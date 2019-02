"¿Por qué siguen preguntando?", la respuesta de Cosse para no catalogar a Maduro de dictador

"Y entonces, ¿por qué siguen preguntando, muchachas?".

Esa fue la respuesta que la precandidata Carolina Cosse le dio este jueves a las conductoras del programa Doble Click (Del Sol), ante la consulta de si el pedido del gobierno para que se celebren "elecciones libres y democráticas para Venezuela" reconocía de forma implícita que no hay una democracia en el país caribeño.

Cosse afirmó que lo que está viviendo Venezuela le parece "lamentable" y una situación "desgraciada", pero cree que como precandidata debe ser "cuidadosa" y evitar que su opinión "promueva más polarización, más violencia, más ira, porque acá está en juego la vida de gente".

En este sentido, la exministra de Industria dijo que hay gente que "está sacando rédito político de la desgracia ajena para tener rédito político en la interna del Uruguay" y que eso le parece "inmoral".

"Mi postura es que si yo me pongo a decir que es dictadura, que no es dictadura, abono una polarización que no le hace bien a la situación terrible que se está viviendo en Venezuela", agregó.

La precandidata cree que la postura del gobierno uruguayo "responde a las mejores tradiciones democráticas" del país y que desde ese punto de vista se debe "tratar de ver cómo se puede ayudar sin intervenir" para que el pueblo venezolano "encuentre su solución".

Cosse hizo referencia al discurso del canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. "Adhiero a todas las frases que dijo nuestro canciller", expresó.

En aquella ocasión, Nin declaró que “Uruguay no está dispuesto a contribuir a aumentar la tensión y la polarización de las posiciones, con el riesgo gravísimo de un enfrentamiento civil y militar, incluso de una intervención extranjera que rechazamos en los más firmes términos” y que “el diálogo y la negociación son las formas más razonables de prevenir y solucionar conflictos de forma duradera".

"Si uno quiere ayudar a que una situación se resuelva, no hay que tirar más leña al fuego", añadió.