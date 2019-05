¿Por qué protegen a Maduro? Los negocios que tienen China y Rusia en Venezuela

A principio de año, cuando la comunidad internacional reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela; Rusia, China, Cuba, Bolivia, entre otros países, decidieron apoyar al régimen de Nicolás Maduro. Esta semana, algunos de estos países volvieron a ser nombrados por los medios de comunicación, pero esta vez, como los causantes de que Maduro no haya negociado su salida del poder tras la Operación Libertad que activó el presidente encargado Juan Guiadó.

Más allá de ser cierto o no la teoría de que Rusia impidió que Maduro saliera de Venezuela, la pregunta que hay que hacer es qué une a estas naciones con el régimen venezolano. Más allá de las afinidades ideológicas y políticas, la razón principal de la protección que le dan estos países a Maduro está centrada en las alianzas comerciales, sobre todo en la venta de petróleo, que representa más de 90% los ingresos del vecino país.

Debido a la fortaleza militar y económica, Rusia y China cobran especial relevancia en el actual panorama. El economista venezolano, Luis Bruso, explicó que Venezuela tiene compromisos financieros con ambas naciones que suman US$ 45.000 millones: US$ 40.000 millones al país asiático y US$ 5.000 millones con el Kremlin. Sin embargo, otras fuentes indican que la suma es mayor y supera los US$ 67.000 millones.

Y así debe ser. Solo basta con mencionar la inversión de US$ 9.000 millones que ha hecho la firma estatal rusa Rosneft en proyectos en Venezuela desde 2010, según Reuters. De hecho, tiene 40% de un consorcio ruso-venezolano que creció con la petrolera venezolana para extraer petróleo en la Faja del Orinoco.

Además, lleva a cabo en Venezuela cinco proyectos en cooperación con la estatal Pdvsa en el marco de los cuales durante 2018 se extrajo un total de 8,63 millones de toneladas de crudo, 7% más que en 2017, informó la compañía en su informe anual.

"China y Rusia quieren mantener a Maduro en el poder para garantizar el pago de la deuda. Sin embargo, Guaidó ha dicho que la pagaría. Lo que le preocupa a Putin es que Guaidó se quede completamente con Citgo, filial estadounidense de Pdvsa, en la cual Rusia tiene participación", expresó el experto.

Rusia es virtualmente propietaria del 49% de Citgo, si Pdvsa no logra devolverle a Moscú el dinero prestado, lo que explicaría por qué ese país se interesa tanto en la batalla por el control de la refinería estadounidense.

Alfonso Navarro, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), actualmente la producción diaria de barriles de petróleos en Venezuela está en un rango de 750.000. El país exportó en abril 476.000 barriles de petróleo por día, comparando con las exportaciones en marzo que fueron de 980.355 barriles por día, la caída fue dramática. En marzo, el grueso de las exportaciones de crudo, es decir 74%, se concentró en China, India y Rusia; el 17% fue para países europeos (incluyen a Turquía) y 9% a Cuba y a otros aliados del Caribe.

El petróleo venezolano está enfrentando un doble problema: por un lado, no puede comercializarse ante las sanciones de EEUU; y precisamente por eso, no puede cumplir los compromisos que tiene con los países.

"El panorama del petróleo con respecto a Venezuela se ve muy ligado a la ineficiencia de la estatal Pdvsa, que está llevando a que caiga la producción de este país con la mayor reserva de petróleo en el mundo", dijo Navarro. De hecho, según Bloomberg, los ingresos de la petrolera venezolana pasaron de US$ 123.942 millones en 2011 a US$ 41.977 millones en 2016, año hasta el cual se hicieron públicos los reportes de la firma.

