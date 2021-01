¿Por los chicos de Argentina sí y los grandes de Uruguay no?

El segundo torneo de clubes de la Conmebol nuevamente tendrá a dos equipos sin tradición histórica copera, con los granates, que, es cierto, ya lo ganaron en 2013, y con los halcones, sorpresa de esta edición tras debutar en pruebas internacionales en 2017.

Como suele pasar en los hinchas del fútbol uruguayo, principalmente los de los cuadros grandes, Nacional y Peñarol, que desde fines de los años de 1980, no celebran un título continental, cuando se conocieron a los finalistas, volvieron a surgir preguntas que se repiten año a año: ¿Cómo esos equipos llegan a una final y a los nuestros le cuesta tanto? ¿Qué tienen esos clubes que no tengan los uruguayos?

Además de ser ambos del sur del Gran Buenos Aires, Lanús, de la ciudad homónima, y Defensa y Justicia, de la ciudad de Florencio Varela, los dos llegan a la definición en medio de proyectos deportivos que han dado sus frutos.

Fundado en 1915, Lanús, que en el año de su centenario tenía unos 40.000 socios, pasó de estar en Primera C en la década de 1980, con unos 2.000 afiliados en ese entonces, a ser un protagonista continental en los últimos años.

El festejo de Lanús

Su primer título internacional fue la Copa Conmebol de 1996 y en 2007 ganaron su primer título de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con el Apertura de ese año y con el histórico Ramón Cabrero como entrenador.

Años después conquistaron la Copa Sudamericana 2013, con Guillermo Barros Schelotto como entrenador y en una final ante Ponte Preta de Brasil.

En 2016, con Jorge Almirón como DT, quien supo dirigir a Defensa, Lanús ganó su primer título de Primera en formato de temporada completa, al igual que la Supercopa y la Copa Centenario.

Y en 2017 estuvieron muy cerca de conquistar su primera Libertadores, llegando a la final y cayendo ante Gremio. Todo en muy pocos años, a los que se le suma este 2020 que también se metió en las páginas de gloria del club.

“Es uno de nuestros milagros”, dice Martín Macchiavello, periodista del diario deportivo argentino Olé e identificado con los granates, al hablar sobre la actual clasificación a la definición. “Cuando en 2017 Lanús perdió la final con Gremio, todos suponíamos que era el fin de un ciclo de rachas con permanentes participaciones en torneos de Conmebol”, comentó a Referí.

“Cuando se derrumbó eso, se derrumbó todo, porque el plantel se terminó de desangrar. El año 2018 fue malísimo, 2019 un poco menos peor, en 2020 se zafó y llegamos a esto”, dice, en referencia a la final. “Si me preguntás cómo, te digo: es uno de los tantos milagros de Lanús. Aunque es un milagro con los pies sobre la tierra, nadie le regaló nada, encontró una nueva camada de jugadores del club y fue dando pequeños grandes pasos. Pasó series en La Paz y Quito, los dos lugares menos deseados para jugar para los que no estamos acostumbrados a la altura, y después les ganó consecutivamente a tres campeones de América y del mundo: Sao Paulo, Independiente y Vélez”.

Por su parte, la historia de Defensa y Justicia está aún más compactada. El club auriverde fue fundado en 1935 y según datos de la AFA del año 2019, cuenta con 10.900 socios en su padrón.

El halcón de Varela tiene la particularidad de que jugó en todas las categorías del ascenso y que recién en 2014 llegó a Primera, con Diego Cocca como técnico y con el uruguayo Washington Camacho en el plantel, quien se fue, volvió y hoy estará en la final.

Enzo Fernández

Luego, en 2016, con Ariel Holán como DT, cuando el entrenador se dio a conocer en el fútbol, logró su primera clasificación a copas para la Sudamericana 2017, en la que se estrenó con triunfo ante Sao Paulo, ya con Sebastián Beccacece al frente del equipo.

En 2019, con Mariano Soso como técnico, Defensa logró otro hito al clasificar por primera vez a la Libertadores 2020, en la que tuvo a Hernán Crespo como entrenador y desde la que fue a la Sudamericana al no pasar la fase de grupos, al ser tercero tras perder el último partido ante Santos, que definirá la Libertadores.

Para llegar a su primera final, el auriverde superó a Luqueño de Paraguay, Vasco da Gama y Bahía de Brasil, y Coquimbo de Chile.

“Estamos todos juntos escribiendo una página importante para la institución. Es algo enorme, pero esto continúa. Hay un premio grande el sábado y es justo que lo disfrutemos”, dijo Crespo, el exgoleador argentino, que a sus 45 años irá por el título como DT.

“Peñarol tiene un presupuesto superior a Lanús, finalista de la Copa, y muy similar al de Independiente, que está peleando la Sudamericana (...) El presupuesto que genera Peñarol es gigantesco y tiene todo para ser una institución que gane en América y el mundo y que acá marque una diferencia todos los fines de semana”, decía el hoy presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, a 180, en 2017, en la previa de las elecciones que luego ganó Jorge Barrera.

Actualmente, según los datos del portal especializado Transfermarket, el valor del plantel de Lanús es de € 34,89 millones, siendo el 19° club sudamericano entre los más valorizados.

Defensa y Justicia tiene en su plantel un valor de € 19,3 millones, se ubica 36°, mientras que Peñarol está 48° con € 14,95 millones y Nacional 62° con € 11,08 millones.

En los que respecta socios, en 2018 los carboneros contaban con unos 100.000 socios, 75.000 pagantes, y Nacional 85.000, según supo Referí, cifras superiores a los afiliados de Lanús y Defensa.

Los granates tienen una política muy fuerte en la formación de jóvenes, con 180 futbolistas en juveniles y 1.500 en infantiles, los que juegan en torneos de AFA y de otras ligas, según informó Infobae en julio 2019, cuando el presupuesto anual para las inferiores era de 30 millones de pesos argentinos, que en ese momento eran unos US$ 720.000, menos de la mitad de lo que destinaba Boca.

“La apuesta pasa por su “Cancha 2”, que es como se llama al predio de inferiores que está detrás de la tribuna visitante de “La Fortaleza” (estadio del club). Ahí está la apuesta”, contó Macchiavello, que destacó que en 2019 Lanús fue campeón en cuatro de las seis categorías juveniles de AFA.

En el actual plantel, que dirige Luis Zubeldía, el juvenil Pedro De la Vega es una de sus figuras, tras su gran estreno en Primera, que lo cotizó en € 10 millones.

Pedro De la Vega, la joya, marcado por Thiago Almada

"Yo me siento más docente que entrenador. Para enseñar, para formar, no hay edades (...) Quiero dirigir hasta los 70 años, pasar los 1.000 partidos. La edad no es problema en esta profesión, ahí están (Óscar) Tabárez, (José) Pekerman o (Manuel) Pellegrini”, Luis Zubeldìa