tiene subsectores con diferentes realidades. En su momento las curvas de rentabilidad y crecimiento de los negocios fueron ascendentes y se llegaron a precios muy buenos en leche en polvo entera, en soja también por citar dos ejemplos y cuando se dieron esos escenarios hubo un crecimiento grande. Esos precios tan elevados de los comodities pasaron, eso cambió rotundamente y hoy hay un escenario totalmente distinto para la lechería, para la soja, en el arroz. En ese marco, la ganadería está llevando adelante el tema con una mejor expectativa. Los otros sectores no solo precisan que los precios mejoren, también precisan tiempo para recuperase y volver a ser rentables. En ese escenario, parece fundamental que el productor, que hay cosas que le llegan y no tiene en eso poder de decisión, sí haga el esfuerzo que nos consta está haciendo de trabajar en los costos. El productor tiene dos tipos de costos, el financiero y el operativo. En el financiero somos nosotros parte del mismo y le recomendamos que consulte en el banco, somos por excelencia la fuente de palanca financiera más barata que tiene el sistema y es nuestro norte comprender y ayudar. En lo operativo no es fácil ajustar, pero sí es necesario, vemos que en algunos negocios se está al filo de la rentabilidad y nos da pena porque el esfuerzo es tremendo. A un arrocero, por ejemplo, ya no se le puede pedir que produzca más, tiene los niveles productivos mejores en el mundo, está en el tope. Hay que ayudarlo con los costos.

Sea bueno o malo, todo impacto en el agro enseguida se traslada al resto de la sociedad.

Sí, no cambió y no cambiará eso en Uruguay. En otros países es más difícil darte cuenta que cierta situación en la sociedad mejora o empeora por cómo están las cosas en el sector primario. Acá es al revés. El sector primario está muy cerca de lo que le pasa a la gente. Las cadenas acá son más cortas. Cuando ves la ganadería, lo que pasa en una semana tiene un impacto inmediato que es tremendo. En una semana Uruguay faena unas 40 mil reses, eso significa unos US$ 40 millones. Es una fortuna para este país. Cada semana se utilizan 1.500 camiones con sus choferes para mover esas reses. Son 2.000 tanques de combustibles y así 2.000 pisteros. Hay unos 10.000 empleos en la industria. Toda esa gente cobra por esa cadena y gasta si tiene trabajo y si no tiene ese impacto repercute enseguida. Y pongo algunos ejemplos nada más de trabajos directos y hay miles indirectos. Y lo mismo vale para la lechería, la agricultura... cada sector genera mucho trabajo. Yo pertenezco a Florida, un departamento mitad lechero, mitad invernador y tengo claro que se siente un mal momento. Hay informes que lo muestran, como el de la Cámara Empresarial de Florida, dando cuenta de los impactos en el comercio cuando hay un problema en el origen de la economía.

¿Cómo está el tema morosidad?

En la ganadería estamos bien. En los otros sectores estamos gestionando mucho. Toda situación agarrada a tiempo tiene una solución mucho mejor que si dejamos que el tiempo pase. El banco tiene dos factores muy importantes, espalda y tiempo. Una deuda que no es fácil de asumir en el corto plazo el banco la puede fraccionar y dar tiempo para que el productor tenga un peso de pago menor y pueda seguir funcionando.

El perfil

Nombre: Alberto Noria Corti.

Datos: Nació el 14 de marzo de 1960 en Florida.

Familia: Casado con María Laura Deluca y tiene una hija, Mariangel Noria.

Gustos: La familia, el deporte y la pesca.

Deportes: Es ex jugador de básquetbol (jugó en Huracán y en la selección departamental y fue técnico de la selección juvenil) y ex jugador de voleibol (jugó en la selección departamental). Practica semanalmente el ciclismo, como aficionado.