La soja superó los US$ 600 pero los productores uruguayos no pueden sacarle jugo

La soja alcanzó los US$ 600 por tonelada en Chicago pero los agricultores uruguayos no podrán aprovechar del todo esos valores que son "excelentes", comentó a El Observador Juan Manuel García, vicepresidente de la Cooperativa Agraria Nacional (Copagran).

“Son menos los kilos que pueden aprovechar estos precios altos”, dijo. Esto se debe a que al inicio de la siembra muchos productores vendieron soja con valores cercanos a los US$ 400 y con rendimientos “muy dispares” que van desde los 500 a los 2.000 kilos por hectárea en algunas zonas del país. El promedio de la zafra pasada se ubicó en 2.172 kg por ha, por lo que será muy difícil repetir ese resultado este año.

“Es muy dependiente de cada productor, pero entre 300 y 600 kilos ya venían vendidos a US$ 400 de promedio. Hay un porcentaje alto que está vendido a menos precio”, añadió García.

Joaquín Basso, responsable del negocio de granos de Cargill en Uruguay, dijo que “los productores iniciaron la zafra con el 50% de la producción vendida”, y eso, sumado a que la cosecha es menor a lo estimado hace que “ese 50% que se pensaba que se tenía vendido se transforme en 70% o en algunos casos hasta 100%, simplemente porque bajó el rinde”.

Al inicio de la zafra, según comentó, se estimaba llegar a 2,2 millones de toneladas de la oleaginosa y hoy se cree que la zafra estará "cercana a los 2 millones o incluso menos”. En plata, unas 200 mil toneladas menos, implica una pérdida de ingreso para los agricultores de unos US$ 120 millones al valor de mercado actual.

Por eso la “situación es compleja” y “aunque la foto completa aún no se ve, esta es de las zafras más compleja que recuerde”, resaltó Basso.

China no compra

En Chicago los precios son tentativos (US$ 602 por tonelada este miércoles). Los valores están subiendo porque la oferta de soja en EEUU tiene stocks “históricamente bajos”, explicó, pero China, principal cliente de la soja uruguaya, no está comprando con esos precios de referencia.

“Los chinos a los valores de Chicago no compran. Estamos con Chicago volando y nuestra demanda principal retirada hace casi un mes. Eso genera un efecto inverso entre lo que pasa en Chicago y las primas”, dijo.

Hoy hay productores que están recibiendo valores que se acercan a los US$ 550, indicó, aunque, “lo que se ve es que la mayoría no están pudiendo aprovechar ese precio porque los rendimientos promedios están por debajo del porcentaje vendido. Y la mayoría de las ventas están cortadas en el eje de los US$ 420”.

“Hay mucha incertidumbre por saber cuáles serán los números finales de la producción. Nos hemos encontrado con una sorpresa bastante fea porque los rendimientos están bastante abajo de lo que se estimaba. Es un año bien complejo. Lo malo es que nos agarra justo con una mala cosecha que no nos permite aprovechar estos valores. Para una cosecha normal hubieran sido muy buenos números para el productor”, concluyó Basso.

Buen ritmo de cosecha

La cosecha avanza a buen ritmo en las chacras, al norte del Río Negro se acerca al 60% y al sur al 40%.

García detalló que en el norte de Río Negro y Paysandú “hay rendimientos bastante aceptables”, en el entorno de los 2.000 a 2.500 kilos por hectárea, al igual que al sur de Colonia. Pero, “lo más complicado de rendimiento está al sur de Río Negro, en Soriano y Flores, donde hay chacras que tienen entre 800 y 2.000 kilos”, contó.

Según dijo, se están viendo mejores resultados en la soja de ciclos largos, cultivos que fueron sembrados a fin de noviembre y principio de diciembre. En esos casos “empezó a subir un poco el rendimiento con respecto a las chacras sembradas más temprano”, comentó.

Por su parte, Diego Guigou, gerente de producción agrícola de Agronegocios del Plata (ADP), coincidió, los rendimientos son dispares, pero la cosecha viene avanzando bien, principalmente por el buen clima que ha acompañado.

“Es muy variable, hay chacras en las que el techo es de 3.000 kilos y el piso de 500 kilos”, dijo acerca de la productividad y agregó que al norte de Paysandú hay buenos rendimientos pero que al sur del país “le va a costar mucho para llegar a los 1.500 kilos”, aunque en San José y Colonia hay zonas mejores.