“Para la sociedad y las autoridades somos hippies que viven en la playa y fuman marihuana”

Luego de la histórica medalla lograda por Julián Schweizer para el surf en su primera participación en los Juegos Panamericanos, en Lima, el presidente de la Unión de Surf del Uruguay (USU), Federico Deal, habló con Referí sobre el presente del deporte de las olas.

El joven directivo, que cumple su segundo mandato al frente de la USU, destacó el crecimiento del número de surfistas locales, los logros conquistados a nivel internacional y dio su punto de vista sobre el “estigma cultural” que considera que existe sobre los surfistas.

USU

Federico Deal, en el centro, junto a Julián Schweizer

¿Cómo ve el momento del surf en Uruguay?

Creo que el momento del surf uruguayo es uno de los mejores en la historia. En lo nacional y en lo internacional. Respecto a lo local, en los últimos tres años logramos equilibrar muchas cosas y sentar buenas bases para el desarrollo a largo plazo: Circuito Anual con Divisionales, una de ellas profesional (con premios en efectivo para el 50% de los competidores), padrón de socios federados, mejores espónsores que están presentes a lo largo de todo el año y no para el caso puntual de un solo evento anual, sistema en línea de socios y eventos; son cosas que por ejemplo nos posicionan mejor que antes.

En cuanto a lo internacional, Luisma Iturria tuvo su gran momento siendo Campeón Latino, también Celia Barboza tuvo su logro siendo quinta en un Mundial Masters, pero creo que el conjunto de acontecimientos de estos últimos tiempos con Lucas Madrid logrando un cuarto puesto en el Circuito Latino, Marcos Giorgi representándonos muy bien en el WQS (World Qualyfinig Series, el clasificatorio al circuito mundial de surf que organiza la World Surf League, la liga profesional de surf), una buena actuación hace dos años cuando fue 12° en el mundial ISA (la Asociación Internacional de Surf) de Open, 7° en ISA de Longboard y ahora Julián Schweizer medalla de plata en los Panamericanos, habla de que es un buen momento en conjunto. Antes eran hechos aislados de deportistas, hoy en todos las categorías estamos sacando cosas positivas y vemos una mayor profesionalización de nuestros atletas con proyectos deportivos claros a mediano y largo plazo.

¿Cómo cree que incide en el surf lo que se logró en los Panamericanos?

Creo que nos da una visibilidad mayor a la que teníamos. Y espero que como deporte profesional seamos tenidos más cuenta. Tampoco espero mucho, la verdad. A mí me da la sensación que, lamentablemente, para la sociedad y para las autoridades, nuestra federación es un conjunto de hippies que viven en la playa y se dedican a fumar marihuana, para ser bien gráfico. Por suerte eso dejo de pasar en California en los años 1960, dando paso a la era del profesionalismo y la exigencia física de competencia. Tenemos un estigma cultural que a esta altura es muy extraño, y espero que este tipo de resultados demuestren el esfuerzo que le meten atletas como Julián Schweizer o Lucas Madrid en lo deportivo, y nosotros desde lo directriz.

AFP

¿Qué apoyo tiene USU a nivel estatal? ¿A qué aspiran?

Es un problema que tienen todos los deportes menores. El apoyo creo que es muy poco. El Estado nos da en forma de partida directa aproximadamente $ 300.000 por año. Somos la federación de surf con menos recursos de Latinoamérica. Creo que con eso soy claro.

No es cuestión de dar palo y palo, pero uno ve todos los días por los medios como se evaporan millones y millones de dólares y se queda recaliente de cómo no puede canalizar algo más al deporte.

Acá parece que el deporte es un jueguito, un chiste, y parece ser que ni un legislador se da cuenta que lo que se invierte en deporte, en todos, el país se lo ahorra en gastos de salud, entre muchas otras cuestiones. Creo que la misma sensación tienen los directores de la Secretaría Nacional de Deporte que pelean por un mayor presupuesto sin resultados. Al parecer el deporte no da votos y no es 'negocio' para nuestros políticos.

Ya se contra sabe que la generación de endorfinas es clave para la salud y la felicidad, necesitamos una sociedad más sana y más feliz, urgente. Necesitamos, de vuelta, urgente, 'cambiarle la vida a la juventud de este país', darle un objetivo en la vida, darle gloria, valores, estructura, salud, bueno hábitos, y que esos mismos jóvenes luego se conviertan en los referentes e ídolos de los próximos. En esgrima, surf, atletismo, o backgammon, necesitamos que la prensa apoye y los ponga en las primeras páginas, les den visibilidad y los conviertan en referentes. Hoy hay más exposición y se dedican a darle vida a los tranzas o los malvivientes, que consiguen plata fácil con la delincuencia con el mínimo esfuerzo, y en definitiva son ellos los que terminan siendo referentes generacionales, con accesos a mejores celulares, motos, autos. El deportista es el 'gil' de la sociedad.

Tenemos muchas propuestas pero entiendo que es hablar en el vano.

¿Hubo un crecimiento en el número de surfistas en USU y como de aficionados?

Sí, es impresionante. Creo que el surf, luego del fútbol, rugby, básquetbol, automovilismo y alguno más debe ser uno de los que más mueve económicamente en lo interno y turísticamente en lo aspiracional. Diría que es muy difícil encontrar un turista joven y deportista que no piense en surfear o aprender a surfear cuando viene a nuestra costa, desde Canelones a Punta del Este. Las escuelas de surf en temporada, por suerte están completas con muchísimos niños y también jóvenes y adultos. Pero esto también pasa desapercibido y no hay apoyo desde el Ministerio de Turismo. Eso sí, después nos piden fotos de nuestros surfistas para promocionar el turismo en el exterior... Respecto a los competidores, hemos reformulado el sistema de competición y en un año hemos pasado de un total de 40 a 50 competidores a más de 150. Es una movida muy buena que creo que va a ser clave para el futuro del surf nacional.

USU

¿Cree que el surf ahora tiene mayor visibilidad en los medios?

Insisto en lo primero que dije, parece que el mundo gira a otro ritmo con el tema surf. Nuestro departamento de prensa le ha enviado decenas de notas a muchísimos medios locales y no nos han publicado casi nada; en este país somos fútbol, fútbol, fútbol y dos o tres deportes más. El básquetbol y el rugby se han ganado su lugar pero todos los demás deportes pareciera que están en otro canal. Ojala algún día cambie. Tener visibilidad es clave a la hora de motivar a competidores, que espónsores apoyen y que de alguna manera el estado también les preste un poco más de atención, pero si los medios son monotemáticos se hace cuesta arriba.

Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo al transmitir online nuestros eventos principales, seis para ser exacto, con inversión propia, con equipo técnico propio, todo a pulmón y eso nos ha puesto en vivo en 54 países del mundo, nos han visto en vivo más 4.000 personas por evento, pero insisto, tuvimos mínimo apoyo de los medios tradicionales, salvo Vera + que junto a Antel son los que nos ayudan a lograrlo.

En lo internacional el surf es una locura, ha sido en los últimos años uno de los deportes con más crecimiento en el mundo. Uno ve a nuestros vecinos, a Brasil por ejemplo, con 10 competidores en los top 30 del WCT (la liga mundial), a Argentina con dos surfistas bi-campeones y un juvenil campeón mundial de la ISA, generando excelentes competidores, ni que hablar de Perú que estos Panamericanos ganó tres medallas de oro y tres de plata, o Chile que es muy competitivo. Obviamente que reciben jugosas sumas de apoyo estatal para desarrollar el deporte, lo que se traduce en trabajo a largo plazo y resultados, y a su vez eso resulta en prensa y posteriormente en espónsores del sector privado. Es una cadena.

¿Cuántos surfistas tiene la USU? ¿Qué tienen que hacer para competir en sus torneos?

En la USU tenemos 30 competidores fijos que participan en la primera división profesional y 120 que compiten en la divisional interdepartamental que a su vez se subdivide en Departamental Canelones, Departamental Maldonado y Departamental Rocha. Este año decidimos cambiar el formato (con grandes dudas) creando este ambiente nacional de competición e integración y la verdad que viene saliendo muy lindo.

Hasta 2018 simplemente se inscribían y participaban en la única categoría que había. Para este circuito 2019 se tomaron los primeros 30 (con dos Wildcard) y se cerró la clasificación. Los demás compiten en el Interdepartamental, siendo la primera vez que se realiza algo del estilo.

Luego, a fin de año se realizará una final donde se encuentran los 10 últimos de la Divisional Profesional, los 10 mejores de la Interdepartamental General y los cuatro mejores de cada departamental. Ese día los que terminan en los 10 primeros puestos se quedan en la Profesional 2020. Es algo totalmente nuevo que veremos cómo resulta, quizás haya que ajustar algo, quizás no, estamos en período de prueba. Para participar en los eventos departamentales simplemente hay que inscribirse y estar registrado en el sistema web de la USU.

¿Cómo ve el actual nivel de los surfistas uruguayos de elite?

Los surfistas de elite lamentablemente se cuentan con los dedos de la mano. Los que están dando el máximo hoy son Lucas Madrid, Marco Giorgi y Julián Schweizer. Lucas en el Circuito Latino, Julián en Longobard Mundial y Marco en el WQS. En cuanto a nivel, cada uno en lo suyo se encuentra bien, siempre hay espacio para trabajar, pero se precisa más apoyo para lograr mayor competitividad. Eso es lo que les está faltando hoy, poder viajar a más campeonatos y generar más experiencia. Hoy son muy selectivos con los campeonatos que eligen ya que no tienen muchas chances en lo económico.

Desde la Federación hemos podido apoyar con las gestiones que hemos hecho frente a la Secretaría de Deporte y otros organismos estatales como Comprode.

¿Hay jóvenes promesas? ¿Cómo se da el ingreso de los niños en el surf? ¿Cómo es el porcentaje por edades y de mujeres?

Hay algunas jóvenes promesas, chicos de entre 12 y 14 años, y queremos desarrollarlos de una forma que puedan crecer sin presiones. Este año comienza un nuevo proceso con los juveniles, apuntando al largo plazo y trabajando con ellos para hacerles un seguimiento durante todo el año, algo que también se va a probar por primera vez. Entre 15 y 18 años hay dos o tres buenos exponentes que tienen que laburar mucho y empezar a competir internacionalmente. Pero volvemos a lo mismo, el apoyo que podemos darle inicialmente es bastante básico, y el surf como el tenis es un deporte individual, muy duro, donde es muy grande la inversión en viajes, hoteles, viáticos, inscripciones, seguros, y si no hay un apoyo familiar que pueda solventarlo, siendo un país tan chico y con poca plata, se les hace muy cuesta arriba.

Los niños normalmente comienzan en las escuelitas o por impulso de sus padres, de ahí pasan a competir en algún campeonato de niños sub 10 a sub 14 que hemos hecho, y estamos en el debe de hacer más. Luego están las categorías sub 16 y sub 18 que tienen su circuito nacional y son clasificatorias para los mundiales.

Lamentablemente hay pocas mujeres, hemos hecho varios intentos para motivarlas, de hecho no pagan inscripción para competir, pero no tenemos mucha participación.

¿Cree que para lograr un mejor nivel deben prepararse y competir al exterior?

Sin dudas, y el claro ejemplo es Julián que se fue a los 17 años a vivir a Costa Rica. Contó con el apoyo familiar para lanzar su carrera en un lugar en el que es más fácil practicar nuestro deporte. Nuestras condiciones no son las ideales en cuanto a frecuencia de olas y además tenemos un invierno muy largo. No es como tener una pista de atletismo que está ahí, fija y es salir a dar vueltas y romper marcas. En nuestro deporte el mar es clave, estar arriba de una ola surfeando es donde aprendés. Por supuesto que se puede salir adelante pero las condiciones no son las mejores.

En cuanto a la competencia el circuito uruguayo tiene un nivel medio en general. Hay que ir a Brasil, hay que ir a Argentina, hay que competir en el circuito Latino, con los chicos sub 14, sub 16, sub 18, sino luego caen a competir un WQS (World Qualifying Tour), y están lejos en cuanto a competitividad. Sufren reveses importantes y eso desmotiva, tanta inversión para magros resultado. Hay un tema psicológico también que hay que desarrollar para la competencia. Es clave, más allá de lo físico y lo alimenticio, que son cosas que se pueden trabajar acá, salir a competir al exterior para generar más y más experiencia.

¿Cuáles son los próximos objetivos de la USU en lo deportivo y en lo institucional?

En lo deportivo, los Juegos de Tokio 2020 están lejos, ya lo aclaro porque me han preguntado. Para llegar, la chance que queda es tener un buen resultado en el Mundial de Japón en setiembre, pero primero está en duda la participación por motivos económicos y segundo este año estarán todas las estrellas mundiales del WCT compitiendo. Confirmado están Gabriel Medina y hasta Kelly Slater así que las chances son remotas.

Bajando a tierra, el objetivo por el cual estamos trabajando, es entrenar y tener más chicos compitiendo en los circuitos regionales y que logren cada vez mejores resultados. El hecho de tener muchachos compitiendo internacionalmente y haciéndoles un seguimiento por ahora nos quedamos contentos.

En lo institucional, reforzar este nuevo formato de Circuito Nacional y que tenga continuidad, conseguir más partners/espónsores a largo plazo, poder armar mejor la estructura organizacional de la Federación, seguir mejorando el sistema de gestión web, que las chicas participen más, incluir y terminar de cerrar el circuito Nacional de Sup (stand up paddle) Race y poder coordinar la inclusión del Sup Surf.