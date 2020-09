"No parece un robo más", dijo Juan Castillo sobre laptop que le llevaron a Gerardo Núñez

El diputado del Frente Amplio Gerardo Nuñez sufrió este domingo un robo en su casa ubicada en el barrio Buceo. Los delincuentes se llevaron una laptop en la que tenía guardado un libro que estaba por publicar, además de ropa y otras pertenencias, según informó el semanario comunista El Popular y confirmó El Observador. Para Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista (PCU), este hecho se suma a “demasiada cantidad de cosas" que a su criterio no se pueden "dejar de mirarlas y de tenerlas en cuenta a la hora de un robo de este tipo”.

El diputado no estaba en su casa en el momento en que ingresaron a robar. Para entrar a la vivienda, los ladrones tuvieron que desarmar las dos cerraduras de la reja y la de la puerta que da hacia la calle. Núñez denunció el hecho ante la Policía y, según la versión de El Popular, de inmediato se hicieron presentes los policías y miembros de la policía científica, quienes registraron las huellas dactilares de los que participaron en el robo. “Hay muchas preguntas en el medio de esto, que no parece un robo más. No tiene esas características”, sintetizó Castillo.

Núñez dijo a El Observador que el asunto del libro que prepara es "sobre la resistencia del Partido Comunista enfrentando la dictadura".

La policía investiga cuántas personas ingresaron a la casa y cuál fue el móvil del robo, afirmó el secretario general del PCU a El Observador. Uno de los elementos que más llamó la atención fue que robaran la computadora del diputado, en la que estaba escribiendo un libro: parte de ese trabajo “se fue con el robo de la computadora”. Si bien Castillo no quiso opinar sobre el hecho de que haya sido premeditado, señaló que “hay cosas que llaman la atención”.

Según advirtió Castillo, el robo se suma a “un conjunto de amenazas que Núñez ha recibido en su momento por los archivos Berruti, por las solicitudes de informes que está haciendo continuamente al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior”. “La novedad (en este robo) es que no sé si a todos van a robarles solo la computadora o prácticamente solo la computadora. Habían otras cosas también de valor que no las robaron”, agregó.

Los archivos Berruti son un conjunto de 14 mil documentos que fueron encontrados durante la gestión de la exministra de Defensa Azucena Berruti (2005-2008) en la Escuela de Inteligencia del Ejército y que prueban acciones de espionaje de los militares a gremios y partidos políticos hasta la década del 90, inclusive.

El diputado Núñez fue durante la legislatura anterior el presidente de la comisión investigadora sobre el espionaje militar en democracia. Luego de concluida la comisión, el Frente Amplio y Unidad Popular resolvieron enviar a la justicia todas sus actuaciones. El representante comunista escribió un libro llamado “Espías en democracia” que publicó en 2018, justamente sobre esa temática.

Castillo explicó que en el comité ejecutivo del PCU analizaron “la pertinencia de una solicitud de conversación con el ministro del Interior” Jorge Larrañaga a propósito del robo, aunque se decidió dejar que transcurra un tiempo más antes de hacerlo. “Parece muy pronto todavía 24 horas después ya tener el resultado (de la investigación policial). Vamos a dar un tiempo prudencial para que trabajen, tener una primera reunión de intercambio y después, obviamente, esto va a pasar a la órbita de la justicia”, aclaró.